এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে পেনপট স্থাপন করুন।
ডিজাইনার এবং ডেভেলপারদের জন্য ওয়েব স্ট্যান্ডার্ডের উপর নির্মিত ওপেন-সোর্স UI/UX ডিজাইন এবং প্রোটোটাইপিং প্ল্যাটফর্ম।
Penpot-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Penpot দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Penpot হলো প্রথম ওপেন-সোর্স ডিজাইন এবং প্রোটোটাইপিং প্ল্যাটফর্ম যা বিশেষভাবে ডিজাইনার এবং ডেভেলপারদের মধ্যে ক্রস-ডোমেইন সহযোগিতার জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রোপ্রাইটারি বিকল্পগুলোর বিপরীতে যা টিমগুলোকে সাবস্ক্রিপশন মডেল এবং ক্লোজড ইকোসিস্টেমে আটকে রাখে, Penpot ওপেন ওয়েব স্ট্যান্ডার্ডের উপর তৈরি, নেটিভ SVG আউটপুট করে এবং CSS-রেডি কোড তৈরি করে যা ডেভেলপাররা তাদের প্রজেক্টে সরাসরি ব্যবহার করতে পারে।
আপনার নিজের VPS-এ Penpot সেলফ-হোস্ট করলে সমস্ত ডিজাইন ফাইল, ক্লায়েন্টের কাজ এবং মেধা সম্পত্তি শুধুমাত্র আপনার সার্ভারে থাকে — কোনো পার-সিট ফি নেই, কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই এবং আপনার ডিজাইন অবকাঠামো ও ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে।
Penpot-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম কোলাবোরেশন
একাধিক ডিজাইনার কার্সার উপস্থিতি, ইনলাইন মন্তব্য এবং লাইভ আপডেট সহ একই ফাইলে একই সাথে কাজ করতে পারেন।
নেটিভ SVG আউটপুট
প্রতিটি ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড SVG-তে CSS বৈশিষ্ট্য সহ এক্সপোর্ট হয় যা ডেভেলপাররা সরাসরি কোডে কপি করতে পারে, ফলে হ্যান্ডঅফ অনুমান দূর হয়।
কম্পোনেন্ট সিস্টেম
পুনরায় ব্যবহারযোগ্য উপাদান, ভেরিয়েন্ট, নেস্টেড ওভাররাইড এবং প্রকল্প জুড়ে শেয়ার করা লাইব্রেরি সহ পরিমাপযোগ্য ডিজাইন সিস্টেম তৈরি করুন।
ইন্টারেক্টিভ প্রোটোটাইপিং
ডেভেলপমেন্টের আগে ব্যবহারকারীর ফ্লো পরীক্ষা ও যাচাই করার জন্য ট্রানজিশন, ওভারলে এবং স্ক্রলিং আচরণ সহ ক্লিকযোগ্য প্রোটোটাইপ তৈরি করুন।
ডেভেলপার হ্যান্ডঅফ
ইন্সপেক্ট প্যানেল সিএসএস মান, মাত্রা এবং অ্যাসেট প্রকাশ করে যাতে ডেভেলপাররা ডিজাইন টুলের অ্যাক্সেসের প্রয়োজন ছাড়াই সঠিক স্পেকস পায়।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
কাস্টম ওয়ার্কফ্লো তৈরি করতে এবং আপনার বিদ্যমান ডিজাইন টুলচেইনের সাথে একত্রিত করতে একটি জাভাস্ক্রিপ্ট প্লাগইন API দিয়ে পেনপট প্রসারিত করুন।
কেন Hostinger-এ Penpot রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।