Les outils d'IA vous proposent une fenêtre de chat vide. À vous de définir quoi demander, comment le formuler et quelles étapes suivre ensuite.
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