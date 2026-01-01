এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে গ্রাফানা স্থাপন করুন।
যেকোনো ডেটা উৎস থেকে মেট্রিক্স, লগ এবং ট্রেস ভিজ্যুয়ালাইজ করার জন্য শীর্ষস্থানীয় ওপেন-সোর্স পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Grafana দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
গ্রাফানা হল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওপেন-সোর্স অবজারভেবিলিটি প্ল্যাটফর্ম, যা ২০ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী দ্বারা বিশ্বস্ত, যারা টাইম-সিরিজ ডেটাকে কার্যকর ড্যাশবোর্ডে রূপান্তরিত করে। এটি ১০০টিরও বেশি ডেটা সোর্সের সাথে সংযুক্ত হয় — প্রোমিথিউস, ইনফ্লাক্সডিবি, ইলাস্টিকসার্চ, পোস্টগ্রেএসকিউএল, ক্লাউড প্রোভাইডার এবং আরও অনেক কিছু — যা দলগুলিকে তাদের অবকাঠামোর প্রতিটি কোণ থেকে ডেটা একটি একক সমন্বিত ইন্টারফেসে ভিজ্যুয়ালাইজ করতে এবং অ্যালার্ট পেতে সাহায্য করে।
আপনার ভিপিএস-এ গ্রাফানা সেলফ-হোস্ট করা ক্লাউড ইগ্রেস ফি এবং প্রতি-সিট মূল্য দূর করে, একই সাথে ড্যাশবোর্ড কনফিগারেশন, কোয়েরি হিস্টরি এবং মেট্রিক্স ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব অবকাঠামোর মধ্যে রাখে — যা কমপ্লায়েন্স-সংবেদনশীল পরিবেশ এবং অভ্যন্তরীণ সিস্টেমগুলি নিরীক্ষণকারী দলগুলির জন্য অপরিহার্য যা পাবলিক ইন্টারনেট থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য নয়।
Grafana-এর মূল ফিচারগুলো
১০০+ ডেটা উৎস
গ্রাফানাকে প্রোমিথিউস, ইনফ্লাক্সডিবি, ইলাস্টিকসার্চ, মাইএসকিউএল, ক্লাউড প্রোভাইডার এবং আরও অনেক কিছুর সাথে কাস্টম অ্যাডাপ্টার না লিখে সংযুক্ত করুন।
সমৃদ্ধ ভিজ্যুয়ালাইজেশন লাইব্রেরি
গ্রাফ, হিটম্যাপ, হিস্টোগ্রাম, জিওম্যাপ, স্ট্যাট প্যানেল এবং শত শত কমিউনিটি প্লাগইন থেকে বেছে নিয়ে প্রতিটি মেট্রিক সবচেয়ে স্বজ্ঞাত বিন্যাসে উপস্থাপন করুন।
শক্তিশালী সতর্কতা
একটি একক সতর্কতা ইঞ্জিন থেকে থ্রেশহোল্ড-ভিত্তিক বা অসঙ্গতি-শনাক্তকরণ সতর্কতা সংজ্ঞায়িত করুন এবং স্ল্যাক, পেজারডিউটি, ইমেল, ওয়েবহুক এবং আরও অনেক কিছুতে বিজ্ঞপ্তি পাঠান।
ড্যাশবোর্ড টেম্পলেটিং
ভেরিয়েবল এবং টেমপ্লেট ক্যোয়ারী ব্যবহার করে একটি একক পুনঃব্যবহারযোগ্য ড্যাশবোর্ড তৈরি করুন যা হোস্ট, পরিষেবা, অঞ্চল বা অন্য যেকোনো মাত্রা দ্বারা গতিশীলভাবে ফিল্টার করে।
একীভূত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা
একটি প্ল্যাটফর্মে মেট্রিক্স, লগ এবং ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেস পাশাপাশি সম্পর্কযুক্ত করুন, ঘটনা নির্ণয় এবং সমাধানের গড় সময় হ্রাস করে।
কেন Hostinger-এ Grafana রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।