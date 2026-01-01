আধুনিক DAG-ভিত্তিক ওয়ার্কফ্লো শিডিউলার একটি ওয়েব UI সহ ক্রন জব এবং টাস্ক পাইপলাইন পরিচালনার জন্য।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dagu দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ডাগু একটি শক্তিশালী ওপেন-সোর্স ওয়ার্কফ্লো শিডিউলার যা ঐতিহ্যবাহী ক্রন জবগুলিকে একটি পরিচ্ছন্ন ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে পরিচালিত ডিরেক্টেড অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ (DAG) পাইপলাইনগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করে। সাধারণ YAML ফাইলগুলিতে ওয়ার্কফ্লো সংজ্ঞায়িত করুন এমন ধাপগুলির সাথে যা শেল কমান্ড, ডকার কন্টেইনার, HTTP অনুরোধ, SQL ক্যোয়ারী এবং আরও অনেক কিছু চালাতে পারে — সবগুলি নির্ভরতা চেইন, রিট্রাই এবং কন্ডিশনাল লজিক সহ অন্তর্নির্মিত।
আপনার নিজের VPS-এ ডাগু স্ব-হোস্ট করা আপনাকে ডেটাবেস নির্ভরতা ছাড়াই একটি একক-বাইনারি শিডিউলার দেয়। ফাইল-ভিত্তিক স্টোরেজ সবকিছুকে সহজ রাখে যখন ওয়েব UI রিয়েল-টাইম এক্সিকিউশন মনিটরিং, লগ দেখা এবং ম্যানুয়াল ট্রিগার নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে। এই স্থাপনায় ওয়ার্কফ্লো সংজ্ঞা এবং এক্সিকিউশন ইতিহাসের জন্য বিল্ট-ইন প্রমাণীকরণ এবং স্থায়ী স্টোরেজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
Dagu-এর মূল ফিচারগুলো
DAG ওয়ার্কফ্লো এডিটর
সমান্তরাল এক্সিকিউশন, শর্তাধীন ব্রাঞ্চিং এবং রিট্রাই লজিক সহ YAML-এ নির্দেশিত অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ হিসাবে টাস্ক নির্ভরতা সংজ্ঞায়িত করুন।
বিল্ট-ইন স্টেপ টাইপস
শেল কমান্ড, ডকার কন্টেইনার, HTTP অনুরোধ, SQL ক্যোয়ারী, SSH কমান্ড এবং S3 অপারেশনগুলিকে নেটিভ স্টেপ টাইপ হিসাবে চালান।
রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ
ওয়েব UI-এর মাধ্যমে রিয়েল-টাইমে ওয়ার্কফ্লো এক্সিকিউশন অগ্রগতি দেখুন, যেখানে ধাপ-স্তরের স্থিতি, লগ এবং সময় সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে।
ক্রন শিডিউলিং
ক্রন এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে ওয়ার্কফ্লো শিডিউল করুন এবং একটি একক ড্যাশবোর্ড থেকে সমস্ত শিডিউল করা কাজ পরিচালনা করুন।
AI এজেন্ট একীকরণ
বিল্ট-ইন হারনেস সমর্থন সহ ওয়ার্কফ্লো ধাপ হিসাবে ক্লদ কোড, কোডেক্স এবং কোপাইলটের মতো এআই কোডিং এজেন্ট চালান।
কেন Hostinger-এ Dagu রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।