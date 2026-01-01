এক ক্লিকে DVinyl স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড সংগ্রহ ব্যবস্থাপক যা ভিনাইল, সিডি, বই, চলচ্চিত্র এবং ভিডিও গেমগুলিকে একটি লাইব্রেরিতে তালিকাভুক্ত করে এবং সেগুলির মূল্যায়ন করে।
DVinyl-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DVinyl দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
DVinyl হল একটি ওপেন-সোর্স কালেকশন ম্যানেজার যা ফিজিক্যাল মিডিয়া উৎসাহীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা তাদের ভিনাইল, সিডি, ক্যাসেট, বই, কমিকস, ব্লু-রে, ডিভিডি এবং ভিডিও গেমসের জন্য একটি একক, কাস্টমাইজযোগ্য স্থান চান। এটি ডিসকগস, হার্ডকভার, টিএমডিবি এবং আইজিডিবি থেকে সমৃদ্ধ মেটাডেটা এবং কভার আর্ট সংগ্রহ করে, তারপর মিউজিক রিলিজের বাজার মূল্য অনুমান করে যাতে সংগ্রাহকরা তাদের শেল্ফগুলির আসল মূল্য ট্র্যাক করতে পারেন।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ DVinyl হোস্ট করা আপনার সম্পূর্ণ কালেকশন ইনভেন্টরি, লোকেশন ট্যাগ এবং উইশলিস্ট ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ বা স্প্রেডশীটের মধ্যে আটকে থাকার পরিবর্তে। বান্ডেল করা MongoDB ডেটাবেস নিশ্চিত করে যে আপনার ক্যাটালগ আপডেট জুড়ে অক্ষত থাকে, এবং একটি ব্যক্তিগত প্রমাণীকরণ সিস্টেম আপনাকে একা ব্রাউজ করতে বা বন্ধুদের সাথে একটি রিড-অনলি ভিউ শেয়ার করতে দেয়।
DVinyl-এর মূল ফিচারগুলো
মাল্টি-ফরম্যাট লাইব্রেরি
আলাদা অ্যাপ ব্যবহার করার পরিবর্তে একটি সমন্বিত সংগ্রহে ভিনাইল, সিডি, ক্যাসেট, বই, কমিকস, ব্লু-রে, ডিভিডি এবং ভিডিও গেমসের ক্যাটালগ করুন।
Discogs বাজার মূল্যায়ন
ডিসকগস থেকে রিয়েল-টাইম কম, মধ্যম এবং উচ্চ বাজার অনুমান পান, যাতে আপনি সেকেন্ডারি বাজারে আপনার সঙ্গীত সংগ্রহের মূল্য সর্বদা জানতে পারেন।
এক-ক্লিক ডিসকগস আমদানি
একটি ক্লিকেই একটি সম্পূর্ণ বিদ্যমান ডিসকগস সংগ্রহ আমদানি করুন অথবা রিলিজ আইডি দ্বারা নতুন আইটেম যোগ করুন, শিল্পী, লেবেল বা ট্র্যাক ডেটা পুনরায় টাইপ না করেই।
কাস্টমাইজযোগ্য ড্যাশবোর্ড
মডুলার পরিসংখ্যান উইজেট, কনফিগারযোগ্য নেভিগেশন শর্টকাট এবং আপনার ব্রাউজিং পদ্ধতির সাথে মানানসই প্রতি-শ্রেণী ভিজ্যুয়াল থিম ব্যবহার করে আপনার হোম ভিউ তৈরি করুন।
ফিজিক্যাল লোকেশন ট্র্যাকিং
আপনার তাকগুলিতে, স্টোরেজে বা ধার দেওয়া প্রতিটি আইটেমকে ট্যাগ করুন, যাতে আপনি পুরো সংগ্রহটি না ঘেঁটে একটি নির্দিষ্ট রেকর্ড বা বই খুঁজে পেতে পারেন।
ইচ্ছা তালিকা এবং শেয়ারিং
ভবিষ্যতের প্রাপ্তিগুলি একটি ডেডিকেটেড উইশলিস্টে ট্র্যাক করুন এবং ব্যক্তিগত ব্রাউজিং বা শুধুমাত্র পঠনযোগ্য শেয়ারিংয়ের জন্য বিল্ট-ইন প্রমাণীকরণের মাধ্যমে আপনার ক্যাটালগ প্রকাশ করুন।
কেন Hostinger-এ DVinyl রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।