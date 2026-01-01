এক ক্লিকে Resilio Sync স্থাপন করুন।
ডেস্কটপ, সার্ভার এবং মোবাইল ডিভাইস জুড়ে পিয়ার-টু-পিয়ার ফাইল সিঙ্ক্রোনাইজেশন, কোনো ক্লাউড মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই।
Resilio Sync-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Resilio Sync দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
রেসিলিও সিঙ্ক হল একটি পিয়ার-টু-পিয়ার ফাইল সিঙ্ক্রোনাইজেশন পরিষেবা যা বিটটরেন্ট প্রোটোকলের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা মূলত বিটটরেন্ট সিঙ্ক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি একটি এনক্রিপ্ট করা P2P চ্যানেলের মাধ্যমে আপনার ডিভাইসগুলির মধ্যে সরাসরি ফাইল স্থানান্তর করে, কোনো ক্লাউড প্রদানকারীর কাছে কিছু আপলোড না করেই — আপনার VPS, ডেস্কটপ, ল্যাপটপ এবং ফোনগুলি ক্রিপ্টোগ্রাফিক শেয়ার কী বিনিময় করে একটি ফোল্ডার শেয়ার করে, তারপর ফাইল পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই ফোল্ডারটিকে সিঙ্কে রাখে।
একটি VPS-এ রেসিলিও সিঙ্ক স্ব-হোস্ট করা আপনাকে একটি সর্বদা-সক্রিয় সিঙ্ক পিয়ার দেয় যা আপনার শেয়ার করা ফোল্ডারগুলির ক্যানোনিকাল কপি ধারণ করে, দিনের যেকোনো সময় শেয়ারে থাকা অন্য যেকোনো ডিভাইস থেকে আগত পরিবর্তনগুলি গ্রহণ করে — বাণিজ্যিক ক্লাউড সিঙ্কের ব্যান্ডউইথ ক্যাপ, ফাইল-সাইজ সীমা বা পুনরাবৃত্ত ফি ছাড়াই।
Resilio Sync-এর মূল ফিচারগুলো
সরাসরি পিয়ার-টু-পিয়ার সিঙ্ক
এনক্রিপ্ট করা ফাইল স্থানান্তর আপনার ডিভাইসগুলির মধ্যে একটি P2P চ্যানেলের মাধ্যমে — আপনার ডেটা কখনও তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে থাকে না।
ফাইলের আকারের কোনো সীমা নেই
বাণিজ্যিক ক্লাউড সীমা ছাড়াই নির্বিচারে বড় ফাইল এবং ফোল্ডার সিঙ্ক করুন — শুধুমাত্র আপনার স্টোরেজ এবং ব্যান্ডউইথ গুরুত্বপূর্ণ।
নির্বাচনী সিঙ্ক
প্রতিটি ফোল্ডারের জন্য ঠিক করুন কোন ডিভাইসগুলি সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু পাবে এবং কোনগুলি অন-ডিমান্ড স্ট্রিমিং ব্যবহার করবে, যাতে ফোনগুলিকে সম্পূর্ণ লাইব্রেরি মিরর করতে না হয়।
কি এবং লিঙ্ক শেয়ার করুন
শুধুমাত্র পঠনযোগ্য, পঠন-লিখন এবং এককালীন-লিঙ্ক শেয়ার মোড আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেয় যে প্রতিটি আমন্ত্রিত সহকর্মী একটি শেয়ার করা ফোল্ডারের সাথে ঠিক কী করতে পারে।
বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নেটিভ অ্যাপস
উইন্ডোজ, ম্যাকওএস, লিনাক্স, আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড এবং এনএএস সিস্টেমের জন্য প্রথম পক্ষের ক্লায়েন্ট মানে প্রতিটি ডিভাইস নেটিভভাবে একই প্রোটোকল ব্যবহার করে।
কেন Hostinger-এ Resilio Sync রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।