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Hermes Agent

Hermes Agent

Agent IA auto-améliorant avec boucle d'apprentissage intégrée et messagerie multiplateforme

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Plateforme d'automatisation des processus avec une interface visuelle basée sur des nœuds

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Assistant personnel IA compatible avec plusieurs plateformes de messagerie (anciennement Moltbot/Clawdbot)

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Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile

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Proxy de routage d'API d'IA avec optimisation des jetons pour plus de 40 fournisseurs de LLM

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Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité

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Automatisation de flux de travail open source et sans code avec plus de 200 intégrations d'applications

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Suivi de voyage et planificateur de voyage auto-hébergés avec cartes interactives

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Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA

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Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

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Plateforme open source LLMOps pour les invites, l'évaluation et l'observabilité des LLM

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Mémoire persistante pour les agents de codage IA avec recherche hybride vectorielle BM25 et graphique

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Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic

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Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur

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Agent de marketing de contenu IA open source pour la publication et la monétisation multiplateformes

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Akaunting

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Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

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Plateforme open source de gestion des alertes pour la consolidation des alertes de supervision

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Alexandrie

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Base de connaissances auto-hébergée avec Markdown étendu et permissions par document

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AList

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Serveur de liste de fichiers et WebDAV auto-hébergé, avec prise en charge de plus de 30 backends de stockage

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Interface web pour télécharger des vidéos depuis YouTube et d'autres sites

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Ampache est une application web conçue pour diffuser et organiser vos contenus audio et vidéo

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An Otter Wiki

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Wiki léger auto-hébergé avec des pages gérées par Git et édition Markdown

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AnonUpload

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AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise

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Application d'IA tout-en-un pour le RAG, les agents et les chatbots avec n'importe quel fournisseur de LLM

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Apache Answer

Apache Answer

Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés

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Apache DevLake

Apache DevLake

Plateforme open source de métriques DORA et d'analyse des équipes d'ingénierie

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Apache Guacamole

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Passerelle de bureau à distance sans client et basée sur le web pour RDP, VNC, SSH et Telnet

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Plateforme de recherche open source d'entreprise basée sur Apache Lucene

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Apache Superset

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Apache Superset est une plateforme moderne d'exploration et de visualisation de données pour la BI

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AppFlowy

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AppFlowy est un espace de travail open source propulsé par l'IA et une alternative à Notion

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API REST légère pour l'envoi de notifications push vers plus de 120 services

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Plateforme low-code open source pour créer des outils et applications internes

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Aptabase

Aptabase

Analyses SDK axées sur la confidentialité pour les applications mobiles, de bureau et web

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ArangoDB

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Base de données multi-modèle native pour les graphes, les documents et les données clé-valeur

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ArcadeDB

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Base de données multimodèle pour les graphes, les documents, les paires clé-valeur et les séries temporelles

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ArchiveBox

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Solution d'archivage internet auto-hébergée pour conserver des pages web et des médias

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Argilla

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Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Système de commentaires léger et auto-hébergé avec un backend Go et un widget JS intégrable

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AstrBot

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AstrBot est un framework de chatbot IA multiplateforme open source.

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Serveur auto-hébergé de livres audio et podcasts, avec gestion multi-utilisateurs

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Authentik

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Fournisseur d'identité open source axé sur la flexibilité et la polyvalence

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Authorizer

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Serveur d'authentification open source auto-hébergé avec connexion sociale, MFA et RBAC

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Autobase

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Plateforme de base de données en tant que service auto-hébergée open source pour l'automatisation de PostgreSQL

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autobrr

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Outil moderne d'automatisation des téléchargements pour torrents et Usenet avec surveillance des canaux IRC en temps réel

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Alternative open source à Zapier pour connecter des applications et automatiser des flux de travail

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Application de suivi de bébé aidant les parents à surveiller les activités quotidiennes et la santé

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Interface web pour les sauvegardes restic avec planification, chiffrement et restauration au niveau des fichiers

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Serveur CalDAV et CardDAV auto-hébergé pour les calendriers et les contacts

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Gestionnaire de recettes de cocktails auto-hébergé et suivi d'inventaire de bar à domicile

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Base de données open source sans code et alternative à Airtable pour les équipes

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Outil de gestion et téléchargement automatiques de sous-titres pour Sonarr et Radarr

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Suivi d'habitudes minimaliste auto-hébergé, axé sur les validations quotidiennes et les séries.

