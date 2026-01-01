এক ক্লিকে ডকার রেজিস্ট্রি স্থাপন করুন।
আপনার Docker কন্টেইনার ইমেজ স্টোর, ডিস্ট্রিবিউট এবং ম্যানেজ করার জন্য অফিশিয়াল প্রাইভেট রেজিস্ট্রি।
Docker Registry-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Docker Registry দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Docker Registry হলো Docker ইমেজের জন্য অফিশিয়াল, ওপেন-সোর্স স্টোরেজ এবং ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম। আপনার নিজস্ব রেজিস্ট্রি চালানো আপনার টিমকে কন্টেইনার ইমেজের জন্য একটি প্রাইভেট, উচ্চ-পারফরম্যান্স রিপোজিটরি দেয় — পাবলিক হাব থেকে মালিকানাধীন অ্যাপ্লিকেশন কোড দূরে রেখে, একই সাথে আপনার CI/CD পাইপলাইন এবং প্রোডাকশন ডেপ্লয়মেন্টের জন্য দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ইমেজ পুল নিশ্চিত করে।
আপনার VPS-এ সেলফ-হোস্টিং করার অর্থ হলো ইমেজ ডেটা আপনার অবকাঠামো ছেড়ে যায় না, যা ডেটা গভর্নেন্স নীতিগুলির সাথে সম্মতি সহজ করে এবং বাহ্যিক পরিষেবাগুলির উপর নির্ভরতা দূর করে। আপনি অ্যাক্সেস, রিটেনশন নীতি এবং স্টোরেজ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন — হোস্টেড রেজিস্ট্রি প্রদানকারীদের দ্বারা আরোপিত প্রতি-ইমেজ ফি বা ব্যান্ডউইথ সীমা ছাড়াই।
Docker Registry-এর মূল ফিচারগুলো
ব্যক্তিগত ছবি সংরক্ষণ
আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে মালিকানাধীন কন্টেইনার ছবিগুলি নিরাপদে সংরক্ষণ করুন, সংবেদনশীল কোডকে পাবলিক রেজিস্ট্রি থেকে দূরে রাখুন।
CI/CD একীকরণ
স্ট্যান্ডার্ড ডকার পুশ এবং পুল এপিআই প্রতিটি বিল্ড টুল, পাইপলাইন এবং অর্কেস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্মের সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে।
ওয়েবহুক সমর্থন
যখনই একটি নতুন ছবি রেজিস্ট্রি-তে পুশ করা হয়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনস্ট্রিম পাইপলাইন ধাপগুলি ট্রিগার করুন।
স্থায়ী স্তর ক্যাশে
ছবি জুড়ে শেয়ার করা লেয়ার স্টোরেজ নাটকীয়ভাবে ডিস্কের ব্যবহার কমায় এবং আপনার দলের মধ্যে ছবি বিতরণের গতি বাড়ায়।
কেন Hostinger-এ Docker Registry রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।