Jusqu'à 69 % de réduction sur Multica

Déployez Multica en un clic.

Plateforme d'agents gérés open-source qui transforme les agents IA de codage en coéquipiers auxquels vous pouvez attribuer du travail.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF5.09/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Multica en un clic.

Choisissez un pack VPS pour Multica

69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Multica

Multica est une plateforme d'agents gérés open source qui vous permet de traiter les agents IA de codage comme des coéquipiers au lieu de sessions de chat ponctuelles. Attribuez des tâches à des agents spécifiques, surveillez leur progression en temps réel et construisez une bibliothèque de compétences réutilisable qui s'enrichit au fil du temps à mesure que votre équipe travaille ensemble. Il prend en charge n'importe quel agent CLI installé localement — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, et d'autres — via un démon léger qui connecte vos machines au serveur central.

L'auto-hébergement de Multica sur votre VPS garde chaque tâche, modification de code et identifiant d'intégration au sein de votre propre infrastructure, sans frais par siège et sans télémétrie d'agent tiers. PostgreSQL avec pgvector est livré préconfiguré, de sorte que la plateforme est prête pour la production dès le premier démarrage.

Commencer
Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Multica

Support multi-agent

Connectez Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini et d'autres CLI d'agents de codage via un tableau de bord unique.

Démon d'exécution local

Un démon léger s'exécute sur vos propres machines afin que les agents s'exécutent par rapport à l'espace de travail réel et aux identifiants que vous possédez déjà.

Attribution et suivi des tâches

Attribuez le travail à des agents spécifiques et suivez les progrès, les résultats et les décisions en temps réel sans sonder les fils de discussion.

Bibliothèque de compétences réutilisables

Capturez les compétences des agents une seule fois et réappliquez-les à travers les espaces de travail et les coéquipiers afin que les capacités s'accumulent au fil du temps.

Automatisation des webhooks

Déclenchez les workflows d'agent depuis GitHub, Lark ou tout autre service externe via les gestionnaires de webhook autopilot intégrés.

Propriété des données auto-hébergées

Toutes les tâches, les modifications de code et les identifiants d'intégration restent sur votre VPS, sans télémétrie et sans tarification par siège.

Pourquoi exécuter Multica avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Exécutez Visual Studio Code dans votre navigateur, où que vous soyez

Sélectionner
1Backend

1Backend

Plateforme auto-hébergée pour créer des applications d'IA avec des microservices et des microfrontends

Sélectionner
Adminer

Adminer

Interface de gestion de bases de données complète, compatible avec plus de 11 systèmes

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.