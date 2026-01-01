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Outil de gestion de base de données léger et complet prenant en charge MySQL, PostgreSQL, SQLite et 8 autres systèmes.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Adminer

Adminer est un outil de gestion de bases de données PHP composé d'un seul fichier, qui offre des fonctionnalités d'administration complètes pour plus de 11 systèmes de bases de données – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et d'autres – via une interface web unifiée. Conçu à l'origine comme une alternative plus légère à phpMyAdmin, il ne nécessite aucune installation complexe et est prêt à l'emploi immédiatement après le déploiement.

Malgré sa légèreté, Adminer couvre l'ensemble des opérations de base de données : la navigation et la modification des enregistrements, l'exécution de requêtes SQL avec coloration syntaxique, la gestion des utilisateurs et des autorisations, l'importation et l'exportation de données, et la visualisation des relations de schéma. Son design épuré le rend tout aussi utile pour le débogage rapide pendant le développement que pour l'administration courante dans les environnements de production.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Adminer

plus de 11 systèmes de bases de données

Gérez MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et plus encore à partir d'une interface unique, éliminant le besoin de maintenir des outils distincts pour chaque type de base de données.

Déploiement instantané

Conditionné sous la forme d'un unique fichier PHP, sans aucune dépendance autre qu'un serveur web, Adminer est accessible immédiatement après son lancement, sans aucune configuration préalable.

Éditeur de requêtes SQL

Exécutez des requêtes SQL personnalisées avec coloration syntaxique et résultats structurés, ce qui facilite l'inspection des données, le débogage des requêtes ou l'exécution de migrations ponctuelles.

Importer et exporter

Importez et exportez des données aux formats SQL et CSV pour les sauvegardes, les migrations et le partage de données avec des outils externes ou des membres de l'équipe.

Gestion des utilisateurs et des autorisations

Créez, modifiez et supprimez des utilisateurs de base de données ainsi que leurs privilèges directement depuis l'interface utilisateur web, éliminant le besoin d'un accès en ligne de commande lors des modifications de contrôle d'accès de routine.

Pourquoi exécuter Adminer sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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