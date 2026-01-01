Déployez Multica en un clic.
Plateforme d'agents gérés open-source qui transforme les agents IA de codage en coéquipiers auxquels vous pouvez attribuer du travail.
Choisissez un pack VPS pour Multica
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Multica
Multica est une plateforme d'agents gérés open source qui vous permet de traiter les agents IA de codage comme des coéquipiers au lieu de sessions de chat ponctuelles. Attribuez des tâches à des agents spécifiques, surveillez leur progression en temps réel et construisez une bibliothèque de compétences réutilisable qui s'enrichit au fil du temps à mesure que votre équipe travaille ensemble. Il prend en charge n'importe quel agent CLI installé localement — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, et d'autres — via un démon léger qui connecte vos machines au serveur central.
L'auto-hébergement de Multica sur votre VPS garde chaque tâche, modification de code et identifiant d'intégration au sein de votre propre infrastructure, sans frais par siège et sans télémétrie d'agent tiers. PostgreSQL avec pgvector est livré préconfiguré, de sorte que la plateforme est prête pour la production dès le premier démarrage.
Fonctionnalités clés de Multica
Support multi-agent
Connectez Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini et d'autres CLI d'agents de codage via un tableau de bord unique.
Démon d'exécution local
Un démon léger s'exécute sur vos propres machines afin que les agents s'exécutent par rapport à l'espace de travail réel et aux identifiants que vous possédez déjà.
Attribution et suivi des tâches
Attribuez le travail à des agents spécifiques et suivez les progrès, les résultats et les décisions en temps réel sans sonder les fils de discussion.
Bibliothèque de compétences réutilisables
Capturez les compétences des agents une seule fois et réappliquez-les à travers les espaces de travail et les coéquipiers afin que les capacités s'accumulent au fil du temps.
Automatisation des webhooks
Déclenchez les workflows d'agent depuis GitHub, Lark ou tout autre service externe via les gestionnaires de webhook autopilot intégrés.
Propriété des données auto-hébergées
Toutes les tâches, les modifications de code et les identifiants d'intégration restent sur votre VPS, sans télémétrie et sans tarification par siège.
Pourquoi exécuter Multica avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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