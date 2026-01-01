এক ক্লিকে MySQL ইনস্টলেশন।
বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওপেন-সোর্স রিলেশনাল ডেটাবেস, যা সর্বত্র ওয়েব অ্যাপ এবং প্ল্যাটফর্মগুলিকে শক্তি যোগাচ্ছে।
MySQL-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MySQL দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
MySQL হলো বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ওপেন-সোর্স রিলেশনাল ডেটাবেস, যা অসংখ্য ওয়েবসাইট, SaaS পণ্য এবং ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশনের ডেটা লেয়ার হিসেবে বিশ্বস্ত। এটি InnoDB স্টোরেজ ইঞ্জিনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ACID কমপ্লায়েন্সকে প্রমাণিত রেপ্লিকেশন, একটি ম্যাচিউর SQL ডায়ালেক্ট এবং প্রতিটি প্রধান প্রোগ্রামিং ভাষার বিস্তৃত ড্রাইভার সাপোর্টের সাথে একত্রিত করে, যাতে আপনি ইতিমধ্যেই ব্যবহার করছেন এমন অ্যাপ এবং ফ্রেমওয়ার্কগুলো কোনো পরিবর্তন ছাড়াই এর সাথে সংযুক্ত হতে পারে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ MySQL চালানো আপনার কোয়েরিগুলোর জন্য ডেডিকেটেড CPU, মেমরি এবং ডিস্ক সরবরাহ করে, কনফিগারেশন এবং টিউনিংয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, এবং আপনার সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি একক শেয়ার্ড ডেটাবেস সার্ভার প্রদান করে — ম্যানেজড ডেটাবেস সার্ভিসগুলোর পুনরাবৃত্ত ফি এবং রিসোর্স ক্যাপ ছাড়াই।
MySQL-এর মূল ফিচারগুলো
ACID লেনদেন
InnoDB ইঞ্জিন সম্পূর্ণ অ্যাটমিক, সুসংগত, বিচ্ছিন্ন এবং টেকসই লেনদেন সরবরাহ করে, যা যুগপৎ লেখা এবং ক্র্যাশের অধীনে আপনার ডেটা সঠিক রাখে।
বিস্তৃত ইকোসিস্টেম
PHP, Python, Java, Node.js, Go, এবং আরও অনেক কিছুর জন্য নেটিভ ড্রাইভারের অর্থ হল প্রায় প্রতিটি ফ্রেমওয়ার্ক এবং টুল সরাসরি MySQL-এর সাথে সংযুক্ত হয়।
প্রতিলিপিকরণ ও প্রসারণ
অন্তর্নির্মিত সোর্স-রেপ্লিকা এবং গ্রুপ রেপ্লিকেশন আপনার ওয়ার্কলোড বাড়ার সাথে সাথে আপনাকে রিড স্কেল করতে এবং উচ্চ-উপলভ্যতা টপোলজি তৈরি করতে দেয়।
JSON ডকুমেন্ট সাপোর্ট
ইন্ডেক্সিং সহ একটি নেটিভ JSON ডেটা টাইপ আপনাকে একটি একক ডেটাবেসে রিলেশনাল টেবিলের পাশাপাশি নমনীয় ডকুমেন্ট ডেটা সংরক্ষণ করতে দেয়।
পরিপক্ক এসকিউএল ইঞ্জিন
উইন্ডো ফাংশন, সিটিই এবং একটি খরচ-ভিত্তিক অপ্টিমাইজার সাধারণ লুকআপ থেকে জটিল বিশ্লেষণ পর্যন্ত সবকিছুর জন্য দ্রুত, অভিব্যক্তিপূর্ণ কোয়েরি সরবরাহ করে।
কেন Hostinger-এ MySQL রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।