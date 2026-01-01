এক ক্লিকে ব্রডকাস্টচ্যানেল স্থাপন করুন।
যেকোনো পাবলিক টেলিগ্রাম চ্যানেলকে ক্লায়েন্ট জাভাস্ক্রিপ্ট ছাড়াই এবং স্বয়ংক্রিয় RSS ফিড সহ একটি SEO-বান্ধব মাইক্রোব্লগে পরিণত করুন।
BroadcastChannel-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
BroadcastChannel দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
BroadcastChannel হলো একটি ওপেন-সোর্স অ্যাস্ট্রো-পাওয়ার্ড প্ল্যাটফর্ম যা পাবলিক টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলিকে সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত মাইক্রোব্লগে রূপান্তর করে। একটি ঐতিহ্যবাহী CMS রক্ষণাবেক্ষণ করার পরিবর্তে, আপনি টেলিগ্রামে পোস্ট লেখেন এবং BroadcastChannel একটি দ্রুত, SEO-অপ্টিমাইজড ওয়েবসাইট তৈরি করে যা আপনার দর্শক ব্রাউজ করতে পারে। প্রতিটি মেসেজ সঠিক মেটাডেটা, একটি সাইটম্যাপ এবং ফিড রিডার ও কন্টেন্ট অ্যাগ্রিগেটরদের জন্য XML ও JSON ফরম্যাটে ডুয়াল RSS ফিড সহ একটি পেজে পরিণত হয়।
আপনার নিজের VPS-এ সেল্ফ-হোস্টিং আপনাকে একটি কাস্টম ডোমেইন এবং আপনার প্রকাশিত কন্টেন্টের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, Vercel, Cloudflare Pages, বা অন্য কোনো থার্ড-পার্টি হোস্টিং প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভর না করে। ফলস্বরূপ সাইটটি ব্রাউজারে কোনো জাভাস্ক্রিপ্ট পাঠায় না — যেকোনো কানেকশনে দ্রুত এবং সার্চ ইঞ্জিন ক্রলারদের জন্য অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ।
BroadcastChannel-এর মূল ফিচারগুলো
Telegram হিসাবে CMS
টেলিগ্রামে স্বাভাবিকভাবে পোস্ট লিখুন — ব্রডকাস্টচ্যানেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলিকে আপনার সাইটে নিয়ে আসে এবং কোনো অতিরিক্ত পদক্ষেপ ছাড়াই প্রকাশ করে।
জিরো ক্লায়েন্ট জাভাস্ক্রিপ্ট
পৃষ্ঠাগুলি সম্পূর্ণরূপে সার্ভার-রেন্ডার করা হয় ব্রাউজারে কোনো জাভাস্ক্রিপ্ট না পাঠিয়ে, যা দ্রুত লোড হওয়ার সময় এবং শক্তিশালী এসইও স্কোর তৈরি করে।
বিল্ট-ইন RSS ফিড
প্রতিটি ব্লগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে XML এবং JSON RSS ফিড পায় যাতে পাঠকরা যেকোনো ফিড অ্যাগ্রিগেটর বা রিডার অ্যাপের মাধ্যমে সাবস্ক্রাইব করতে পারে।
SEO এবং সাইটম্যাপস
স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি সাইটম্যাপ, পরিষ্কার ইউআরএল, এবং সঠিক মেটা ট্যাগ আপনার বিষয়বস্তুকে প্রথম দিন থেকেই সার্চ ইঞ্জিনগুলির মাধ্যমে আবিষ্কারযোগ্য করে তোলে।
সোশ্যাল লিঙ্ক সংযুক্তি
টেলিগ্রাম, টুইটার, গিটহাব, মাস্টোডন, ব্লুস্কাই এবং ডিসকর্ড প্রোফাইল সাইট নেভিগেশন থেকে কোনো কাস্টম কোড না লিখে লিঙ্ক করুন।
কেন Hostinger-এ BroadcastChannel রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।