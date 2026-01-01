এক ক্লিকে পিয়ারটিউব স্থাপন করুন।
ফেডারেটেড পিয়ার-টু-পিয়ার ভিডিও প্ল্যাটফর্ম যা ইউটিউব বা কেন্দ্রীয় পরিকাঠামোর উপর নির্ভর না করে ভিডিও প্রকাশ ও শেয়ার করার সুবিধা দেয়।
PeerTube-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PeerTube দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
পিয়ারটিউব হল একটি বিনামূল্যের, ওপেন-সোর্স, ফেডারেটেড ভিডিও হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম যা ইউটিউব এবং ভিমিও-এর একটি স্ব-সার্বভৌম বিকল্প হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি পিয়ারটিউব ইনস্ট্যান্স স্বাধীন হলেও অ্যাকটিভিটিপাব প্রোটোকলের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত, যাতে আপনার দর্শকরা অন্য যেকোনো পিয়ারটিউব সার্ভার থেকে চ্যানেলগুলি অনুসরণ করতে পারে যখন প্রতিটি ভিডিও, মন্তব্য এবং সাবস্ক্রিপশন আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে থাকে।
WebRTC পিয়ার-টু-পিয়ার স্ট্রিমিং দর্শকদের একে অপরের সাথে ব্যান্ডউইথ শেয়ার করতে দেয়, যাতে একটি জনপ্রিয় ভিডিও ট্র্যাফিক বৃদ্ধির সময় আপনার সার্ভারকে ক্র্যাশ না করে। বান্ডেল করা PostgreSQL, Redis, এবং ট্রান্সকোডিং পাইপলাইন সম্পূর্ণরূপে আপনার VPS-এ চলে, যা নির্মাতা এবং সম্প্রদায়গুলিকে তাদের বিষয়বস্তু, দর্শক এবং মডারেশন নীতির উপর সম্পূর্ণ মালিকানা দেয় — কোনো অ্যালগরিদম ফিড নেই, কোনো ডিমোনেটাইজেশন নেই, কোনো বিজ্ঞাপনদাতা মধ্যস্থতাকারী নেই।
PeerTube-এর মূল ফিচারগুলো
ActivityPub এর মাধ্যমে ফেডারেটেড
যেকোনো পিয়ারটিউব, মাস্টোডন, বা অন্য অ্যাক্টিভিটিপাব ইনস্ট্যান্সের দর্শকরা আপনার চ্যানেল অনুসরণ করতে, মন্তব্য করতে এবং ফেডিভার্স জুড়ে ভিডিও শেয়ার করতে পারবেন।
পিয়ার-টু-পিয়ার স্ট্রিমিং
ব্রাউজার-ভিত্তিক WebRTC দর্শকদের ভিডিওর অংশ শেয়ার করার সুযোগ দিয়ে সার্ভার ব্যান্ডউইথ কমায়, যাতে একটি ভাইরাল আপলোড আপনার VPS ক্র্যাশ না করে।
বিল্ট-ইন ট্রান্সকোডিং
স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সকোডিং প্রতিটি আপলোডের জন্য একাধিক মানের স্তর তৈরি করে — ২৪০পি থেকে ৪কে — কোনো বাহ্যিক ট্রান্সকোডিং পরিষেবা ছাড়াই।
লাইভ স্ট্রিমিং এবং RTMP
রেকর্ডিং এবং রিপ্লে সহ OBS বা যেকোনো RTMP-সামঞ্জস্যপূর্ণ এনকোডার থেকে সরাসরি আপনার PeerTube চ্যানেলে লাইভ স্ট্রিম করুন।
চ্যানেল এবং প্লেলিস্ট ব্যবস্থাপনা
কাস্টম থাম্বনেইল, বিবরণ এবং সহযোগীদের জন্য অনুমতি সহ ভিডিওগুলিকে চ্যানেল, প্লেলিস্ট এবং সিরিজে সংগঠিত করুন।
ওপেন এপিআই এবং এম্বেড
একটি এক-লাইনের আইফ্রেম ব্যবহার করে যেকোনো জায়গায় ভিডিও এম্বেড করুন এবং একটি সম্পূর্ণ-ডকুমেন্টেড REST API-এর মাধ্যমে বাহ্যিক সরঞ্জামগুলির সাথে একত্রিত করুন।
কেন Hostinger-এ PeerTube রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।