এক ক্লিকে ইনস্টলেশন সহ হোলামা ডিপ্লয় করুন।
ওলামা এবং ওপেনএআই মডেলগুলির সাথে চ্যাট করার জন্য একটি ন্যূনতম ওয়েব ইন্টারফেস যা আপনার ব্রাউজারে প্রতিটি কথোপকথন সংরক্ষণ করে।
Hollama-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Hollama দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Hollama হলো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের জন্য একটি ফোকাসড চ্যাট ক্লায়েন্ট যা আপনার ব্রাউজার থেকে সরাসরি এক বা একাধিক Ollama সার্ভার, OpenAI-কম্প্যাটিবল এন্ডপয়েন্ট, অথবা একই সাথে উভয়টির সাথে সংযুক্ত হয়। এখানে কোনো সেন্ট্রাল ডেটাবেস, অ্যাকাউন্ট সিস্টেম এবং টেলিমেট্রি নেই — সেশন, প্রম্পট, সেটিংস এবং API কী সবই ব্রাউজারের লোকাল স্টোরেজে থাকে এবং UI হোস্ট করা সার্ভারকে কখনো স্পর্শ করে না।
একটি VPS-এ Hollama সেলফ-হোস্ট করা একটি ছোট টিমকে প্রাইভেট Ollama মডেল বা শেয়ার্ড OpenAI কীগুলির সাথে কথা বলার জন্য একটি একক, সর্বদা চালু URL প্রদান করে, যা দীর্ঘ প্রম্পট, রিজনিং মডেল এবং কোড-ভারী কথোপকথনের জন্য ডিজাইন করা একটি পরিষ্কার এডিটর-স্টাইলের ইন্টারফেস সহ আসে।
Hollama-এর মূল ফিচারগুলো
Ollama এবং OpenAI
স্থানীয় ওলামা সার্ভার, ওপেনএআই, অথবা যেকোনো ওপেনএআই-সামঞ্জস্যপূর্ণ এন্ডপয়েন্টের সাথে সংযোগ করুন এবং একটি একক সেশনের মধ্যে সেগুলির মধ্যে স্যুইচ করুন।
একাধিক সার্ভার সমর্থন
একসাথে একাধিক ওলামা এবং ওপেনএআই সার্ভার নিবন্ধন করুন এবং অ্যাপটি পুনরায় কনফিগার না করেই প্রতিটি সেশনকে একটি ভিন্ন ব্যাকএন্ডে রুট করুন।
ব্রাউজার-স্থানীয় স্টোরেজ
প্রতিটি সেশন, প্রম্পট, সেটিং এবং এপিআই কী ব্রাউজারের লোকাল স্টোরেজে রাখা হয়, তাই চ্যাটগুলি কখনও ভিপিএস বা তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে থাকে না।
সম্পাদক-মানের প্রম্পট
প্রযুক্তিগত কাজের জন্য নির্মিত বড় প্রম্পট ক্ষেত্র, যেখানে কোড এডিটর বৈশিষ্ট্য, মার্কডাউন রেন্ডারিং, সিনট্যাক্স হাইলাইটিং এবং KaTeX গণিত নোটেশন রয়েছে।
যুক্তি এবং দৃষ্টি
ইমেজ ইনপুট সহ রিজনিং মডেল এবং ভিশন মডেলের জন্য প্রথম শ্রেণীর সমর্থন, যা নতুন Ollama এবং OpenAI রিলিজের জন্য আদর্শ।
ইমপোর্ট এবং এক্সপোর্ট
বিল্ট-ইন ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট টুলের সাহায্যে ডিভাইসগুলির মধ্যে সেশনগুলি ব্যাক আপ করুন বা সরান, যাতে ব্রাউজার স্টোরেজ কখনও লক-ইন না হয়।
কেন Hostinger-এ Hollama রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।