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BentoPDF

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Kit d'outils PDF basé sur navigateur et axé sur la confidentialité pour fusionner, diviser, convertir et modifier des PDF

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Beszel

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Plateforme de surveillance serveur légère avec statistiques Docker et alertes

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Agent de surveillance léger pour le système de surveillance des serveurs Beszel

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Stockage cloud léger auto-hébergé avec synchronisation de fichiers et prise en charge CalDAV/CardDAV

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Plateforme de comptabilité financière auto-hébergée avec reporting intelligent et prise en charge multi-devises

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Serveur de streaming musical auto-hébergé avec lecteur web et applications mobiles

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Plateforme de prise de notes et de microblogging optimisée par l'IA, avec support Markdown et gestion des tâches

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Serveur de données personnelles pour le réseau social décentralisé Bluesky

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Assistant de codage IA auto-hébergé pour la génération d'applications full-stack dans le navigateur

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Gestionnaire de collections d'ebooks et de livres audio, relance communautaire de Readarr

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Wiki auto-hébergé structuré pour les équipes avec des livres, des chapitres, des pages et une recherche

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Transformez n'importe quel canal Telegram public en un microblog optimisé pour le référencement avec RSS

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Navigateur Chrome sans tête en tant que service pour le web scraping et l'automatisation

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Application de budgétisation des finances personnelles pour le suivi des dépenses et la planification financière

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Plateforme low-code pour créer des applications et des flux de travail professionnels en quelques minutes

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Plateforme de suivi des erreurs auto-hébergée pour la surveillance des applications

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Framework CI/CD auto-hébergé pour les compilations et déploiements automatisés

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Plateforme open source de gestion des changements de schéma de base de données et DevOps

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Gestionnaire de fragments de code auto-hébergé avec coloration syntaxique et recherche

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Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web est une application web permettant de parcourir, lire et gérer votre bibliothèque d'ebooks

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Alternative au CAPTCHA de preuve de travail, respectueuse de la vie privée et sans suivi

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Plateforme IAM open source avec prise en charge de SSO, OAuth 2.0, OIDC et SAML

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Plateforme d'hébergement de podcasts open source avec statistiques et fonctionnalités sociales

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Centrifugo est un serveur de messagerie temps réel évolutif pour la création d'applications en direct.

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changedetection.io

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Outil de détection et de surveillance des changements de site web avec sélection visuelle et notifications

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ChartDB

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Éditeur de diagrammes de base de données open source avec exportation DDL par IA et visualisation de schémas

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Chatpad AI

Chatpad AI

Interface web ChatGPT axée sur la confidentialité avec stockage de données local et gestion des conversations

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Checkcle

Surveillance complète de la disponibilité et de l'infrastructure avec des pages d'état publiques

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Checkmate

Checkmate

Application open source de surveillance des serveurs et de suivi de disponibilité

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Supervision de l'infrastructure et des applications avec auto-découverte et alertes

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Chibisafe

Chibisafe

Coffre-fort de fichiers auto-hébergé pour le téléversement et le partage de fichiers via des liens de partage

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Plateforme open source d'intégration des employés avec un bot Slack et d'automatisation des flux de travail

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Base de données d'embeddings open source pour les applications d'IA et la recherche sémantique

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ClassicPress

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Fork de WordPress sans l'éditeur de blocs Gutenberg, axé sur la stabilité

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Base de données OLAP en colonnes pour l'analyse en temps réel avec une latence de requête en millisecondes

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Outil web de gestion de base de données pour l'administration complète des données

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Démon Cloudflare Tunnel pour bénéficier d'un accès à distance sécurisé sans ouvrir de ports

