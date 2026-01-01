এক ক্লিকে OpenObserve স্থাপন করুন।
লগ, মেট্রিক্স, ট্রেস এবং ড্যাশবোর্ডগুলির জন্য একটি সমন্বিত পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম — ডেটাডগ এবং স্প্ল্যাঙ্কের একটি সাশ্রয়ী স্ব-হোস্টেড বিকল্প।
OpenObserve-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenObserve দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenObserve (O2) হল একটি ক্লাউড-নেটিভ অবজার্ভেবিলিটি প্ল্যাটফর্ম যা রাস্টে তৈরি এবং এটি লগ ম্যানেজমেন্ট, মেট্রিক্স মনিটরিং, ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেসিং এবং রিয়েল ইউজার মনিটরিংকে একটি একক হালকা স্থাপনায় একত্রিত করে। নেটিভ S3 সমর্থন সহ পারকেট কলামার স্টোরেজ ব্যবহার করে, এটি ইলাস্টিকসার্চের চেয়ে ১৪০ গুণ কম স্টোরেজ খরচ সরবরাহ করে এবং একই বা আরও ভালো কোয়েরি পারফরম্যান্স প্রদান করে।
লগ, মেট্রিক্স এবং ট্রেসের জন্য আলাদা টুলের প্রয়োজন হয় এমন মাল্টি-কম্পোনেন্ট অবজার্ভেবিলিটি স্ট্যাকের বিপরীতে, OpenObserve একটি এমবেডেড ডেটাবেস সহ একটি একক বাইনারি হিসাবে আসে। একটি VPS-এ সেলফ-হোস্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অপারেশনস টিমকে তাদের টেলিমেট্রি ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় — কোনো পার-সিট লাইসেন্সিং নেই, কোনো ডেটা ইগ্রেস ফি নেই এবং সংবেদনশীল অবকাঠামো মেট্রিক্স, ত্রুটি লগ বা ব্যবহারকারীর সেশন ডেটাতে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস নেই।
OpenObserve-এর মূল ফিচারগুলো
একীভূত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা
লগ, মেট্রিক্স, ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রেস এবং রিয়েল ইউজার মনিটরিং সবই একটি প্ল্যাটফর্মে — আলাদা টুল একত্রিত করার বা একাধিক ইন্টিগ্রেশন রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন নেই।
পার্কেট স্টোরেজ
S3-নেটিভ স্টোরেজ সহ কলামার পারকেট ফরম্যাট ইলাস্টিকসার্চের তুলনায় ডেটা স্টোরেজ খরচ ১৪০ গুণ পর্যন্ত কমায়, যা পেটা-বাইট স্কেলের পর্যবেক্ষণকে অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর করে তোলে।
OpenTelemetry নেটিভ
OpenTelemetry স্ট্যান্ডার্ডের মাধ্যমে ডেটা গ্রহণ করে, লগ, মেট্রিক্স বা ট্রেসের জন্য কোনো বিক্রেতা-নির্দিষ্ট এজেন্ট বা মালিকানাধীন SDK-এর প্রয়োজন হয় না।
SQL এবং PromQL ক্যোয়ারী
SQL ব্যবহার করে লগ এবং ট্রেস কোয়েরি করুন এবং PromQL ব্যবহার করে মেট্রিক্স কোয়েরি করুন — পরিচিত ভাষা যা একটি মালিকানাধীন কোয়েরি সিনট্যাক্স শেখার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
বিল্ট-ইন ড্যাশবোর্ডস
পূর্ব-নির্মিত ড্যাশবোর্ড টেমপ্লেট এবং একটি ভিজ্যুয়াল ড্যাশবোর্ড বিল্ডার অবকাঠামো, অ্যাপ্লিকেশন কর্মক্ষমতা এবং ত্রুটির হারে তাৎক্ষণিক দৃশ্যমানতা প্রদান করে।
কেন Hostinger-এ OpenObserve রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।