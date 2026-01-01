এক ক্লিকে FreeCAD স্থাপন করুন।
বিনামূল্যে প্যারামেট্রিক থ্রিডি ক্যাড মডেলার যা কাসমভিএনসি (KasmVNC) এর মাধ্যমে যেকোনো ব্রাউজার থেকে ব্যবহার করা যায়, এবং এর জন্য কোনো স্থানীয় ইনস্টলেশনের প্রয়োজন নেই।
FreeCAD-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FreeCAD দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FreeCAD হলো একটি ফ্রি ও ওপেন-সোর্স প্যারামেট্রিক 3D CAD মডেলার, যা বিশ্বজুড়ে প্রকৌশলী, প্রোডাক্ট ডিজাইনার এবং স্থপতিরা ব্যবহার করেন। মেশ-ভিত্তিক টুলের বিপরীতে, FreeCAD সুনির্দিষ্ট কনস্ট্রেইন্ট-ভিত্তিক জ্যামিতি নিয়ে কাজ করে, তাই যেকোনো মডেল স্ক্র্যাচ থেকে পুনরায় তৈরি না করেই যেকোনো মুহূর্তে প্রতিটি মাত্রা পরিবর্তন করা যায়। এই টেমপ্লেটটি KasmVNC-এর মাধ্যমে একটি ব্রাউজার-অ্যাক্সেসযোগ্য ডেস্কটপে FreeCAD রান করে, যা যেকোনো ইন্টারনেট-সংযুক্ত ডিভাইসকে একটি সক্ষম CAD ওয়ার্কস্টেশনে পরিণত করে।
আপনার VPS-এ FreeCAD সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং পরিবেশ — কাস্টম ম্যাক্রো, পার্ট লাইব্রেরি এবং প্রোজেক্ট ফাইল সহ — একাধিক মেশিনে সফটওয়্যার ইনস্টলেশন পরিচালনা না করেই যেকোনো ডিভাইস থেকে সর্বদা উপলব্ধ থাকে। পার্সিস্টেন্ট ভলিউম স্টোরেজ কন্টেইনার আপডেট এবং রিবুট জুড়ে আপনার সমস্ত কাজ অক্ষত রাখে।
FreeCAD-এর মূল ফিচারগুলো
ব্রাউজার-ভিত্তিক অ্যাক্সেস
KasmVNC এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ FreeCAD ডেস্কটপ সরবরাহ করা হয়েছে, যা স্থানীয়ভাবে কিছু ইনস্টল না করেই যেকোনো আধুনিক ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য।
প্যারামেট্রিক মডেলিং
সীমাবদ্ধতা-ভিত্তিক স্কেচার এবং পার্ট ডিজাইন ওয়ার্কবেঞ্চ আপনাকে মডেলটি পুনর্নির্মাণ না করেই যেকোনো সময় যেকোনো মাত্রা পরিবর্তন করতে দেয়।
মাল্টি-ওয়ার্কবেঞ্চ পরিবেশ
একটি একক অ্যাপ্লিকেশনে সলিড মডেলিং, অ্যাসেম্বলি, প্রযুক্তিগত অঙ্কন, FEM বিশ্লেষণ এবং আরও অনেক কিছুর জন্য ডেডিকেটেড ওয়ার্কবেঞ্চ।
স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট সাপোর্ট
অন্যান্য CAD সরঞ্জাম এবং উৎপাদন কর্মপ্রবাহের সাথে সামঞ্জস্যের জন্য STEP, IGES, STL, DXF, এবং SVG ফাইল আমদানি ও রপ্তানি করুন।
পাইথন স্ক্রিপ্টিং
পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলি স্বয়ংক্রিয় করুন, কাস্টম ম্যাক্রো তৈরি করুন এবং অন্তর্নির্মিত পাইথন স্ক্রিপ্টিং ইঞ্জিন ব্যবহার করে নতুন ওয়ার্কবেঞ্চ তৈরি করুন।
কেন Hostinger-এ FreeCAD রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।