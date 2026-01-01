এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে EMQX মোতায়েন করুন।
IoT এবং রিয়েল-টাইম মেসেজিংয়ের জন্য উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ওপেন-সোর্স MQTT ব্রোকার, একটি বিল্ট-ইন ওয়েব ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ড সহ।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
EMQX দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
EMQX হলো একটি অত্যন্ত স্কেলেবল, ওপেন-সোর্স MQTT মেসেজ ব্রোকার যা IoT, শিল্প অটোমেশন এবং রিয়েল-টাইম ডেটা স্ট্রিমিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি সাব-মিলিসেকেন্ড ল্যাটেন্সি সহ লক্ষ লক্ষ সমসাময়িক MQTT কানেকশন পরিচালনা করে এবং MQTT 3.1, 3.1.1, এবং 5.0 এর পাশাপাশি MQTT ওভার ওয়েবসকেটস সমর্থন করে। একটি বিল্ট-ইন রুল ইঞ্জিন আপনাকে ব্যাকএন্ড কোড না লিখে ডিভাইস মেসেজ প্রসেস, রুট এবং ট্রান্সফর্ম করতে দেয়, যা সরাসরি ডেটাবেস, ক্লাউড সার্ভিস এবং HTTP এন্ডপয়েন্টের সাথে কানেক্ট করে।
অন্তর্ভুক্ত ওয়েব ড্যাশবোর্ড ক্লাস্টার হেলথ, কানেকশন স্ট্যাটিস্টিক্স, সাবস্ক্রিপশন ট্রি এবং রুল ইঞ্জিন ফ্লো রিয়েল টাইমে মনিটর করার জন্য একটি ব্যাপক ম্যানেজমেন্ট ইন্টারফেস প্রদান করে। আপনার VPS-এ EMQX সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে আপনার IoT মেসেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় — প্রতি মেসেজের জন্য কোনো ক্লাউড ফি নেই, কোনো ভেন্ডর লক-ইন নেই এবং আপনার ডিভাইস কমিউনিকেশন লেয়ারে সম্পূর্ণ দৃশ্যমানতা থাকে।
EMQX-এর মূল ফিচারগুলো
MQTT 5.0 সমর্থন
সম্পূর্ণ MQTT 5.0 বাস্তবায়ন, যার মধ্যে রয়েছে সেশন মেয়াদোত্তীর্ণতা, মেসেজ মেয়াদোত্তীর্ণতা, কারণ কোড, শেয়ার্ড সাবস্ক্রিপশন এবং আধুনিক IoT অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য অনুরোধ/প্রতিক্রিয়া প্যাটার্ন।
বিল্ট-ইন রুল ইঞ্জিন
কাস্টম কোড ছাড়াই SQL-সদৃশ নিয়ম ব্যবহার করে ডিভাইস বার্তাগুলি প্রক্রিয়া করুন, ফিল্টার করুন এবং রুট করুন যা ডেটা ডেটাবেস, কাফকা, HTTP ওয়েবহুক বা অন্যান্য MQTT ব্রোকারে ফরোয়ার্ড করে।
WebSockets-এর মাধ্যমে MQTT
ওয়েব ব্রাউজার এবং জাভাস্ক্রিপ্ট ক্লায়েন্টদের সরাসরি EMQX-এর সাথে নিরাপদ ওয়েবসকেট সংযোগের মাধ্যমে সংযুক্ত করুন, একটি পৃথক ব্রিজ ছাড়াই রিয়েল-টাইম IoT ড্যাশবোর্ড সক্ষম করে।
ওয়েব ব্যবস্থাপনা ড্যাশবোর্ড
অন্তর্নির্মিত প্রশাসনিক ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে রিয়েল টাইমে সংযোগের সংখ্যা, সাবস্ক্রিপশন ট্রি, বার্তার হার এবং রুল ইঞ্জিনের কার্যকারিতা নিরীক্ষণ করুন।
উচ্চ সমকালীনতা
EMQX একটি একক নোডে লক্ষ লক্ষ সমসাময়িক ডিভাইস সংযোগ পরিচালনা করে, যা এটিকে ছোট হোম-অটোমেশন সেটআপ থেকে শুরু করে বৃহৎ আকারের শিল্প স্থাপনা পর্যন্ত সবকিছুর জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
কেন Hostinger-এ EMQX রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।