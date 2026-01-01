Déployez Adminer en un clic.
Outil de gestion de base de données léger et complet prenant en charge MySQL, PostgreSQL, SQLite et 8 autres systèmes.
Choisissez un forfait VPS pour Adminer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Adminer
Adminer est un outil de gestion de bases de données PHP composé d'un seul fichier, qui offre des fonctionnalités d'administration complètes pour plus de 11 systèmes de bases de données – MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et d'autres – via une interface web unifiée. Conçu à l'origine comme une alternative plus légère à phpMyAdmin, il ne nécessite aucune installation complexe et est prêt à l'emploi immédiatement après le déploiement.
Malgré sa légèreté, Adminer couvre l'ensemble des opérations de base de données : la navigation et la modification des enregistrements, l'exécution de requêtes SQL avec coloration syntaxique, la gestion des utilisateurs et des autorisations, l'importation et l'exportation de données, et la visualisation des relations de schéma. Son design épuré le rend tout aussi utile pour le débogage rapide pendant le développement que pour l'administration courante dans les environnements de production.
Caractéristiques principales de Adminer
plus de 11 systèmes de bases de données
Gérez MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et plus encore à partir d'une interface unique, éliminant le besoin de maintenir des outils distincts pour chaque type de base de données.
Déploiement instantané
Conditionné sous la forme d'un unique fichier PHP, sans aucune dépendance autre qu'un serveur web, Adminer est accessible immédiatement après son lancement, sans aucune configuration préalable.
Éditeur de requêtes SQL
Exécutez des requêtes SQL personnalisées avec coloration syntaxique et résultats structurés, ce qui facilite l'inspection des données, le débogage des requêtes ou l'exécution de migrations ponctuelles.
Importer et exporter
Importez et exportez des données aux formats SQL et CSV pour les sauvegardes, les migrations et le partage de données avec des outils externes ou des membres de l'équipe.
Gestion des utilisateurs et des autorisations
Créez, modifiez et supprimez des utilisateurs de base de données ainsi que leurs privilèges directement depuis l'interface utilisateur web, éliminant le besoin d'un accès en ligne de commande lors des modifications de contrôle d'accès de routine.
Pourquoi exécuter Adminer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.