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Plateforme de stockage en nuage auto-hébergée avec des fonctionnalités de gestion et de partage de fichiers

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Cockpit CMS

Plateforme CMS headless légère pour la gestion de contenu et les API

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Code-Server

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VS Code dans le navigateur pour le développement à distance depuis n'importe quel appareil

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Plateforme open-source pour le provisionnement d'environnements de développement cloud auto-hébergés

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CodiMD

Éditeur collaboratif Markdown en temps réel pour la documentation et la prise de notes

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Collabora Online

Collabora Online

Suite bureautique auto-hébergée basée sur navigateur pour l'édition collaborative de documents

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CommaFeed

CommaFeed

Lecteur RSS auto-hébergé inspiré de Google Reader avec des raccourcis clavier et des applications mobiles

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Convertisseur de fichiers en ligne auto-hébergé prenant en charge plus de 1000 formats

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Plateforme de base de données réactive open source pour le développement d'applications modernes

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COPS

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Tableau de bord auto-hébergé pour la gestion des serveurs, de la disponibilité et de l'infrastructure réseau

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Analyse de produits axée sur la confidentialité pour les applications mobiles, web et de bureau

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Crawl4AI

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Robot d'indexation web open source pour les applications d'IA avec sortie optimisée pour les LLM

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Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Plateforme OSINT agrégeant 27 sources de données mondiales en temps réel dans un tableau de bord unifié

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Cryptgeon

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Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

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Suite bureautique collaborative chiffrée de bout en bout avec stockage à connaissance nulle

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CyberChef

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Outil web pour le chiffrement, l'encodage, la compression et les opérations d'analyse de données

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Dagu

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Ordonnanceur de flux de travail basé sur les DAG avec interface utilisateur web pour gérer les tâches cron et les pipelines de tâches

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Gestionnaire de photos auto-hébergé avec reconnaissance faciale et détection d'objets

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dashdot

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Tableau de bord de serveur minimaliste avec des statistiques en temps réel sur le CPU, la RAM, le stockage et le réseau

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Dashy

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Un tableau de bord personnel auto-hébergeable avec des widgets, des thèmes et un contrôle de statut

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Databag

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Messagerie fédérée auto-hébergée avec chiffrement de bout en bout et fils de discussion thématiques

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Databasus est un outil de sauvegarde de base de données pour PostgreSQL, MySQL et MongoDB

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Interface de chat SQL basée sur l'IA pour explorer et visualiser toute base de données

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Traqueur d'historique de localisation auto-hébergé avec cartes thermiques et statistiques de voyage

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Outil visuel pour créer, structurer et modifier des fichiers de base de données SQLite

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Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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Base de données clé-valeur Denoland conçue pour Deno Deploy

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Plateforme open source pour créer des applications LLM avec RAG, des agents et des workflows

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Plateforme d'engagement client open source pour la messagerie multi-canal automatisée

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Notificateur de mise à jour d'images Docker pour recevoir des notifications lorsque les images sont mises à jour

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Registre Docker privé pour stocker et distribuer des images de conteneurs

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Dockge est un gestionnaire de piles Docker Compose auto-hébergé, élégant, facile à utiliser et réactif

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Wiki collaboratif et plateforme de documentation avec édition en temps réel

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Organisateur de documents auto-hébergé avec OCR, extraction PNL et recherche plein texte

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Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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HortusFox

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Système de gestion des plantes auto-hébergé pour suivre les routines d'entretien et organiser votre jardin

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Huginn

Huginn

Plateforme d'automatisation auto-hébergée pour créer des agents de surveillance

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Hugo

Hugo

Générateur de sites statiques ultrarapide, développé en Go

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HumHub

HumHub

Plateforme open source de réseau social d'entreprise et d'intranet pour les équipes

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imgproxy

imgproxy

Serveur rapide de traitement d'images à la volée pour le redimensionnement, le recadrage et la conversion de format

