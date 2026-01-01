Alexandrie est une plateforme de base de connaissances et de documentation auto-hébergée, construite avec Go et Nuxt 4. Elle offre un éditeur Markdown riche avec des expressions mathématiques KaTeX, des conteneurs d'appel colorés et un centre de commande pour la recherche en texte intégral dans tous vos documents. Un système de permissions à cinq niveaux par document vous permet de garder certaines notes privées, d'en partager d'autres avec votre équipe et de publier des pages sélectionnées publiquement — le tout à partir d'une seule installation.

L'auto-hébergement d'Alexandrie conserve vos documents, notes et fichiers téléchargés sur une infrastructure que vous contrôlez. Le stockage d'objets intégré compatible S3 gère les téléchargements de fichiers sans service externe, et la sauvegarde et la restauration en un clic vous permettent de protéger l'intégralité de la base de connaissances sans exportations manuelles de bases de données.