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Développez votre entreprise avec des agents IA

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Nos agents IA

Les outils d'IA vous proposent une fenêtre de chat vide. À vous de définir quoi demander, comment le formuler et quelles étapes suivre ensuite.

Nos agents sont dotés de compétences intégrées. Chacun est un spécialiste qui sait quoi faire et comment aider. Une équipe de 7 agents IA vous aidant à développer votre entreprise dès le premier jour.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

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Outlook

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HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

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Github

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Twitter

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Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

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Google Drive

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YouTube

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Reddit

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See all connections

Trois étapes. C'est tout.

01

Choisissez votre défi

Besoin d'un meilleur SEO ? D'un plan de contenu ? De pages légales ? Choisissez l'agent qui vous convient.
02

Discutez avec votre agent

Parlez-leur de votre entreprise. Ils poseront les bonnes questions et se mettront immédiatement au travail.
03

Obtenez des résultats concrets

Stratégies, articles de blog, audits, campagnes d'e-mail. Prêts à être copiés, collés et utilisés.
Commencez

Conçu pour les entrepreneurs, pas pour les ingénieurs

Conçu pour votre site Hostinger

Vos agents sont conçus pour s'intégrer à vos outils existants : votre site web, votre domaine, votre entreprise.

Aucune compétence technique requise

Si vous pouvez tenir une conversation, vous pouvez utiliser les agents. Aucune requête à mémoriser, aucune configuration requise

Spécialistes, pas généralistes

Chaque agent est entraîné pour un rôle spécialisé. Vous bénéficiez d'une aide experte, plutôt qu'un assistant générique qui veut tout faire.

Vos données vous appartiennent

Les conversations sont privées. Nous n'utilisons pas vos données pour l'entraînement et ne les partageons pas avec des tiers.

Rejoignez des millions de clients satisfaits

Hostinger est l'endroit où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, car il met à votre disposition tous les outils nécessaires au succès de votre entreprise.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

J'utilise Hostinger depuis un certain temps et mon expérience jusqu’à présent a été vraiment bonne. La configuration a été très simple, même pour quelqu'un qui n'est pas très technique.

Dm Rawat

Dm Rawat

Pratique, fiable et bien entretenu, avec une excellente équipe de support prête à vous assister à tout moment en direct. Je recommande vivement.

Amir Benslama

Amir Benslama

Votre équipe d'agents IA est prête. Et vous ?

C'est parti
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Questions fréquentes

Qu'est-ce que Hostinger Agents ?

Hostinger Agents est une application basée sur l'IA qui met à votre disposition une équipe d'agents spécialisés : chacun est conçu pour un domaine précis de votre activité, comme la stratégie, la rédaction, le SEO, le marketing, le juridique, la communication client ou les ventes. Au lieu d'un chatbot générique, vous échangez avec des experts dédiés, disponibles à tout moment, en langage naturel. Aucune compétence technique requise.

À qui s'adresse Hostinger Agents ?

C'est conçu pour les solopreneurs, les entrepreneurs indépendants avec une activité secondaire et les petites entreprises qui gèrent tout eux-mêmes. Si vous avez déjà rêvé d'avoir un stratège, un rédacteur, un spécialiste du marketing ou un conseiller juridique à disposition — c'est exactement ce que vous offre Hostinger Agents.

En quoi est-ce différent de ChatGPT ?

Contrairement aux chatbots IA généralistes, chaque Agent Hostinger est pré-entraîné avec une expertise approfondie dans un domaine d'activité spécifique. Vous n'avez pas besoin de rédiger le prompt parfait — il vous suffit de choisir un agent et une compétence, et il vous guidera vers un résultat concret.

Que sont les compétences et comment fonctionnent-elles ?

Les compétences sont des modèles de tâches prédéfinis intégrés à chaque agent. Au lieu de devoir déterminer quoi demander, vous sélectionnez une compétence et l'agent vous guide vers un résultat spécifique — comme la rédaction d'un article de blog, la recherche de mots-clés ou la génération d'une politique de confidentialité. Les compétences sont plus rapides, plus structurées et permettent d'obtenir de meilleurs résultats que de partir d'une conversation vierge.

Dois-je recommencer à chaque fois que j'ouvre l'application ?

Non. Chaque agent conserve une conversation continue avec vous — sans sessions qui expirent, sans historique à gérer. Vous fermez l'application, vous revenez plus tard, et il reprend exactement là où vous vous êtes arrêté. Plus besoin de réexpliquer votre contexte métier à chaque fois.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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