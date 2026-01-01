এক ক্লিকে PufferPanel স্থাপন করুন।
মাইনক্রাফ্ট, ফ্যাক্টরিও, রাস্ট এবং আরও অনেক গেমের জন্য একটি ওয়েব UI সহ ওপেন-সোর্স গেম সার্ভার ম্যানেজমেন্ট প্যানেল।
PufferPanel-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PufferPanel দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PufferPanel হলো একটি ফ্রি, ওপেন-সোর্স ওয়েব-ভিত্তিক গেম সার্ভার ম্যানেজমেন্ট প্যানেল যা আপনাকে একটি সিঙ্গেল ইন্টারফেস থেকে ডেডিকেটেড গেম সার্ভার তৈরি, কনফিগার এবং পরিচালনা করতে দেয়। এটি Minecraft, Factorio, Rust, ARK এবং Source ইঞ্জিন গেম সহ বিভিন্ন ধরনের টাইটেল সাপোর্ট করে — এবং টেমপ্লেট ব্যবহার করে, যাতে আপনি কমান্ড লাইন ব্যবহার না করেই নতুন সার্ভার টাইপ চালু করতে পারেন।
আপনার VPS-এ PufferPanel সেল্ফ-হোস্ট করলে আপনি আপনার গেম সার্ভার, প্লেয়ার ডেটা এবং মডিং সেটআপের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পান, বিল্ট-ইন ইউজার রোল, SFTP অ্যাক্সেস এবং লাইভ কনসোল আউটপুট সহ। এটি কমার্শিয়াল কন্ট্রোল প্যানেলের একটি লাইটওয়েট বিকল্প এবং একটি সিঙ্গেল-VPS গেমিং কমিউনিটির সাথে স্বাভাবিকভাবেই মানানসই।
PufferPanel-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-গেম সমর্থন
মাইনক্রাফ্ট, ফ্যাক্টরিও, রাস্ট, এআরকে, সোর্স ইঞ্জিন গেম এবং আরও অনেকের জন্য বিল্ট-ইন টেমপ্লেট, কাস্টম টেমপ্লেট যোগ করার ক্ষমতা সহ।
ওয়েব-ভিত্তিক কনসোল
লাইভ কনসোল আউটপুট, স্টার্ট/স্টপ নিয়ন্ত্রণ এবং রিয়েল-টাইম রিসোর্স ব্যবহারের পরিসংখ্যান সহ একটি পরিষ্কার ওয়েব UI এর মাধ্যমে প্রতিটি গেম সার্ভার পরিচালনা করুন।
ব্যবহারকারীর ভূমিকা এবং অনুমতি
বন্ধু, মডারেটর বা অ্যাডমিনদের সীমিত অ্যাক্সেস দিন যাতে একাধিক ব্যক্তি রুট অ্যাকাউন্ট শেয়ার না করেই সার্ভার চালাতে সাহায্য করতে পারে।
SFTP ফাইল অ্যাক্সেস
বিল্ট-ইন SFTP সার্ভার ব্যবহারকারীদের মড, ওয়ার্ল্ড এবং কনফিগারেশন ফাইল সরাসরি তাদের গেম সার্ভারে আপলোড করতে দেয়।
শিডিউলড কাজ
বিল্ট-ইন টাস্ক শিডিউলার ব্যবহার করে প্রতি সার্ভারে পুনরায় চালু করা, ব্যাকআপ এবং অন্যান্য পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ স্বয়ংক্রিয় করুন।
OAuth2 API
OAuth2-সুরক্ষিত REST API আপনার গেম সার্ভার ফ্লিটের সাথে বাহ্যিক সরঞ্জাম, বট এবং ড্যাশবোর্ডগুলিকে একত্রিত করতে সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ PufferPanel রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।