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Immich

Immich

Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées

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Infisical

Infisical

Gestionnaire de secrets open source pour synchroniser les variables d'environnement et les clés API entre les équipes et l'infrastructure

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Plateforme unifiée de séries temporelles avec requêtes Flux et interface web intégrée

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Inkscape

Inkscape

Éditeur de graphiques vectoriels accessible par navigateur pour les illustrations et la conception SVG

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InsForge

InsForge

Plateforme backend open source avec authentification, base de données et stockage pour les agents d'IA

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InvenTree

InvenTree

Gestion open source de l'inventaire des pièces et de la nomenclature pour les équipes d'ingénierie

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Invidious

Invidious

Interface alternative respectueuse de la vie privée pour YouTube, sans publicités ni suivi

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Invio

Invio

Système de facturation auto-hébergé minimaliste pour les freelances et les petites équipes

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Plateforme de facturation open source pour les freelances et les petites entreprises

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Plateforme de facturation open source avec devis, dépenses et portail de paiement

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Isso

Isso

Alternative légère et auto-hébergée à Disqus pour les blogs et les sites web statiques

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

Plateforme PSA open source pour les MSP avec documentation informatique, gestion des tickets et facturation

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iTop

iTop

Plateforme ITSM et CMDB open source pour la gestion des services informatiques et de l'infrastructure.

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Jackett

Jackett

Proxy pour trackers torrent traduisant les requêtes de Sonarr, Radarr et autres outils d'automatisation

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Jaeger

Jaeger

Jaeger est un système de traçage distribué open source pour la surveillance des microservices

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Jellyfin

Jellyfin

Serveur multimédia gratuit et open source pour organiser et diffuser votre médiathèque

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Jellyseerr

Jellyseerr

Outil de gestion des demandes de contenus pour Jellyfin, Emby et Plex avec processus de validation

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Jenkins

Jenkins

Jenkins est un serveur d'automatisation open source pour les pipelines CI/CD

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Plateforme de visioconférence auto-hébergée avec partage d'écran et enregistrement

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Jitsu

Jitsu

Plateforme de données client open source et pipeline de streaming d'événements pour les ingénieurs

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JobOps

JobOps

Pipeline de recherche d'emploi auto-hébergé qui parcourt les plateformes et adapte les CV

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Joomla

Joomla

CMS open source pour créer des sites web dynamiques et des applications web

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Joplin Server

Joplin Server

Serveur de synchronisation auto-hébergé pour l'application de prise de notes Joplin

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Jotty

Jotty

Application légère de prise de notes et de gestion de checklists avec Markdown et tableaux Kanban

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jsreport

jsreport

Serveur de rapports auto-hébergé pour PDF, Excel et DOCX à partir de modèles HTML

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JumpServer

JumpServer

Passerelle d'accès privilégié centralisée pour les sessions SSH, RDP et de base de données

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Environnement web interactif pour le code en direct, l'analyse de données et les visualisations

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab est un environnement de développement interactif basé sur le web, pour les notebooks et le codage

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Juxtapose

Juxtapose

Routeur de notifications auto-hébergé connectant les webhooks aux plateformes de messagerie

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Kan

Kan

Tableau Kanban open source et outil de gestion de projet, une alternative à Trello

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Gestion de projet open source avec tableaux Kanban et intégration à GitHub

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Kapowarr

Kapowarr

Gestionnaire de bandes dessinées auto-hébergé pour le téléchargement et l'organisation automatisés

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Karakeep

Karakeep

Karakeep est un gestionnaire de favoris auto-hébergé avec un système de recherche et d'étiquetage optimisé par l'IA

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Kavita

Kavita

Bibliothèque numérique auto-hébergée pour bandes dessinées, mangas et e-books

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Keila

Keila

Plateforme de newsletter auto-hébergée avec éditeur par glisser-déposer et envoi SMTP

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Kener

Kener

Plateforme open source pour pages d'état et surveillance de la disponibilité avec gestion des incidents

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Kestra

Kestra

Plateforme open source d'orchestration des flux de travail pour les pipelines de données et l'automatisation

