এক ক্লিকে নেক্সাস রিপোজিটরি ম্যানেজার স্থাপন করুন।
Maven, npm, Docker, PyPI, এবং আরও অনেক কিছু সমর্থনকারী সর্বজনীন আর্টিফ্যাক্ট রিপোজিটরি ম্যানেজার।
Nexus Repository Manager-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Nexus Repository Manager দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Sonatype Nexus Repository Manager হলো শিল্প-মানের আর্টিফ্যাক্ট রিপোজিটরি যা প্রতিটি প্রধান প্যাকেজ ফরম্যাট জুড়ে বিল্ড আর্টিফ্যাক্ট সংরক্ষণ, সংগঠিত এবং বিতরণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub এবং অন্যান্য ডজনখানেক রেজিস্ট্রিগুলির জন্য একটি সার্বজনীন প্রক্সি ক্যাশে হিসাবে কাজ করে, যা বাহ্যিক ডাউনলোডগুলিকে নাটকীয়ভাবে হ্রাস করে এবং বিল্ডগুলিকে দ্রুততর করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Nexus সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে আর্টিফ্যাক্ট স্টোরেজ, অ্যাক্সেস নীতি এবং নিরাপত্তা স্ক্যানিংয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। টিমগুলি সমস্ত নির্ভরতার জন্য — পাবলিক এবং প্রাইভেট উভয়ই — প্রতি-সিট মূল্য বা ক্লাউড স্টোরেজ সীমা ছাড়াই একটি একক 'সোর্স অফ ট্রুথ' পায়।
Nexus Repository Manager-এর মূল ফিচারগুলো
ইউনিভার্সাল ফরম্যাট সমর্থন
একটি একক ইনস্ট্যান্স থেকে Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, এবং আরও অনেক ফরম্যাট হোস্ট ও প্রক্সি করুন।
প্রক্সি এবং ক্যাশ
দূরবর্তী আর্টিফ্যাক্টগুলি স্থানীয়ভাবে ক্যাশে করুন যাতে বিল্ডগুলি কখনও ব্যর্থ না হয় কারণ একটি আপস্ট্রিম রেজিস্ট্রি ধীর বা অনুপলব্ধ।
ব্যক্তিগত সংগ্রহস্থল
সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ সহ ব্যক্তিগত হোস্ট করা রিপোজিটরিগুলিতে মালিকানাধীন লাইব্রেরি এবং ডকার ইমেজ প্রকাশ করুন।
কম্পোনেন্ট অনুসন্ধান
সমস্ত রিপোজিটরি জুড়ে পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান ডেভেলপারদের নির্দিষ্ট আর্টিফ্যাক্ট সংস্করণ এবং তাদের মেটাডেটা দ্রুত খুঁজে পেতে সাহায্য করে।
ভূমিকা-ভিত্তিক প্রবেশাধিকার
প্রতিটি সংগ্রহস্থলের জন্য সুনির্দিষ্ট সুবিধা সংজ্ঞায়িত করুন যাতে দলগুলি কেবল তাদের মালিকানাধীন সংগ্রহস্থলগুলি দেখতে এবং সেগুলিতে প্রকাশ করতে পারে।
কেন Hostinger-এ Nexus Repository Manager রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।