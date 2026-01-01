Déployez Alexandrie en un clic.
Base de connaissances auto-hébergée avec Markdown étendu, recherche en texte intégral et autorisations granulaires par document.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Alexandrie
Alexandrie est une plateforme de base de connaissances et de documentation auto-hébergée, construite avec Go et Nuxt 4. Elle offre un éditeur Markdown riche avec des expressions mathématiques KaTeX, des conteneurs d'appel colorés et un centre de commande pour la recherche en texte intégral dans tous vos documents. Un système de permissions à cinq niveaux par document vous permet de garder certaines notes privées, d'en partager d'autres avec votre équipe et de publier des pages sélectionnées publiquement — le tout à partir d'une seule installation.
L'auto-hébergement d'Alexandrie conserve vos documents, notes et fichiers téléchargés sur une infrastructure que vous contrôlez. Le stockage d'objets intégré compatible S3 gère les téléchargements de fichiers sans service externe, et la sauvegarde et la restauration en un clic vous permettent de protéger l'intégralité de la base de connaissances sans exportations manuelles de bases de données.
Caractéristiques principales de Alexandrie
Éditeur Markdown étendu
Rédigez avec des expressions mathématiques KaTeX, des blocs d'appel colorés et des intégrations riches à l'aide d'un éditeur CodeMirror 6 conçu pour la documentation structurée.
Autorisations à cinq niveaux
Attribuez des niveaux d'accès granulaires par document — du mode entièrement privé au mode publiquement lisible — afin que la même installation serve simultanément de notes personnelles, de wikis d'équipe et de documents publics.
Recherche de commandes en texte intégral
Un centre de commande piloté par le clavier recherche instantanément dans tous vos documents, rendant les grandes bases de connaissances navigables sans navigation manuelle dans les dossiers.
Stockage de fichiers intégré
Un magasin d'objets intégré compatible S3 gère les téléchargements de fichiers et les pièces jointes multimédias sans nécessiter de service de stockage externe ou de compte CDN.
Connexion SSO et OIDC
Authentifiez-vous avec Google, GitHub, Microsoft ou Discord via OIDC, éliminant le besoin de gérer des comptes d'utilisateur distincts pour chaque membre de l'équipe.
Pourquoi exécuter Alexandrie sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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