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Keycloak

Keycloak

Gestion des identités et des accès open source avec SSO, OAuth2 et SAML

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Khoj

Khoj

Assistant d'IA open source pour discuter avec vos documents et le web

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Kibana

Kibana

Interface utilisateur de visualisation open source pour Elasticsearch avec des tableaux de bord et la recherche

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Kill Bill

Kill Bill

Plateforme open source de facturation et de paiement d'abonnements pour les SaaS et les places de marché

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Kimai

Kimai

Suivi du temps auto-hébergé pour les freelances, les agences et les équipes

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KitchenOwl

KitchenOwl

Liste de courses partagée auto-hébergée, gestionnaire de recettes et planificateur de repas

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Koillection

Koillection

Gestionnaire de collection auto-hébergé pour cataloguer des livres, des jeux, des vinyles et bien plus encore

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Komari

Komari

Tableau de bord léger de surveillance de serveur auto-hébergé avec métriques en temps réel

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Komga

Komga

Serveur multimédia auto-hébergé pour bandes dessinées, mangas, magazines et e-books, avec support OPDS et de synchronisation

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Kong

Kong

Passerelle API conçue pour les environnements hybrides et multi-cloud

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Kotaemon

Kotaemon

Chatbot de questions-réponses pour documents open source avec prise en charge multi-LLM et OCR

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Kroki

Kroki

API unifiée de diagramme en tant que code qui génère plus de 30 types de diagrammes via HTTP

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Kutt

Kutt

Outil de réduction d'URL auto-hébergé moderne, avec domaines personnalisés, statistiques et API REST

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Label Studio

Label Studio

Plateforme open source d'étiquetage et d'annotation des données pour les projets d'apprentissage automatique

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Lago

Lago

Plateforme open source de comptage et de facturation basée sur l'utilisation

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Langflow

Langflow

Langflow est un concepteur de flux de travail visuel d'IA pour créer des applications LLM.

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Langfuse

Langfuse

Plateforme d'ingénierie LLM open source pour l'observabilité et l'évaluation

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LanguageTool

LanguageTool

Correcteur grammatical, stylistique et orthographique open source pour plus de 25 langues

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Automatisation auto-hébergée pour les téléchargements d'ebooks et de livres audio avec suivi des auteurs

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Leantime

Leantime

Système de gestion de projet open source conçu pour les non-chefs de projet

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Lemmy

Lemmy

Agrégateur de liens et plateforme de discussion fédérés pour forums auto-hébergés

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LibreChat

LibreChat

LibreChat est une interface de chat IA avec support RAG pour l'utilisation de LLM multi-fournisseurs

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LibreDesk

LibreDesk

Centre d'assistance open-source avec gestion des tickets omnicanal, chat en direct et gestion des SLA

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LibrePhotos

LibrePhotos

Gestion de photos auto-hébergée avec reconnaissance faciale et recherche optimisée par l'IA

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LibreSpeed

LibreSpeed

Serveur de test de vitesse internet HTML5 auto-hébergé avec base de données de résultats intégrée

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LibreTranslate

LibreTranslate

API de traduction automatique gratuite et open-source entièrement auto-hébergée

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Lidarr

Lidarr

Gestionnaire et organisateur automatisé de collections musicales pour Usenet et les torrents

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Lightdash

Lightdash

Plateforme de BI open source construite autour de dbt pour l'exploration de données et les tableaux de bord

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LimeSurvey

LimeSurvey

Plateforme professionnelle de sondages en ligne pour créer et gérer des questionnaires

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Linkding

Linkding

Linkding est un gestionnaire de favoris minimaliste, rapide et auto-hébergé

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LinkStack

LinkStack

Alternative auto-hébergée à Linktree pour les pages de liens en bio de marque

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden est un gestionnaire de favoris auto-hébergé avec un système d'archivage de pages complètes

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Listmonk

Listmonk

Gestionnaire de newsletters et de listes de diffusion auto-hébergé et performant

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM est une passerelle IA pour appeler plus de 100 LLM au format OpenAI

