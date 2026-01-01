Multica est une plateforme d'agents gérés open source qui vous permet de traiter les agents IA de codage comme des coéquipiers au lieu de sessions de chat ponctuelles. Attribuez des tâches à des agents spécifiques, surveillez leur progression en temps réel et construisez une bibliothèque de compétences réutilisable qui s'enrichit au fil du temps à mesure que votre équipe travaille ensemble. Il prend en charge n'importe quel agent CLI installé localement — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, et d'autres — via un démon léger qui connecte vos machines au serveur central.

L'auto-hébergement de Multica sur votre VPS garde chaque tâche, modification de code et identifiant d'intégration au sein de votre propre infrastructure, sans frais par siège et sans télémétrie d'agent tiers. PostgreSQL avec pgvector est livré préconfiguré, de sorte que la plateforme est prête pour la production dès le premier démarrage.