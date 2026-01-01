এক ক্লিকে RetroAssembly স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড রেট্রো গেম লাইব্রেরি এবং ব্রাউজার-ভিত্তিক এমুলেটর যা ২৫টির বেশি ক্লাসিক কনসোলকে স্বয়ংক্রিয় আর্টওয়ার্ক এবং সেভ স্টেট সহ সমর্থন করে।
RetroAssembly-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
RetroAssembly দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
RetroAssembly হলো একটি সেলফ-হোস্টেড ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যা আপনার ব্রাউজারকে একটি ব্যক্তিগত রেট্রো গেম ক্যাবিনেটে পরিণত করে। আপনার ROM কালেকশন আপলোড করুন এবং ২৫টিরও বেশি ক্লাসিক প্ল্যাটফর্মের টাইটেল খেলুন — যার মধ্যে রয়েছে NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade, এবং Atari — কোনো প্লাগইন বা ডাউনলোড ছাড়াই সরাসরি ব্রাউজারে।
প্ল্যাটফর্মটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বক্স আর্ট এবং গেম মেটাডেটা পুনরুদ্ধার করে যাতে আপনার লাইব্রেরি একটি ফাইল তালিকার পরিবর্তে একটি সঠিক সংগ্রহের মতো দেখায়। সেভ স্টেট, গেমপ্লে রিওয়াইন্ড, রেট্রো-স্টাইলের শেডার ইফেক্ট এবং অন-স্ক্রিন মোবাইল কন্ট্রোলার সবই বিল্ট-ইন। সেলফ-হোস্টিং আপনার ROM কালেকশন আপনার নিজস্ব সার্ভারে রাখে, যা ব্যক্তিগত এবং শুধুমাত্র আপনার তৈরি করা অ্যাকাউন্টগুলোর জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য।
RetroAssembly-এর মূল ফিচারগুলো
25+ কনসোল সাপোর্ট
ব্রাউজারে NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan, এবং আরও অনেক প্ল্যাটফর্মের গেম খেলুন।
স্বয়ংক্রিয় আর্টওয়ার্ক সনাক্তকরণ
বক্স কভার এবং গেম মেটাডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনা হয় যাতে আপনার লাইব্রেরি খালি ফাইলের নামের পরিবর্তে সমৃদ্ধ ভিজ্যুয়াল প্রদর্শন করে।
স্টেট সংরক্ষণ করুন এবং রিওয়াইন্ড করুন
যেকোনো সময়ে অগ্রগতি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করুন, সমর্থিত এমুলেটরগুলিতে স্বয়ংক্রিয় স্টেট স্ন্যাপশট এবং গেমপ্লে রিওয়াইন্ড সহ।
মোবাইল-বান্ধব নিয়ন্ত্রণ
একটি বিল্ট-ইন অন-স্ক্রিন ভার্চুয়াল কন্ট্রোলার একটি ফিজিক্যাল গেমপ্যাড ছাড়াই ফোন এবং ট্যাবলেটে খেলা সহজ করে তোলে।
রেট্রো ভিজ্যুয়াল শেডার্স
ঐচ্ছিক CRT এবং অন্যান্য শেডার প্রভাব আসল হার্ডওয়্যার ডিসপ্লেগুলির চেহারা পুনরায় তৈরি করে আরও খাঁটি অভিজ্ঞতার জন্য।
কেন Hostinger-এ RetroAssembly রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
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আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।