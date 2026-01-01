এক ক্লিকে চেকম্যাট ইনস্টল করুন।
রিয়েল টাইমে আপটাইম, পারফরম্যান্স এবং অবকাঠামোগত স্বাস্থ্য ট্র্যাক করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স সার্ভার মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম।
Checkmate-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Checkmate দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
চেকম্যাট হল একটি ওপেন-সোর্স সার্ভার মনিটরিং অ্যাপ্লিকেশন যা আপনার সার্ভার এবং পরিষেবাগুলির আপটাইম, কার্যকারিতা এবং স্বাস্থ্য একটি একক ওয়েব-ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড থেকে ট্র্যাক করে। এটি কনফিগারযোগ্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রিয়েল-টাইম অ্যালার্টিং, ঐতিহাসিক প্রবণতা বিশ্লেষণ, গুগল পেজস্পিড ইনসাইটস ইন্টিগ্রেশন এবং ডকার কন্টেইনার মনিটরিং প্রদান করে — সবই কোনো অর্থপ্রদত্ত SaaS মনিটরিং পরিষেবার উপর নির্ভর না করে।
একটি ডেডিকেটেড VPS-এ চেকম্যাট স্থাপন করা আপনার মনিটরিং পরিকাঠামোকে যে সিস্টেমগুলি এটি পর্যবেক্ষণ করে তার থেকে স্বাধীন রাখে, যা একটি একক বিভ্রাটকে আপনার অ্যাপ্লিকেশন এবং এটি সনাক্ত করার আপনার ক্ষমতা উভয়কেই অকার্যকর করা থেকে রক্ষা করে।
Checkmate-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম আপটাইম পর্যবেক্ষণ
আপনার সার্ভার এবং পরিষেবাগুলি ক্রমাগত নিরীক্ষণ করে যাতে কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই আপনি জানতে পারেন, ব্যবহারকারীরা অভিযোগ করা শুরু করার পরে নয়।
ইমেল ডাউনটাইম অ্যালার্ট
যখন পরিষেবাগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং যখন সেগুলি পুনরুদ্ধার হয়, তখন তাৎক্ষণিক বিজ্ঞপ্তি পাঠায়, ম্যানুয়াল ড্যাশবোর্ড চেক ছাড়াই আপনার দলকে অবহিত রাখে।
PageSpeed একীকরণ
গুগল পেজস্পিড ইনসাইটস মেট্রিক্স আপটাইম ডেটার পাশাপাশি প্রদান করে, যাতে আপনি প্রাপ্যতা এবং ব্যবহারকারী-মুখী কর্মক্ষমতা উভয়ই এক জায়গায় ট্র্যাক করতে পারেন।
Docker কন্টেইনার মনিটরিং
ডকার সকেট অ্যাক্সেসের মাধ্যমে কন্টেইনারাইজড অ্যাপ্লিকেশন নিরীক্ষণ করে, একই সাথে হোস্ট-লেভেল এবং কন্টেইনার-লেভেল উভয় স্বাস্থ্যের দৃশ্যমানতা প্রদান করে।
ঐতিহাসিক প্রবণতা বিশ্লেষণ
সময়ের সাথে সাথে আপটাইম ইতিহাস সংরক্ষণ করে যাতে আপনি পুনরাবৃত্ত বিভ্রাট শনাক্ত করতে পারেন, SLA সম্মতি পরিমাপ করতে পারেন এবং অবকাঠামো বিনিয়োগের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারেন।
কেন Hostinger-এ Checkmate রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।