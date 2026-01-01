এক ক্লিকে ডলিব্যার স্থাপন করুন।
সেলস, ইনভয়েসিং, ইনভেন্টরি এবং বিজনেস অপারেশনস ম্যানেজ করার জন্য ওপেন-সোর্স ইআরপি এবং সিআরএম প্ল্যাটফর্ম।
Dolibarr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dolibarr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ডলিব্যার একটি মডুলার, ওপেন-সোর্স ইআরপি এবং সিআরএম প্ল্যাটফর্ম যা একটি একক সমন্বিত সিস্টেমে ব্যবসার সমস্ত কার্যক্রম — গ্রাহক ব্যবস্থাপনা, উদ্ধৃতি, চালান, ইনভেন্টরি, প্রকল্প, মানব সম্পদ এবং অ্যাকাউন্টিং — কভার করে। এর মডিউল-ভিত্তিক আর্কিটেকচার আপনাকে আপনার ব্যবসার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সক্রিয় করতে দেয়, আপনার প্রয়োজনীয়তা বাড়ার সাথে সাথে ইন্টারফেসকে পরিপাটি রাখে।
আপনার ভিপিএস-এ ডলিব্যার স্ব-হোস্ট করার অর্থ হল আপনার আর্থিক ডেটা, গ্রাহক রেকর্ড এবং ব্যবসার নথিগুলি এমন পরিকাঠামোতে সংরক্ষিত থাকে যা আপনি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করেন। কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি লাইসেন্সিং ফি নেই, কোনো বিক্রেতা-আরোপিত স্টোরেজ সীমা নেই, এবং উন্নত মডিউলগুলি আনলক করার জন্য কোনো সাবস্ক্রিপশনের প্রয়োজন নেই — যা তাদের অপারেশনাল ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা চায় এমন ক্রমবর্ধমান ব্যবসার জন্য এটিকে একটি সাশ্রয়ী দীর্ঘমেয়াদী পছন্দ করে তোলে।
Dolibarr-এর মূল ফিচারগুলো
সমন্বিত CRM
লিড ট্র্যাক করুন, পরিচিতি পরিচালনা করুন এবং প্রথম যোগাযোগ থেকে স্বাক্ষরিত চালান পর্যন্ত বিক্রয় পাইপলাইন এক জায়গায় নিরীক্ষণ করুন।
চালান এবং কোটেশন
পেশাদার উদ্ধৃতি তৈরি করুন, সেগুলিকে অর্ডারে রূপান্তর করুন এবং স্বয়ংক্রিয় পেমেন্ট ট্র্যাকিং ও অনুস্মারক সহ চালান ইস্যু করুন।
ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা
স্টক স্তর নিরীক্ষণ করুন, ক্রয় আদেশ পরিচালনা করুন এবং গুদাম বা অবস্থান জুড়ে পণ্যের চলাচল ট্র্যাক করুন।
প্রজেক্ট এবং সময় ট্র্যাকিং
কাজ বরাদ্দ করুন, প্রকল্পের বিপরীতে সময় নথিভুক্ত করুন এবং অন্তর্নির্মিত সম্পদ ও বাজেট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লাভজনকতা পরিমাপ করুন।
মডুলার আর্কিটেকচার
আজ আপনার ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় মডিউলগুলিই সক্রিয় করুন, তারপর আপনার কার্যক্রম প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সক্ষম করুন।
কেন Hostinger-এ Dolibarr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।