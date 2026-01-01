এক ক্লিকে Paperless-ngx স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা আপনার কাগজপত্র স্ক্যান করে, ওসিআর-ইনডেক্স করে এবং একটি সম্পূর্ণ অনুসন্ধানযোগ্য ডিজিটাল লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করে।
Paperless-ngx-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Paperless-ngx দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Paperless-ngx হলো একটি কমিউনিটি-মেইনটেইনড ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা ফিজিক্যাল পেপারওয়ার্ককে একটি সার্চযোগ্য, সুসংগঠিত ডিজিটাল আর্কাইভে রূপান্তরিত করে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ক্যান করা ইমেজ এবং PDF-কে OCR-প্রসেস করে, ডকুমেন্টগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করে এবং ট্যাগ প্রয়োগ করে যাতে প্রতিটি ইনভয়েস, চুক্তি এবং রসিদ কন্টেন্ট দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। Gotenberg এবং Apache Tika Office ডকুমেন্ট এবং জটিল ফরম্যাটগুলো হ্যান্ডেল করে যা স্ট্যান্ডার্ড OCR পাইপলাইনগুলো মিস করে।
আপনার VPS-এ Paperless-ngx সেলফ-হোস্ট করলে সংবেদনশীল আর্থিক রেকর্ড, চুক্তি এবং ব্যক্তিগত ডকুমেন্টগুলো আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে — কখনোই কোনো থার্ড-পার্টি ক্লাউডে নয়। ডেডিকেটেড VPS রিসোর্সগুলো বড় ডকুমেন্ট ব্যাচের জন্যও দ্রুত OCR প্রসেসিং নিশ্চিত করে, অন্যদিকে পারসিস্টেন্ট ভলিউমগুলো আপডেট এবং রিস্টার্টের মাধ্যমে আপনার সম্পূর্ণ আর্কাইভ এবং ডাটাবেসকে সুরক্ষিত রাখে।
Paperless-ngx-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় OCR সূচীকরণ
প্রতিটি আপলোড করা নথি স্বয়ংক্রিয়ভাবে OCR দিয়ে স্ক্যান করা হয় যাতে এর সম্পূর্ণ পাঠ্য আপলোড করার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সূচীবদ্ধ এবং অনুসন্ধানযোগ্য হয়, এটি একটি PDF বা স্ক্যান করা ছবি হিসাবে আসুক না কেন।
স্মার্ট শ্রেণিবিন্যাস
Paperless-ngx আপনার সংস্থার প্যাটার্ন থেকে শেখে এবং বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্যাগ, চিঠিপত্র এবং নথির প্রকার প্রয়োগ করে, যা ম্যানুয়াল বাছাই প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনে।
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
আপনার আর্কাইভের প্রতিটি নথির সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু জুড়ে অনুসন্ধান করুন, তারিখ, ট্যাগ, চিঠিপত্র এবং নথির প্রকার অনুসারে উন্নত ফিল্টারিং ব্যবহার করে সুনির্দিষ্টভাবে পুনরুদ্ধার করার জন্য।
বহু ব্যবহারকারী অ্যাক্সেস
বিস্তারিত অনুমতি নিয়ন্ত্রণগুলি একাধিক ব্যবহারকারীকে ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস সহ একই আর্কাইভ ভাগ করে নিতে দেয়, যা এটিকে ছোট দল এবং পারিবারিক পরিবেশ উভয়ের জন্যই উপযুক্ত করে তোলে।
অফিস ডকুমেন্ট সাপোর্ট
গোটেনবার্গ এবং অ্যাপাচি টিকা ইন্টিগ্রেশন ওয়ার্ড, এক্সেল এবং অন্যান্য অফিস ফরম্যাটগুলি পিডিএফ এবং ছবির পাশাপাশি পরিচালনা করে, যা আপনাকে সমস্ত ডকুমেন্ট প্রকারের জন্য একটি একক আর্কাইভ প্রদান করে।
কেন Hostinger-এ Paperless-ngx রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।