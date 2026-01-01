এক ক্লিকে ESPHome ইনস্টলেশন।
ESP8266 এবং ESP32 মাইক্রোকন্ট্রোলারগুলির জন্য একটি YAML-চালিত ফার্মওয়্যার ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, একটি ওয়েব ড্যাশবোর্ড এবং ওয়্যারলেস আপডেট সহ।
ESPHome-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
ESPHome দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ESPHome হলো একটি ওপেন-সোর্স সিস্টেম যা ESP8266 এবং ESP32 মাইক্রোকন্ট্রোলারগুলোকে সহজ YAML কনফিগারেশন ফাইল ব্যবহার করে স্মার্ট হোম ডিভাইসে পরিণত করে। কোনো C++ প্রোগ্রামিংয়ের প্রয়োজন নেই — YAML-এ সেন্সর, সুইচ এবং ডিসপ্লে সংজ্ঞায়িত করুন, এবং ESPHome স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজড ফার্মওয়্যার কম্পাইল ও ফ্ল্যাশ করে। এটি Home Assistant-এর সাথে নেটিভভাবে ইন্টিগ্রেট হয় এবং যেকোনো অটোমেশন প্ল্যাটফর্মের সাথে সামঞ্জস্যের জন্য MQTT সাপোর্ট করে।
একটি VPS-এ ESPHome চালানো সর্বদা চালু থাকা ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট এবং যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য রিমোট ফার্মওয়্যার কম্পাইলেশন প্রদান করে। আপনার ডিভাইস কনফিগারেশনগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ এবং ব্যাক আপ করা হয়, এবং ফিজিক্যাল ডিভাইসগুলো যেখানে থাকে সেই লোকাল নেটওয়ার্কে না থেকেও ওভার-দ্য-এয়ার আপডেট ট্রিগার করা যেতে পারে।
ESPHome-এর মূল ফিচারগুলো
YAML কনফিগারেশন
স্বয়ংক্রিয় বৈধতা সহ সাধারণ YAML ফাইলগুলিতে ইএসপি ডিভাইসের আচরণ সংজ্ঞায়িত করুন — কোনো C++ জ্ঞান বা IDE সেটআপের প্রয়োজন নেই।
ওভার-দ্য-এয়ার আপডেট
আপনার সমস্ত ESP ডিভাইসে শারীরিক অ্যাক্সেস ছাড়াই ওয়্যারলেসভাবে ফার্মওয়্যার আপডেট পুশ করুন, যা বড় স্থাপনাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করে তোলে।
Home Assistant একীকরণ
হোম অ্যাসিস্ট্যান্টের সাথে নেটিভ API ইন্টিগ্রেশন ক্লাউড নির্ভরতা ছাড়াই তাৎক্ষণিক ডিভাইস আবিষ্কার এবং জিরো-ল্যাটেন্সি স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে।
৫০০+ উপাদান
শত শত সেন্সর, ডিসপ্লে, এলইডি কন্ট্রোলার এবং অ্যাকচুয়েটরের জন্য সমর্থন মানে হল প্রায় যেকোনো হার্ডওয়্যার বক্স থেকে বের করেই ইন্টিগ্রেট করা যেতে পারে।
বাস্তব-সময় লগিং
ডেভেলপমেন্টের সময় দ্রুত সমস্যা সমাধান এবং সেন্সর রিডিং নিরীক্ষণের জন্য সরাসরি ওয়েব ড্যাশবোর্ডে লাইভ ডিভাইস লগ স্ট্রিম করুন।
কেন Hostinger-এ ESPHome রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।