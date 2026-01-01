এক ক্লিকে কান স্থাপন করুন।
প্রাইভেসি-ফার্স্ট ট্রেলো বিকল্প হিসেবে তৈরি ওপেন-সোর্স কানবান বোর্ড এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল।
Kan-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Kan দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কান হলো একটি সেলফ-হোস্টেড, ওপেন-সোর্স কানবান বোর্ড যা এমন দলগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা তাদের প্রজেক্ট ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চায়। Next.js এবং PostgreSQL দিয়ে তৈরি, এটি Trello-এর পরিচিত কার্ড-ও-বোর্ড ওয়ার্কফ্লো সরবরাহ করে, প্রতি-সিট মূল্য বা ডেটা লক-ইন ছাড়াই। বোর্ড, কার্ড, লেবেল এবং টিম ওয়ার্কস্পেস সবই বক্সের বাইরে অন্তর্ভুক্ত।
আপনার নিজস্ব VPS-এ কান হোস্ট করার অর্থ হলো আপনার প্রজেক্ট ডেটা ব্যক্তিগত থাকে এবং আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোতে থাকে। ইমেল/পাসওয়ার্ড সাইন-ইন এবং Google, GitHub, এবং Microsoft সহ ২০টিরও বেশি OAuth প্রদানকারীর সমর্থনের সাথে, আপনার দল অতিরিক্ত সেটআপ ছাড়াই সহযোগিতা শুরু করতে পারে।
Kan-এর মূল ফিচারগুলো
কানবান বোর্ড
লেবেল, ফিল্টার এবং ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ব্যবহার করে যেকোনো টিম ওয়ার্কফ্লোর জন্য বোর্ড ও কার্ড জুড়ে কাজ গুছিয়ে রাখুন।
টিম ওয়ার্কস্পেস
বোর্ড দৃশ্যমানতা নিয়ন্ত্রণ সহ শেয়ার করা ওয়ার্কস্পেসগুলিতে সদস্যদের আমন্ত্রণ জানান যাতে সঠিক ব্যক্তিরা সঠিক প্রকল্পগুলি দেখতে পান।
Trello আমদানি
বিদ্যমান ট্রেলো বোর্ডগুলিকে সরাসরি ক্যান-এ স্থানান্তরিত করুন যাতে ম্যানুয়াল পুনরায় প্রবেশ ছাড়াই প্রকল্পের ইতিহাস সংরক্ষণ করা যায়।
নমনীয় প্রমাণীকরণ
ইমেল/পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অথবা Google, GitHub, এবং Microsoft সহ 20+ OAuth প্রদানকারীর যেকোনো একটি দিয়ে সাইন ইন করুন।
কার্যকলাপ ট্র্যাকিং
কার্ড কার্যকলাপ লগ এবং মন্তব্য থ্রেড প্রতিটি পরিবর্তন এবং আলোচনার একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস এক জায়গায় রাখে।
কেন Hostinger-এ Kan রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।