এক ক্লিকে অটোবেস স্থাপন।
পোস্টগ্রেএসকিউএল ক্লাস্টার প্রভিশনিং এবং ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স সেলফ-হোস্টেড ডেটাবেস-অ্যাস-এ-সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম।
Autobase-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Autobase দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অটোবেস হল ক্লাউড-পরিচালিত ডেটাবেস পরিষেবা যেমন অ্যামাজন আরডিএস (Amazon RDS) এবং গুগল ক্লাউড এসকিউএল (Google Cloud SQL)-এর একটি ওপেন-সোর্স বিকল্প, যা একটি স্বজ্ঞাত ওয়েব কনসোলের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পোস্টগ্রেএসকিউএল (PostgreSQL) ক্লাস্টার প্রভিশনিং, উচ্চ-উপলভ্যতা কনফিগারেশন এবং কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা প্রদান করে। ৪,০০০-এর বেশি গিটহাব স্টার (GitHub stars) সহ, এটি আপনাকে জটিল এইচএ (HA) কনফিগারেশন হাতে না শিখেই স্বয়ংক্রিয় ফেইলওভার, নির্ধারিত ব্যাকআপ এবং পয়েন্ট-ইন-টাইম রিকভারি সহ প্রোডাকশন-রেডি পোস্টগ্রেএসকিউএল ক্লাস্টার প্রভিশন করতে দেয়।
অটোবেস (Autobase) নিজে হোস্ট করলে ক্লাউড ডেটাবেস পরিষেবাগুলির প্রতি ঘণ্টার পুনরাবৃত্ত খরচ দূর হয়, একই সাথে আপনার ডেটাবেস অবকাঠামো এবং সমস্ত সংরক্ষিত ডেটা আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ইন্টিগ্রেটেড ডিবিডেস্ক স্টুডিও (DBDesk Studio) সরাসরি এসকিউএল (SQL) অ্যাক্সেস এবং স্কিমা এক্সপ্লোরেশন প্রদান করে, এবং রেস্ট এপিআই (REST API) সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম্যাটিক ব্যবস্থাপনা সক্ষম করে — যা আপনাকে আপনার নিজস্ব অবকাঠামোতে পরিচালিত-ডেটাবেসের সুবিধা দেয়।
Autobase-এর মূল ফিচারগুলো
এক-ক্লিক ক্লাস্টার প্রভিশনিং
ম্যানুয়ালি HA কনফিগারেশন ফাইল বা অ্যানসিবল প্লেবুক না লিখে ওয়েব কনসোলের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে কনফিগার করা, উচ্চ প্রাপ্যতা সম্পন্ন PostgreSQL ক্লাস্টার তৈরি করুন।
স্বয়ংক্রিয় ফেইলওভার
বিল্ট-ইন ফেইলওভার প্রাথমিক ব্যর্থতা সনাক্ত করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি রেপ্লিকাকে উন্নীত করে, যার ফলে ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রোডাকশন ওয়ার্কলোডের জন্য ডাউনটাইম কমে যায়।
সমন্বিত এসকিউএল স্টুডিও
DBDesk Studio কনসোলের সাথে বান্ডেল করা হয়েছে, যা আলাদা ডেটাবেস ক্লায়েন্ট ইনস্টল না করেই স্কিমা ব্রাউজিং, কোয়েরি এক্সিকিউশন এবং ডেটা এক্সপ্লোরেশন সুবিধা প্রদান করে।
ব্যাকআপ এবং পুনরুদ্ধার
স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপের সময়সূচী করুন এবং যেকোনো সময়ে ক্লাস্টার পুনরুদ্ধার করুন, আকস্মিক মুছে ফেলা বা অ্যাপ্লিকেশন ত্রুটি থেকে ডেটা ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।
REST API স্বয়ংক্রিয়করণ
প্রতিটি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম একটি REST API এর মাধ্যমে উপলব্ধ, যা CI/CD পাইপলাইন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার-অ্যাস-কোড টুলস এবং কাস্টম অটোমেশন স্ক্রিপ্টগুলির সাথে একীকরণ সক্ষম করে।
কেন Hostinger-এ Autobase রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।