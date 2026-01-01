এক ক্লিকে draw.io স্থাপন করুন।
ফ্লোচার্ট, নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম, ইউএমএল এবং আর্কিটেকচার ভিজ্যুয়ালাইজেশন তৈরির জন্য বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স ডায়াগ্রামিং অ্যাপ্লিকেশন — সম্পূর্ণভাবে স্ব-হোস্টেড।
draw.io-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
draw.io দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
draw.io (diagrams.net) হল একটি বিনামূল্যের, ওপেন-সোর্স ডায়াগ্রামিং টুল যা লক্ষ লক্ষ প্রকৌশলী, স্থপতি এবং ব্যবসায়িক বিশ্লেষকদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি ফ্লোচার্ট, UML ক্লাস ডায়াগ্রাম, সত্তা-সম্পর্ক ডায়াগ্রাম, নেটওয়ার্ক এবং অবকাঠামো মানচিত্র, BPMN ওয়ার্কফ্লো এবং আরও অনেক কিছু সহ বিভিন্ন ধরণের ডায়াগ্রাম সমর্থন করে – সবই একটি পরিমার্জিত ব্রাউজার-ভিত্তিক এডিটর থেকে।
আপনার নিজের VPS-এ draw.io স্ব-হোস্ট করার অর্থ হল সমস্ত ডায়াগ্রাম ডেটা আপনার অবকাঠামোর মধ্যেই থাকে। কোনো ফাইল বাহ্যিক সার্ভারে পাঠানো হয় না, যা নিয়ন্ত্রিত শিল্পে বা কঠোর ডেটা রেসিডেন্সি প্রয়োজনীয়তাযুক্ত দলগুলির জন্য এটিকে ডিফল্ট পছন্দ করে তোলে। ডকার ইমেজটি স্টেটলেস এবং হালকা ওজনের, কোনো ডেটাবেস নির্ভরতা নেই।
draw.io-এর মূল ফিচারগুলো
শূন্য বাহ্যিক নির্ভরতা
draw.io একটি একক স্টেটলেস কন্টেইনার হিসাবে চলে যেখানে কোনো ডেটাবেসের প্রয়োজন হয় না — ডায়াগ্রাম ডেটা আপনার সার্ভার ছেড়ে যায় না।
বিস্তৃত ডায়াগ্রাম সমর্থন
ফ্লোচার্ট, ইউএমএল, ইআর ডায়াগ্রাম, নেটওয়ার্ক ম্যাপ, বিপিএমএন ওয়ার্কফ্লো এবং ওয়্যারফ্রেম একটি সমন্বিত এডিটর থেকে তৈরি করুন।
ক্লাউড স্টোরেজ ইন্টিগ্রেশন
আপনার বিদ্যমান ফাইলগুলির পাশাপাশি ডায়াগ্রাম সংরক্ষণ এবং সংস্করণ করতে Google Drive, Microsoft OneDrive, এবং GitLab-এর সাথে কানেক্ট করুন।
সার্ভার-সাইড এক্সপোর্ট
ডায়াগ্রামগুলি PDF, PNG, SVG, এবং Visio (.vsdx) ফরম্যাটে সরাসরি সার্ভারে রপ্তানি করুন, ক্লায়েন্ট-সাইড প্রসেসিং ছাড়াই।
অফলাইন-সক্ষম এডিটর
সম্পূর্ণ অফলাইনে কাজ করে যুক্ত করে
?offline=1 URL-এর সাথে — এয়ার-গ্যাপড বা সীমাবদ্ধ পরিবেশের জন্য আদর্শ।
কেন Hostinger-এ draw.io রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।