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Livebook

Livebook

Notebooks Elixir open source pour la data science, le ML et la collaboration en temps réel

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LLDAP

LLDAP

Serveur d'authentification léger fournissant un backend LDAP simplifié pour les applications auto-hébergées

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LMS

LMS

Serveur de streaming musical léger et auto-hébergé avec API Subsonic

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LobeChat

LobeChat

Cadre de chat IA open-source moderne prenant en charge plusieurs fournisseurs de LLM

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Local Deep Research

Local Deep Research

Assistant de recherche approfondie IA auto-hébergé, propulsé par des fournisseurs de LLM cloud

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LocalAI

LocalAI

Serveur API auto-hébergé compatible OpenAI pour l'inférence de modèles d'IA locaux

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Locust

Locust

Outil de test de charge distribué basé sur Python avec une interface utilisateur web en temps réel

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Logseq

Logseq

Base de connaissances auto-hébergée axée sur la confidentialité et éditeur de plan basé sur des blocs

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Logto

Logto

Logto est une plateforme complète d'identité et d'authentification prenant en charge OAuth et OIDC

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LubeLogger

LubeLogger

Système complet de gestion de l'entretien des véhicules et du carburant

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Lychee

Lychee

Plateforme de gestion de photos auto-hébergée avec organisation d'albums, navigation EXIF et contrôles de partage granulaires

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Mage AI

Mage AI

Mage AI, un outil de pipeline de données, pour créer et gérer des flux de travail ETL.

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Archivage d'e-mails auto-hébergé avec synchronisation IMAP, recherche en texte intégral et exportation

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Mailpit

Mailpit

Outil de test d'e-mails SMTP open source avec une boîte de réception basée sur navigateur pour les développeurs

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Maloja

Maloja

Base de données d'écoutes musicales auto-hébergée avec classements personnels

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Manticore Search

Manticore Search

Moteur de recherche open source avec recherche plein texte et vectorielle via le protocole MySQL

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MariaDB

MariaDB

Serveur de base de données relationnelle open source, alternative directe à MySQL

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Marimo

Marimo

Notebook Python réactif open source avec support SQL et exécution reproductible

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Marreta

Marreta

Proxy d'articles auto-hébergé pour une lecture épurée et sans publicité avec mise en cache intelligente

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Mastodon

Mastodon

Serveur de microblogage fédéré auto-hébergé basé sur la norme ActivityPub

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Mathesar

Mathesar

Interface web de tableur pour explorer et modifier les bases de données PostgreSQL

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Matomo

Matomo

Plateforme d'analyse web open source de premier plan avec une propriété complète des données et la confidentialité

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

Serveur domestique Matrix open source pour une communication décentralisée et chiffrée

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Mattermost

Mattermost

Plateforme collaborative d'équipe open source avec messagerie, partage de fichiers et intégrations

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Mautic

Mautic

Automatisation du marketing open source pour les campagnes d'e-mailing, le scoring des leads et les parcours

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MaxKB

MaxKB

MaxKB est une plateforme open source conçue pour créer des agents IA capables de gérer des bases de connaissances

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Gestion documentaire open source avec OCR, recherche en texte intégral et flux de travail

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Maybe

Maybe

Application open source de gestion des finances personnelles et de patrimoine

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Mazanoke

Mazanoke

Optimiseur d'images basé sur navigateur avec conversion de format et suppression des données EXIF

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Mealie

Mealie

Mealie est un gestionnaire de recettes auto-hébergé avec un planificateur de repas et des listes de courses.

