এক ক্লিকে ঘোস্ট স্থাপন করুন।
পেশাদার ব্লগার, নিউজলেটার এবং পেইড মেম্বারশিপের জন্য ওপেন-সোর্স পাবলিশিং প্ল্যাটফর্ম।
Ghost-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Ghost দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ঘোস্ট একটি সম্পূর্ণ ওপেন-সোর্স হেডলেস সিএমএস যা পেশাদার প্রকাশকদের চাহিদা ঘিরে তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বিপরীতে, এডিটর থেকে শুরু করে নেটিভ ইমেইল নিউজলেটার এবং মেম্বারশিপ ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত প্রতিটি ফিচার — বিশেষভাবে লেখক এবং অনলাইন ক্রিয়েটরদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
আপনার ভিপিএস-এ ঘোস্ট সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো আপনি আপনার সাবস্ক্রাইবার তালিকার মালিক, আপনার কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রতি সদস্যের জন্য ফি ও প্ল্যাটফর্ম লক-ইন এড়াতে পারেন। একটি MySQL ডেটাবেস অন্তর্ভুক্ত থাকায়, আপনার পোস্ট, সদস্য এবং সেটিংস কোনো তৃতীয় পক্ষের পরিষেবার উপর নির্ভর না করে নির্ভরযোগ্যভাবে টিকে থাকে।
Ghost-এর মূল ফিচারগুলো
বিল্ট-ইন মেম্বারশিপস
বিনামূল্যে বা অর্থপ্রদত্ত সদস্যপদ স্তর তৈরি করুন নেটিভ স্ট্রাইপ ইন্টিগ্রেশন সহ — কোনো প্লাগইন বা অতিরিক্ত পরিষেবার প্রয়োজন নেই।
নেটিভ নিউজলেটার
আলাদা ইমেল প্ল্যাটফর্ম সংযোগ না করেই ঘোস্টের ভেতর থেকে সরাসরি গ্রাহকদের কাছে ইমেল নিউজলেটার পাঠান।
আধুনিক এডিটর
ব্লক-ভিত্তিক সম্পাদক, সমৃদ্ধ মিডিয়া এম্বেড, গ্যালারী এবং কোড ইনজেকশন সহ, দীর্ঘ-ফর্ম কন্টেন্ট প্রকাশনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
হেডলেস সিএমএস API
কন্টেন্ট এবং অ্যাডমিন এপিআই আপনাকে যেকোনো ফ্রন্ট-এন্ড ফ্রেমওয়ার্কে কন্টেন্ট সরবরাহ করতে দেয়, ঘোস্টকে ব্যাক-এন্ড হিসেবে রেখে।
SEO এবং সময়সূচী
বিল্ট-ইন এসইও অপ্টিমাইজেশন, স্বয়ংক্রিয় সাইটম্যাপ এবং কন্টেন্ট শিডিউলিং আপনার প্রকাশনাকে কার্যকর ও সুসংগঠিত রাখে।
কেন Hostinger-এ Ghost রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।