এক ক্লিকে গ্লিচটিপ স্থাপন।
ওপেন-সোর্স ত্রুটি ট্র্যাকিং এবং পারফরম্যান্স মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম যা Sentry SDKs-এর সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ — একটি হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড বিকল্প।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GlitchTip দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
GlitchTip হল একটি ওপেন-সোর্স ত্রুটি ট্র্যাকিং এবং পারফরম্যান্স মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম যা Sentry-এর সরাসরি প্রতিস্থাপন হিসাবে কাজ করে। JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, মোবাইল এবং আরও অনেক কিছুর জন্য প্রতিটি অফিসিয়াল Sentry SDK — আপনার GlitchTip DSN-এর দিকে নির্দেশ করে অপরিবর্তিতভাবে কাজ করে। প্ল্যাটফর্মটি অনিয়ন্ত্রিত ব্যতিক্রম, ব্রেডক্রাম্ব প্রসঙ্গ, সোর্স ম্যাপ এবং রিলিজ ট্র্যাকিং ক্যাপচার করে একই কর্মপ্রবাহ এবং UI প্যাটার্ন ব্যবহার করে যা ডেভেলপাররা Sentry থেকে ইতিমধ্যেই জানেন।
আপনার VPS-এ GlitchTip স্ব-হোস্ট করা আপনাকে Sentry SaaS থেকে প্রাপ্ত সমস্ত ত্রুটি-ট্র্যাকিং কর্মপ্রবাহ দেয় — তবে অনেক কম রিসোর্স ফুটপ্রিন্ট এবং কোনো ইভেন্ট-প্রতি কোটা ছাড়াই। একক-কন্টেইনার অল-ইন-ওয়ান মোড আলাদা ওয়ার্কার সার্ভিস ছাড়াই ইনজেশন, ওয়েব UI এবং ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসিং পরিচালনা করে।
GlitchTip-এর মূল ফিচারগুলো
Sentry-সামঞ্জস্যপূর্ণ API
Sentry-এর জন্য ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন — প্রতিটি অফিসিয়াল Sentry SDK আপনার GlitchTip DSN-এর দিকে নির্দেশ করে অপরিবর্তিতভাবে কাজ করে, কোনো কোড পুনরায় লেখার প্রয়োজন নেই।
ত্রুটি ক্যাপচার এবং গ্রুপিং
স্ট্যাক ট্রেস ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করে একই ধরনের ব্যতিক্রমগুলির স্মার্ট গ্রুপিং নকল গোলমাল দূর করে, সম্পূর্ণ ইভেন্ট ইতিহাস সহ প্রতিটি অনন্য সমস্যা একবার তুলে ধরে।
সোর্স ম্যাপ এবং রিলিজ
প্রোডাকশন বিল্ডের জন্য জাভাস্ক্রিপ্ট সোর্স ম্যাপ আপলোড করুন এবং রিলিজ ট্যাগ করুন যাতে স্ট্যাক ট্রেসগুলি আসল সোর্স লাইনে সমাধান হয় এবং রিগ্রেশন ট্র্যাকিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে।
কর্মক্ষমতা এবং আপটাইম
ঐচ্ছিক লেনদেন কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ এবং আপটাইম চেকগুলি প্রতিক্রিয়া-সময় প্রোফাইল এবং বাহ্যিক স্বাস্থ্য প্রোব সহ ত্রুটি ট্র্যাকিংকে পরিপূরক করে।
বিজ্ঞপ্তি জারি করুন
স্ল্যাক, ডিসকর্ড, মাইক্রোসফ্ট টিমস, জেনেরিক ওয়েবহুক এবং ইমেল সতর্কতা প্রতিটি প্রকল্পের জন্য প্রথম ঘটনায়, রিগ্রেশনে এবং থ্রেশহোল্ড লঙ্ঘনে ট্রিগার হয়।
দল এবং প্রকল্প পরিধি নির্ধারণ
প্রকল্প এবং দল অনুসারে ত্রুটিগুলি সংগঠিত করুন প্রতি-ব্যবহারকারী ভূমিকা অনুমতি সহ যাতে ফ্রন্টএন্ড, ব্যাকএন্ড এবং মোবাইল গ্রুপগুলি শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব ব্যতিক্রম স্ট্রিম দেখতে পায়।
কেন Hostinger-এ GlitchTip রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।