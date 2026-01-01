এক ক্লিকে MiroTalk ইনস্টল করুন।
স্ব-হোস্টেড P2P ভিডিও কনফারেন্সিং, সীমাহীন রুম, স্ক্রিন শেয়ারিং এবং অংশগ্রহণকারীদের জন্য কোনো অ্যাপ ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই।
MiroTalk-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MiroTalk দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মিরোটক পি২পি (MiroTalk P2P) হল একটি স্ব-হোস্টেড ওয়েবআরটিসি (WebRTC) ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সরাসরি মিডিয়া রুট করে — আপনার সার্ভারের মাধ্যমে নয়। যেহেতু ভিডিও স্ট্রিমগুলি পিয়ার-টু-পিয়ার ভ্রমণ করে, তাই ল্যাটেন্সি (latency) ন্যূনতম হয় এবং আপনার ভিপিএস (VPS) ব্যান্ডউইথ শুধুমাত্র সিগন্যালিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, এমনকি যখন একাধিক রুম একই সাথে চলে। অংশগ্রহণকারীরা কোনো অ্যাকাউন্ট, ডাউনলোড বা প্লাগইন ছাড়াই একটি শেয়ারযোগ্য লিঙ্কের মাধ্যমে যেকোনো আধুনিক ব্রাউজার থেকে যোগ দিতে পারে।
ক্লাউড পরিষেবাগুলির বিপরীতে যা তাদের পরিকাঠামোতে মিটিং ডেটা লগ এবং প্রক্রিয়া করে, মিরোটক স্ব-হোস্ট করার ফলে প্রতিটি কথোপকথন আপনার নিজস্ব হার্ডওয়্যারে থাকে। রুমগুলি পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত হতে পারে, হোস্ট সুরক্ষা অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের মধ্যে সেশন তৈরি সীমাবদ্ধ করে এবং একটি রেস্ট এপিআই (REST API) আপনাকে আপনার নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে মিটিং তৈরি করার সুবিধা দেয়।
MiroTalk-এর মূল ফিচারগুলো
পিয়ার-টু-পিয়ার মিডিয়া
ভিডিও এবং অডিও সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রবাহিত হয় — আপনার সার্ভারের মাধ্যমে নয় — লেটেন্সি কম রেখে এবং ব্যান্ডউইথের খরচ প্রায় শূন্য রেখে, যতগুলি রুম একই সাথে চলুক না কেন।
কোনো অ্যাপের প্রয়োজন নেই
অংশগ্রহণকারীরা যেকোনো আধুনিক ব্রাউজার থেকে একটি শেয়ারযোগ্য লিঙ্কের মাধ্যমে যোগদান করতে পারেন, যার জন্য কোনো অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন, ডাউনলোড বা ব্রাউজার প্লাগইন প্রয়োজন হয় না।
স্ক্রিন শেয়ারিং এবং রেকর্ডিং
আপনার স্ক্রিন বা একটি নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডো শেয়ার করুন, এবং সার্ভারে রেকর্ডিং সংরক্ষণ না করে আপনার ডিভাইসে স্থানীয়ভাবে সেশন রেকর্ড করুন।
হোয়াইটবোর্ড এবং ফাইল শেয়ারিং
একটি শেয়ার করা হোয়াইটবোর্ডে রিয়েল টাইমে সহযোগিতা করুন এবং কোনো বাহ্যিক স্টোরেজ ছাড়াই সেশনের সময় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সরাসরি ফাইল স্থানান্তর করুন।
হোস্ট সুরক্ষা
নতুন রুম তৈরি করতে একটি পাসওয়ার্ড প্রয়োজন, অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের মধ্যে সেশন তৈরি সীমিত করে যখন অংশগ্রহণকারীদের যোগদানের লিঙ্কগুলি খোলা এবং বাধাহীন রাখা হয়।
REST API এবং এম্বেডিং
রুম তৈরি করুন এবং একটি ডকুমেন্ট করা REST API-এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে জয়েন টোকেন তৈরি করুন, এবং যেকোনো ওয়েবসাইটে একটি আইফ্রেম হিসাবে কনফারেন্সিং UI এম্বেড করুন।
কেন Hostinger-এ MiroTalk রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।