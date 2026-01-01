Déployez 1Backend en un clic.
Plateforme auto-hébergée pour créer des applications d'IA avec des microservices et des microfrontends évolutifs.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec 1Backend
1Backend est une plateforme open-source permettant de déployer des applications d'IA sous forme de microservices et de microfrontends composables, le tout à partir d'un unique plan de contrôle auto-hébergé. Il regroupe la gestion des utilisateurs, les permissions, les secrets, la configuration, le routage, le stockage de fichiers et un service de modèles d'IA afin que les équipes puissent se concentrer sur la logique applicative plutôt que d'assembler l'infrastructure.
L'auto-hébergement de 1Backend sur votre propre VPS maintient les invites, les poids des modèles, les secrets et les données clients au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les services intégrés lancent des LLM locaux et des conteneurs de diffusion stable à la demande, vous offrant un backend prêt pour la production pour les produits d'IA sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur par jeton.
Caractéristiques principales de 1Backend
Runtime de microservices IA
Lancez et orchestrez des conteneurs d'IA — y compris des LLM locaux et des modèles d'image — directement depuis le backend sans qu'aucun orchestrateur externe ne soit nécessaire.
Identité intégrée
Les comptes utilisateur, les rôles, les autorisations, les organisations et les clés API sont fournis prêts à l'emploi afin que chaque nouveau service hérite automatiquement de l'authentification.
Secrets et configuration
Le stockage secret chiffré et les services de configuration par application maintiennent les clés API et les paramètres hors du code et du contrôle de version.
Hébergement de micro-frontends
Servez plusieurs frontends via une seule couche de routage, permettant à des équipes indépendantes de livrer des modules d'interface utilisateur sans reconstruire l'application entière.
Manifestes Bootstrap
Définissez les routes, les autorisations, les configurations et les secrets dans des manifestes YAML pour des déploiements reproductibles d'infrastructure en tant que code dans tous les environnements.
Pourquoi exécuter 1Backend sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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