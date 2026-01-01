এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে জিওসার্ভার স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স জিওস্পেশিয়াল সার্ভার যা OGC স্ট্যান্ডার্ড যেমন WMS, WFS, এবং WCS-এর মাধ্যমে মানচিত্র এবং স্থানিক ডেটা প্রকাশ করে।
GeoServer-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GeoServer দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
GeoServer হল একটি ওপেন-সোর্স জাভা সার্ভার যা আপনাকে উন্মুক্ত OGC স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে ভূ-স্থানিক ডেটা প্রকাশ করতে, শেয়ার করতে এবং সম্পাদনা করতে দেয়। এটি PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF এবং আরও অনেক ফরম্যাট থেকে ভেক্টর ও রাস্টার উৎসগুলি পড়ে, তারপর সেগুলিকে ওয়েব ম্যাপ সার্ভিস, ওয়েব ফিচার সার্ভিস, ওয়েব কভারেজ সার্ভিস এবং ওয়েব প্রসেসিং সার্ভিস এন্ডপয়েন্টের মাধ্যমে উন্মুক্ত করে যা যেকোনো GIS ক্লায়েন্ট বা ওয়েব ম্যাপিং লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে।
আপনার নিজের VPS-এ GeoServer হোস্ট করা মালিকানাধীন ডেটাসেট, লেয়ার স্টাইল এবং অ্যাক্সেস নিয়মগুলিকে আপনার নিয়ন্ত্রিত অবকাঠামোর মধ্যে রাখে, যেখানে কোনো লেয়ার-প্রতি ফি এবং আপলোড সীমা থাকে না। একটি ব্রাউজার-ভিত্তিক অ্যাডমিন কনসোল আপনাকে XML স্পর্শ না করেই স্টোর যোগ করতে, লেয়ার কনফিগার করতে এবং ক্যাশিং টিউন করতে দেয়, যখন স্থায়ী ডেটা ডিরেক্টরি কন্টেইনার রিস্টার্ট এবং আপগ্রেডের পরেও টিকে থাকে।
GeoServer-এর মূল ফিচারগুলো
OGC মান সমর্থন
WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS, এবং OGC API এন্ডপয়েন্ট সরবরাহ করে যাতে যেকোনো মানসম্মত GIS বা ওয়েব ম্যাপিং ক্লায়েন্ট কাস্টম অ্যাডাপ্টার ছাড়াই সংযোগ করতে পারে।
অনেক ডেটা উৎস
একটি একক সার্ভার থেকে PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID এবং অন্যান্য ভেক্টর ও রাস্টার ফরম্যাট পড়ে।
কাস্টম মানচিত্র স্টাইলিং
SLD বা CSS নিয়মাবলী দিয়ে স্তরগুলি স্টাইল করুন, অ্যাডমিন কনসোলে সেগুলির লাইভ প্রিভিউ দেখুন এবং ম্যাপ ও টাইল ক্যাশে জুড়ে একই স্টাইলগুলি পুনরায় ব্যবহার করুন।
বিল্ট-ইন টাইল ক্যাশিং
সমন্বিত জিওওয়েবক্যাশ ম্যাপ টাইলস প্রি-রেন্ডার করে এবং পরিবেশন করে, যাতে ভারী WMS স্তরগুলি অতিরিক্ত ক্যাশিং পরিষেবা ছাড়াই লোডের নিচে দ্রুত থাকে।
ব্রাউজার অ্যাডমিন কনসোল
XML সম্পাদনা না করে বা সার্ভার পুনরায় চালু না করে একটি ওয়েব UI থেকে ওয়ার্কস্পেস, ডেটা স্টোর, স্তর এবং অ্যাক্সেস নিয়মগুলি কনফিগার করুন।
সুরক্ষিত স্তর অ্যাক্সেস
স্তর-ভিত্তিক এবং পরিষেবা-ভিত্তিক নিরাপত্তা নিয়মাবলী, ভূমিকা-ভিত্তিক প্রমাণীকরণ সহ, সংবেদনশীল ডেটাসেটগুলিকে সঠিক ব্যবহারকারী এবং ক্লায়েন্টদের কাছে সীমাবদ্ধ রাখে।
কেন Hostinger-এ GeoServer রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
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আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
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কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।