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Medusa

Medusa

Gestionnaire automatique de bibliothèque vidéo pour les séries télévisées avec prise en charge de Plex et Jellyfin

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Meilisearch

Meilisearch

Moteur de recherche ultra-rapide pour applications modernes

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Memgraph

Memgraph

Base de données graphique en mémoire pour l'analyse en temps réel des données connectées

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Memos

Memos

Memos est une application de prise de notes légère, axée sur la confidentialité

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MeshCentral

MeshCentral

Plateforme de surveillance et de gestion à distance auto-hébergée pour les ordinateurs de bureau, les serveurs et les appareils IoT

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Metabase

Metabase

Plateforme d'intelligence décisionnelle open source pour la visualisation et l'analyse des données

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Terminal de trading MetaTrader 5 accessible via navigateur pour le trading Forex et CFD 24h/24 et 7j/7

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MeTube

MeTube

MeTube est un service de téléchargement de vidéos basé sur le web pour YouTube et d'autres plateformes

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MicroBin

MicroBin

Pastebin, partageur de fichiers et raccourcisseur d'URL légers et auto-hébergés en Rust

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Milvus

Milvus

Base de données vectorielle open source conçue pour les applications d'IA et la recherche par similarité

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MindsDB

MindsDB

MindsDB est une plateforme d'IA pour développer des modèles d'apprentissage automatique à partir de données d'entreprise.

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Mini QR

Mini QR

Générateur de codes QR auto-hébergé avec styles personnalisés et exportation par lots

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Miniflux

Miniflux

Lecteur de flux RSS minimaliste et opiniâtre avec une interface web épurée

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MiroFish

MiroFish

Moteur de prédiction IA basé sur la simulation d'intelligence en essaim multi-agents

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MiroTalk

MiroTalk

Visioconférence P2P auto-hébergée avec salles illimitées et partage d'écran

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Mongo Express

Mongo Express

Interface d'administration MongoDB web pour la consultation, l'édition et la gestion de bases de données

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MongoDB 4

MongoDB 4

Base de données NoSQL orientée documents avec stockage de documents au format JSON

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Monica

Monica

Système de gestion des relations personnelles pour documenter votre vie

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Moodist

Moodist

Mixeur d'ambiances sonores avec des outils de productivité pour une concentration profonde et la détente

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Moodle

Moodle

Système de gestion de l'apprentissage open source plébiscité par plus de 489 millions d'utilisateurs dans le monde entier

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Morphic

Morphic

Moteur de recherche IA open source avec des réponses génératives et des citations de sources

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mStream

mStream

Serveur de streaming musical léger et auto-hébergé avec des applications natives iOS et Android

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Mylar3

Mylar3

Gestionnaire de bandes dessinées auto-hébergé pour le téléchargement automatique et la gestion de bibliothèque

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MySQL

MySQL

Base de données relationnelle open source rapide et fiable pour les charges de travail web et d'applications

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n8n

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Plateforme d'automatisation des processus avec une interface visuelle basée sur des nœuds

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Nango

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Plateforme open source d'intégration OAuth et d'API pour plus de 300 services

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NATS

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Système de messagerie natif du cloud avec pub/sub, requête-réponse et JetStream

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Navidrome

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Navidrome est un serveur musical auto-hébergé, accessible en streaming sur le web et sur mobile

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Neko

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Navigateur virtuel auto-hébergé pour la navigation et le streaming collaboratifs

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Neo4j

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La base de données graphique open source leader mondial pour les données connectées

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NetBird Client

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Client VPN maillé sécurisé basé sur WireGuard avec SSO et des contrôles d'accès granulaires

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NetBox

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Modélisation d'infrastructure réseau open source pour l'IPAM, le DCIM et la documentation

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Agent de surveillance d'infrastructure en temps réel avec plus de 800 intégrations

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New API

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La nouvelle API est une passerelle LLM et un système de gestion d'actifs IA pour plusieurs fournisseurs

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Nextcloud est une puissante plateforme de productivité auto-hébergée

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Gestion de serveur basée sur navigateur pour les connexions SSH, VNC et RDP

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Gestionnaire de référentiel d'artefacts universel pour Maven, npm, Docker et PyPI

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NocoBase est une plateforme extensible no-code/low-code pour créer des applications

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Alternative open source à Airtable qui transforme les bases de données en tableurs intelligents

