এক ক্লিকে OpenBudgeteer ইনস্টল করুন।
একটি কাঠামোগত, বিভাগ-ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিগত আর্থিক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওপেন-সোর্স বালতি বাজেট অ্যাপ।
OpenBudgeteer-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenBudgeteer দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenBudgeteer হল একটি সেলফ-হোস্টেড ব্যক্তিগত আর্থিক অ্যাপ্লিকেশন যা বাকেট বাজেটিং নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি — YNAB এবং Buckets-এর মতো টুলস দ্বারা অনুপ্রাণিত। মাস শুরু হওয়ার আগে আপনি আপনার আয়ের প্রতিটি ডলার নির্দিষ্ট খরচের বাকেটে বরাদ্দ করেন, যা আপনাকে খরচ আসার সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া জানানোর পরিবর্তে আপনার অর্থের জন্য একটি স্পষ্ট, উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা দেয়।
.NET এবং Blazor Server দিয়ে তৈরি, OpenBudgeteer সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে চলে যাতে আপনার আর্থিক ডেটা কখনও তৃতীয় পক্ষের ক্লাউডে না যায়। এটি টেকসই স্টোরেজের জন্য একটি PostgreSQL ডাটাবেসের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং সুরক্ষিত অ্যাক্সেসের জন্য ঐচ্ছিক প্রমাণীকরণ সমর্থন করে। Awesome Self-Hosted তালিকায় বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এটি বাণিজ্যিক বাজেটিং সফটওয়্যারের একটি সক্ষম, বিনামূল্যে বিকল্প খুঁজছেন এমন গোপনীয়তা-সচেতন ব্যবহারকারীদের জন্য একটি বিশ্বস্ত পছন্দ।
OpenBudgeteer-এর মূল ফিচারগুলো
বালতি বাজেট
প্রতি মাসের শুরুতে আয়ের প্রতিটি ডলার পূর্বনির্ধারিত ব্যয়ের খাতগুলিতে বরাদ্দ করুন, আপনার আর্থিক ব্যবস্থা সুসংগঠিত এবং সঠিক পথে রেখে।
সম্পূর্ণ তথ্য মালিকানা
আপনার আর্থিক ডেটা শুধুমাত্র আপনার নিজস্ব ভিপিএস-এ সংরক্ষিত থাকে — কোনো তৃতীয় পক্ষের ক্লাউড নেই, কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নেই, এবং কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই।
ঐচ্ছিক প্রমাণীকরণ
অন্তর্নির্মিত ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড প্রমাণীকরণ ব্যবহার করে আপনার বাজেট সুরক্ষিত রাখুন, যাতে সংবেদনশীল আর্থিক তথ্য কেবল আপনার কাছেই অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে।
PostgreSQL স্থায়িত্ব
সমস্ত লেনদেন এবং বাজেট ডেটা একটি ডেডিকেটেড PostgreSQL ডেটাবেসে সংরক্ষণ করে নির্ভরযোগ্য, ক্র্যাশ-প্রুফ স্থায়িত্ব এবং সহজ ব্যাকআপের জন্য।
Blazor Server ব্যবহারকারী ইন্টারফেস
আধুনিক, প্রতিক্রিয়াশীল ওয়েব ইন্টারফেস যা ব্লেজার সার্ভার দ্বারা চালিত, সরাসরি ব্রাউজারে একটি দ্রুত, ইন্টারেক্টিভ বাজেট তৈরির অভিজ্ঞতা প্রদান করে।
কেন Hostinger-এ OpenBudgeteer রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।