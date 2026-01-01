এক ক্লিকে autobrr ইনস্টলেশন।
আধুনিক ডাউনলোড অটোমেশন টুল যা ইনডেক্সার আইআরসি চ্যানেলগুলি রিয়েল টাইমে পর্যবেক্ষণ করে, টরেন্টগুলি ঘোষিত হওয়ার মুহূর্তেই সেগুলিকে সংগ্রহ করে।
autobrr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
autobrr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
autobrr হলো টরেন্ট এবং ইউজনেটের জন্য একটি পরবর্তী প্রজন্মের ডাউনলোড অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম, যা autodl-irssi, trackarr, এবং flexget-এর মতো টুলগুলোর কার্যকারিতাকে একটি একক আধুনিক সমাধানে একত্রিত করে। এটি ইনডেক্সার IRC চ্যানেলগুলির সাথে সংযুক্ত হয় যেখানে নতুন রিলিজ আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই ঘোষণা করা হয়, আপনার ফিল্টার নিয়ম প্রয়োগ করে এবং আপনার নির্বাচিত ডাউনলোড ক্লায়েন্টে ম্যাচিং টরেন্ট ফাইলগুলি ফরোয়ার্ড করে — সবকিছু রিয়েল টাইমে, কোনো পোলিং বিলম্ব ছাড়াই।
একটি VPS-এ autobrr সেলফ-হোস্ট করা 24/7 IRC চ্যানেল মনিটরিং নিশ্চিত করে, যা ডাইনামিক IP বা নির্ধারিত ডাউনটাইম সহ একটি হোম মেশিন নির্ভরযোগ্যভাবে বজায় রাখতে পারে না। ডেডিকেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ক্রমাগত চালানো মানে আপনার অটোমেশন কখনোই একটি ফ্রি-লিচ উইন্ডো, একটি সীমিত-সিডার রিলিজ, অথবা প্রাইভেট ট্র্যাকারে একটি সময়-সংবেদনশীল রেশিও সুযোগ মিস করে না।
autobrr-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম আইআরসি মনিটরিং
ইনডেক্সার আইআরসি ঘোষণা চ্যানেলগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগগুলি নতুন রিলিজগুলি আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই সনাক্ত করে, আরএসএস ফিড বা এপিআই পোলিং সেগুলিকে দেখার আগেই।
উন্নত ফিল্টার নিয়মাবলী
আকার, বিভাগ, আপলোডার, রিলিজ গ্রুপ, রেজোলিউশন এবং কাস্টম রেজেক্স প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে জটিল ফিল্টার তৈরি করুন, যাতে আপনি যা চান ঠিক তাই পান এবং অন্য কিছু নয়।
একাধিক ক্লায়েন্ট সমর্থন
ধরা টরেন্টগুলি সরাসরি qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, অথবা ওয়াচ ফোল্ডারগুলিতে পাঠান — স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ফিল্টার বিভিন্ন ক্লায়েন্টে রুট করে।
arr একীকরণ
Radarr, Sonarr, Lidarr, এবং Whisparr-এর সাথে নেটিভ ইন্টিগ্রেশন autobrr-কে ডাউনলোড করার আগে একটি রিলিজ আসলে কাঙ্ক্ষিত কিনা তা যাচাই করতে দেয়, যার ফলে ব্যান্ডউইথের অপচয় দূর হয়।
পরিসংখ্যান এবং ইতিহাস
ডাউনলোড সংখ্যা ট্র্যাক করুন, হিট রেট ফিল্টার করুন, এবং ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে ইতিহাস নিন যাতে আপনি আপনার নিয়মগুলি টিউন করতে পারেন এবং সময়ের সাথে সাথে আপনার অটোমেশনের কার্যকারিতা বুঝতে পারেন।
কেন Hostinger-এ autobrr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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