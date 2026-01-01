এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে হাইমডাল স্থাপন করুন।
আপনার সমস্ত ওয়েব সার্ভিস এবং সেল্ফ-হোস্টেড অ্যাপের অ্যাক্সেস কেন্দ্রীভূত করার জন্য একটি মার্জিত অ্যাপ্লিকেশন ড্যাশবোর্ড।
Heimdall-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Heimdall দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Heimdall হলো একটি উদ্দেশ্য-নির্মিত অ্যাপ্লিকেশন ড্যাশবোর্ড যা আপনার সমস্ত ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবা অ্যাক্সেস করার জন্য ব্রাউজারের বিশৃঙ্খল বুকমার্কগুলিকে একটি পরিচ্ছন্ন, ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেসের সাথে প্রতিস্থাপন করে। এটি Sonarr, Radarr, এবং SABnzbd-এর মতো জনপ্রিয় সেল্ফ-হোস্টেড টুলগুলির সাথে উন্নত ইন্টিগ্রেশন সমর্থন করে, ড্যাশবোর্ড টাইলগুলিতে সরাসরি লাইভ পরিসংখ্যান প্রদর্শন করে যাতে আপনি এক নজরে পরিষেবার স্বাস্থ্য নিরীক্ষণ করতে পারেন।
আপনার নিজের VPS-এ Heimdall সেল্ফ-হোস্ট করা আপনাকে একটি স্থায়ী, সর্বদা উপলব্ধ স্টার্ট পেজ দেয় যা যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য, কোনো বাহ্যিক নির্ভরতা ছাড়াই এবং আপনার ড্যাশবোর্ড লেআউট, থিম এবং API ইন্টিগ্রেশনগুলির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সহ।
Heimdall-এর মূল ফিচারগুলো
লাইভ সার্ভিস পরিসংখ্যান
Sonarr, Radarr, NZBGet এবং আরও অনেক কিছুর সাথে উন্নত ইন্টিগ্রেশনগুলি সরাসরি ড্যাশবোর্ড টাইলগুলিতে রিয়েল-টাইম পরিসংখ্যান প্রদর্শন করে।
বিল্ট-ইন সার্চ
সমন্বিত অনুসন্ধান বার গুগল, বিং এবং ডাকডাকগো সমর্থন করে, যা হেইমডালকে একটি শক্তিশালী ব্রাউজার স্টার্ট পেজ করে তোলে।
স্বয়ংক্রিয় আইকন সনাক্তকরণ
স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বীকৃত ফাউন্ডেশন অ্যাপগুলির জন্য আইকন এবং রঙ পূরণ করে, ম্যানুয়াল কনফিগারেশন প্রচেষ্টা হ্রাস করে।
একাধিক ব্যবহারকারী সাপোর্ট
প্রতিটি ব্যবহারকারী তাদের নিজস্ব ড্যাশবোর্ড কনফিগারেশন পায়, যা ভাগ করা হোমল্যাব এবং টিম পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।
ট্যাগ-ভিত্তিক ফিল্টারিং
পরিষেবা বিভাগ জুড়ে দ্রুত ফিল্টারিং এবং নেভিগেশনের জন্য ট্যাগ ব্যবহার করে অ্যাপ্লিকেশনগুলির বড় সংগ্রহগুলি সংগঠিত করুন।
কেন Hostinger-এ Heimdall রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।