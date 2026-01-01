এক ক্লিকে ম্যাপুটনিক স্থাপন করুন।
MapLibre এবং Mapbox GL JSON ম্যাপ স্টাইলের জন্য বিনামূল্যে এবং উন্মুক্ত ভিজ্যুয়াল এডিটর, যা ডেভেলপার এবং কার্টোগ্রাফারদের জন্য তৈরি।
Maputnik-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Maputnik দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Maputnik হল MapLibre GL স্টাইল স্পেসিফিকেশনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ওপেন-সোর্স ভিজ্যুয়াল এডিটর, যা ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ভেক্টর টাইল বেসম্যাপ ডিজাইন করতে ব্যবহৃত হয়। JSON হাতে এডিট করার পরিবর্তে, আপনি একটি লাইভ WYSIWYG এডিটরের মাধ্যমে লেয়ার, পেইন্ট প্রপার্টি, এক্সপ্রেশন এবং ফিল্টার তৈরি করেন যা একটি বাস্তব MapLibre GL প্রিভিউয়ের সাথে সিঙ্ক করা থাকে।
আপনার নিজের VPS-এ Maputnik স্ব-হোস্ট করলে মালিকানাধীন স্টাইল ফাইল, টাইল সার্ভার URL এবং API কীগুলি আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে থাকে, maplibre.org-এর পাবলিক ডেমোর উপর নির্ভর করার পরিবর্তে। ডিপ্লয়মেন্টটি অফিসিয়াল Maputnik বাইনারি দ্বারা পরিবেশিত একটি একক স্ট্যাটিক ফ্রন্ট-এন্ড হিসাবে আসে, তাই ডিজাইন কাজটি সম্পূর্ণরূপে ব্রাউজার পাশে চলে এবং কোনও বাহ্যিক ম্যাপ পরিষেবা নির্ভরতার প্রয়োজন হয় না।
Maputnik-এর মূল ফিচারগুলো
WYSIWYG স্টাইল এডিটর
MapLibre এবং Mapbox GL JSON স্টাইলগুলি দৃশ্যত সম্পাদনা করুন একটি লাইভ ম্যাপ প্রিভিউ সহ যা স্তর, রঙ, ফন্ট এবং জুম-নির্ভর এক্সপ্রেশনগুলি পরিবর্তন করার সাথে সাথে আপডেট হয়।
সম্পূর্ণ শৈলী স্পেক কভারেজ
MapLibre GL স্টাইল স্পেক-এর প্রতিটি লেয়ার প্রকার — ফিল, লাইন, সিম্বল, রাস্টার, হিলশেড, হিটম্যাপ — পেইন্ট এবং লেআউট বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য প্রকার-সচেতন ইনপুট সহ সমর্থন করে।
ডেটা-চালিত অভিব্যক্তি
ইনলাইন ভ্যালিডেশন সহ ফিল্টার এবং প্রপার্টি এক্সপ্রেশন তৈরি ও ডিবাগ করুন, যাতে স্টাইলগুলি ফিচার অ্যাট্রিবিউট, জুম লেভেল এবং রানটাইম অবস্থার প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।
ভেক্টর টাইল ইন্সপেক্টর
আপনার স্টাইলে ভেক্টর টাইল উৎসগুলিকে আবদ্ধ করার আগে, স্তর অনুসারে সেগুলিকে পরিদর্শন করে দেখুন ঠিক কোন বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধ আছে।
স্টাইল আমদানি ও রপ্তানি করুন
একটি URL থেকে স্টাইল লোড করুন, JSON আপলোড করুন, অথবা ক্লিপবোর্ড থেকে পেস্ট করুন, তারপর তৈরি স্টাইল ফাইলটি এক্সপোর্ট করুন যা MapLibre GL JS বা নেটিভ SDK-গুলিতে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত।
কাস্টম টাইল উৎসসমূহ
এডিটরকে আপনার নিজস্ব ভেক্টর বা রাস্টার টাইল এন্ডপয়েন্ট, OpenMapTiles, অথবা MBTiles সার্ভারগুলির দিকে নির্দেশ করুন যাতে আপনার অ্যাপ যে ডেটা সরবরাহ করে তার উপর ভিত্তি করে স্টাইল ডিজাইন করা যায়।
কেন Hostinger-এ Maputnik রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।