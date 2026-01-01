এক ক্লিকে ক্যাসডোর স্থাপন করুন।
কেন্দ্রীভূত সিঙ্গেল সাইন-অনের জন্য OAuth 2.0, OIDC, এবং SAML সহ ওপেন-সোর্স আইডেন্টিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Casdoor দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Casdoor হলো একটি ওপেন-সোর্স আইডেন্টিটি অ্যান্ড অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট (IAM) প্ল্যাটফর্ম যা আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোর জন্য একটি সেন্ট্রালাইজড অথেন্টিকেশন সার্ভার হিসেবে কাজ করে। OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML এবং LDAP সাপোর্ট সহ বিল্ট-ইনভাবে তৈরি, এটি যেকোনো অ্যাপ্লিকেশনকে ইউজার লগইন একটি একক বিশ্বস্ত পরিষেবার কাছে অর্পণ করতে দেয় — যার ফলে প্রতি-অ্যাপ লগইন সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা দূর হয় এবং ইউজারদের আপনার সম্পূর্ণ স্ট্যাক জুড়ে একটি একক ক্রেডেনশিয়াল সেট প্রদান করে।
Casdoor সেলফ-হোস্ট করার মাধ্যমে আপনার ইউজারদের ক্রেডেনশিয়াল এবং সেশন ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো প্রতি-ইউজার প্রাইসিং এবং ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। বিল্ট-ইন মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন, সোশ্যাল লগইন ইন্টিগ্রেশন এবং Casbin-এর মাধ্যমে ফাইন-গ্রেইনড পারমিশন এটিকে যেকোনো আকারের টিমের জন্য একটি সম্পূর্ণ আইডেন্টিটি প্ল্যাটফর্ম করে তোলে।
Casdoor-এর মূল ফিচারগুলো
সার্বজনীন SSO প্রোটোকলসমূহ
OAuth 2.0, OpenID Connect, এবং SAML সমর্থন Casdoor-কে কার্যত যেকোনো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিচয় প্রদানকারী হিসাবে কাজ করতে দেয়।
মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন
TOTP, WebAuthn হার্ডওয়্যার কী, SMS কোড, অথবা ফেস আইডি সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন জুড়ে প্রতি-অ্যাপ MFA নীতিগুলির সাথে প্রয়োগ করুন।
সামাজিক লগইন প্রদানকারী
GitHub, Google, Microsoft এবং অন্যান্য ডজনখানেক প্রদানকারীর জন্য বিল্ট-ইন কানেক্টর ব্যবহারকারীদের বিদ্যমান অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সাইন ইন করতে দেয়।
সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
ক্যাসবিন-চালিত ACL, RBAC, এবং ABAC নীতিগুলি সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কোন ব্যবহারকারী এবং ভূমিকা আপনার স্ট্যাক জুড়ে কোন সংস্থানগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে।
একাধিক সংস্থার সমর্থন
একটি একক ক্যাসডোর ইনস্ট্যান্স থেকে পৃথক ব্যবহারকারী পুল, অ্যাপ্লিকেশন এবং নীতি সহ একাধিক বিচ্ছিন্ন সংস্থা পরিচালনা করুন।
কেন Hostinger-এ Casdoor রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।