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Outil visuel low-code pour connecter les appareils IoT, les API et les services en ligne

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NodeBB est une plateforme de discussion moderne et en temps réel pour la création de forums communautaires

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Gestionnaire de recettes auto-hébergé avec importation depuis les réseaux sociaux et synchronisation familiale

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Base de connaissances Markdown auto-hébergée avec vue graphique et intégration de l'IA

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Plateforme d'e-mail marketing et d'e-mail transactionnel auto-hébergée

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Infrastructure de notification open source pour l'envoi d'e-mails, de SMS et de notifications push

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Serveur de notifications push auto-hébergé pour l'envoi d'alertes via de simples requêtes HTTP

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Téléchargeur binaire Usenet efficace en C++ avec réparation PAR2 et interface web

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Agrégateur de méta-recherche Usenet qui unifie les indexeurs derrière une seule API Newznab

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Plateforme ERP et CRM open source pour la gestion d'entreprise et l'e-commerce

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Espace de travail IA auto-hébergé avec chat, agents, recherche approfondie et mémoire persistante

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Interface web auto-hébergée pour l'exécution sécurisée de commandes shell prédéfinies

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Exécutez de grands modèles linguistiques localement avec une API simple pour les applications d'IA

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Système de demandes auto-hébergé pour Plex, Emby et Jellyfin avec traitement automatique

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OneDev est un serveur Git auto-hébergé avec CI/CD intégré et gestion de projet.

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Partager des secrets autodestructeurs via des liens à consultation unique

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Suite bureautique en ligne auto-hébergée avec édition collaborative compatible MS Office

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Plateforme open source de chat IA et de recherche d'entreprise compatible avec tous les LLM

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Plateforme open source de gestion de revues académiques et de publication en libre accès

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Application de carnet native de l'IA pour écrire, rechercher et organiser les connaissances dans un seul espace de travail

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Interface de chat IA auto-hébergée prenant en charge plusieurs fournisseurs de LLM avec des capacités RAG

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Gestionnaire de secrets open source pour stocker et accéder à des identifiants sensibles

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Assistant personnel IA compatible avec plusieurs plateformes de messagerie (anciennement Moltbot/Clawdbot)

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Synchronisation et collaboration de fichiers open source avec gestion d'identité intégrée

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Dossiers de santé électroniques open source et gestion de cabinet pour les cliniques

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Pastebin auto-hébergé propulsé par Git, alternative open-source à GitHub Gist

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Agent IA autonome open source pour les tâches de génie logiciel

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Cœur d'IA personnel auto-hébergé avec mémoire, agents et plus de 118 intégrations d'applications

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Plateforme d'observabilité native du cloud pour les journaux, les métriques, les traces et les tableaux de bord

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Analyse de produits axée sur la confidentialité avec des tableaux de bord en temps réel et la relecture de sessions

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Gestion de projet open source avec diagrammes de Gantt, tableaux Agile, suivi du temps

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Moteur de recherche et d'analyse open source, fork communautaire d'Elasticsearch

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Alternative gratuite et open-source à DocuSign pour la signature de documents juridiquement contraignants

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Test de vitesse réseau HTML5 auto-hébergé sans Flash ni Java

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OpenViking est une base de données contextuelle open source conçue pour les agents IA

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Serveur VPN complet avec administration web et gestion des clients

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Constructeur de formulaires open source avec logique conditionnelle, intégrations et gestion des réponses

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Éditeur LaTeX collaboratif open source pour la rédaction scientifique et académique

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Outil de gestion et de découverte des demandes de contenus multimédias pour Plex avec processus de validation

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Suivi des finances personnelles avec comptabilité en partie double et suivi des investissements

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Client de tunnel WireGuard en espace utilisateur pour un accès distant sécurisé via Pangolin

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Système de gestion documentaire qui transforme les documents physiques en archives numériques consultables

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Système de gestion documentaire open source pour la numérisation, l'OCR et l'organisation des PDF

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Lac de données d'observabilité open source pour les logs, les métriques et les traces

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