এক ক্লিকে Quasarr স্থাপন করুন।
JDownloader ব্রিজ যা সম্পূর্ণ Arr মিডিয়া স্ট্যাকের জন্য একটি Newznab ইনডেক্সার এবং SABnzbd ডাউনলোড ক্লায়েন্ট উন্মুক্ত করে।
Quasarr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Quasarr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Quasarr হল একটি হালকা ওজনের পাইথন পরিষেবা যা নিউজন্যাব ইনডেক্সার এবং SABnzbd ডাউনলোড ক্লায়েন্ট উভয়ই হওয়ার ভান করে, তারপর এর মাই জে-ডাউনলোডার ক্লাউড API এর মাধ্যমে প্রতিটি গ্র্যাব JDownloader 2-এ প্রেরণ করে। ফলাফল হল একটি নির্বিঘ্ন সেতু যা Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr, এবং Magazarr-কে আসল ইউজনেটে বা বিটটরেন্টে স্পর্শ না করেই ওয়ান-ক্লিক হোস্টার থেকে অনুসন্ধান এবং ডাউনলোড করতে দেয়।
একটি VPS-এ Quasarr স্ব-হোস্ট করা JDownloader-এর পাশাপাশি সেতুটিকে চব্বিশ ঘন্টা অনলাইনে রাখে এবং সুরক্ষিত লিঙ্কগুলির জন্য একটি বিল্ট-ইন CAPTCHA ডিক্রিপশন ফ্লো অন্তর্ভুক্ত করে। সক্রিয় GitHub স্পনসররা স্বয়ংক্রিয়ভাবে CAPTCHA সমাধান করতে SponsorsHelper প্লাগ ইন করতে পারেন।
Quasarr-এর মূল ফিচারগুলো
JDownloader সেতু
Radarr, Sonarr, Lidarr, এবং Magazarr থেকে প্রতিটি গ্র্যাব সরাসরি JDownloader 2-এ My JDownloader ক্লাউড API-এর মাধ্যমে ফরোয়ার্ড করে।
Newznab ইনডেক্সার
Quasarr একটি নিউজন্যাব-সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুসন্ধান এন্ডপয়েন্ট উন্মুক্ত করে যাতে Arr স্ট্যাক IMDb আইডি বা টেক্সট কোয়েরি ব্যবহার করে সমর্থিত ওয়ান-ক্লিক হোস্টারগুলিতে রিলিজ খুঁজে পেতে পারে।
SABnzbd ক্লায়েন্ট অনুকরণ
SABnzbd ডাউনলোড ক্লায়েন্ট হিসাবে কাজ করে যাতে Radarr, Sonarr, এবং Lidarr তাদের কর্মপ্রবাহে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই সম্পূর্ণ ডাউনলোডগুলি সারিভুক্ত করতে, নিরীক্ষণ করতে এবং আমদানি করতে পারে।
ক্যাপচা ডিক্রিপশন
বিল্ট-ইন লিঙ্ক ডিক্রিপশন ক্যাপচা-সুরক্ষিত রিলিজগুলি পরিচালনা করে, ঐচ্ছিক টেম্পারমাঙ্কি স্ক্রিপ্ট এবং স্বয়ংক্রিয় সমাধানের জন্য স্পনসরহেল্পার ইন্টিগ্রেশন সহ।
ক্যাটাগরি এবং মিরর নিয়ন্ত্রণ
হোস্টনেম এবং ডাউনলোড মিররগুলির জন্য বিভাগ-ভিত্তিক শ্বেততালিকা Arr কনফিগারেশন পরিবর্তন না করেই আপনার লাইব্রেরিকে আপনার বিশ্বস্ত উৎসগুলিতে রাখে।
নোটিফিকেশন এবং প্রমাণীকরণ
ঐচ্ছিক ডিসকর্ড এবং টেলিগ্রাম বিজ্ঞপ্তি, এর পাশাপাশি ফর্ম-ভিত্তিক বা HTTP বেসিক প্রমাণীকরণ ওয়েব UI সুরক্ষিত রাখে এবং আপনাকে আপডেটেড রাখে।
কেন Hostinger-এ Quasarr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।