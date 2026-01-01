Hostinger E-commerce
Vendez partout. Gérez tout au même endroit.
Connectez vos produits, commandes, stocks et canaux de vente dans un tableau de bord simple
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Témoignages d'entreprises comme la vôtre
Commencez à vendre en moins de 3 min
Nommez votre entreprise
Transformer les images de produits en annonces
Connectez tous vos canaux de vente
Développez de nouvelles façons de vendre
Une plateforme pour chaque type de produit
Vendez là où les clients achètent
Créez votre boutique en ligne avec Horizons ou Website Builder, ou partagez un lien rapide et commencez à vendre immédiatement.
Gérez-le depuis un tableau de bord unique
Pilotez-le depuis un tableau de bord unique. Gérez plusieurs entreprises de commerce électronique et ajoutez de nouvelles façons de vendre à mesure que vous vous développez.
Payez zéro frais de transaction
Acceptez plus de 100 méthodes de paiement, et gardez ce que vous gagnez. Hostinger ne prend aucune commission sur vos ventes.
Livrer instantanément
Envoyer automatiquement les produits numériques aux clients après l'achat.
Vendez là où vos clients achètent
Vendre via les liens rapides
Vendez sur votre site web
Vendre sur les réseaux sociaux
Canaux de vente personnalisés
Peu importe votre point de départ, il existe un plan.
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Annulez à tout instant
Support disponible 24 h/24, 7 j/7
Fonctionnalités du pack Starter :
Toutes les fonctionnalités du pack Starter et :
Tout dans Growth, plus :
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Travaillez plus vite avec des outils de commerce électronique propulsés par l'IA
Obtenez de l'aide et agissez en quelques secondes
Kodee est votre assistant IA 24h/24 et 7j/7. Demandez-lui de mettre à jour les prix, de lancer une vente flash, de corriger le référencement (SEO) et d'aider avec les tâches commerciales quotidiennes en quelques secondes, aucune compétence technique n'est requise.
Un tableau de bord pour développer votre entreprise
Soyez trouvé en ligne
Savoir ce qui se vend
Faites revenir les clients
Haralabos Lukatos
Cette entreprise propose d'excellentes fonctionnalités conviviales en mode d'édition de site web. De plus, lors de l'ajout d'une boutique en ligne, les étapes sont simples et sans stress.
Mitul
Les serveurs sont incroyablement rapides - mon site e-commerce se charge en 1,8 seconde de manière constante. Leur hPanel est intuitif et rend la gestion des sites simple, même pour les débutants.
Andrea King
Hostinger est une plateforme de conception web polyvalente. Elle est facile à utiliser et vous pouvez utiliser l'IA pour concevoir des parties individuelles de la mise en page de votre site. Je recommanderais sans hésiter Hostinger pour la conception d'un site e-commerce ou d'un portfolio.
Vendez partout, avec tout connecté.
FAQ Hostinger E-commerce
Qu'est-ce que Hostinger Ecommerce ?
Hostinger Ecommerce est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un conçue pour le e-commerce, qui vous donne le contrôle total de votre activité en ligne depuis un tableau de bord unique.
Contrairement aux plateformes traditionnelles qui commencent par un site web, Hostinger Ecommerce commence par votre entreprise : vous configurez d'abord vos produits, vos paiements et vos opérations, puis vous choisissez où et comment vendre – sur votre propre site web, les réseaux sociaux, les places de marché, ou via un simple lien partageable. Hostinger Ecommerce n'est pas lié à une seule vitrine, afin que votre entreprise puisse se développer partout où se trouvent vos clients.
À qui s'adresse la solution e-commerce Hostinger ?
Hostinger Ecommerce est conçu pour les vendeurs à chaque étape – de votre toute première vente à la gestion d'une entreprise multicanal.
- Vendeurs débutants. Vous voulez vendre en ligne sans les tracas techniques ou les modules complémentaires coûteux ? Vous serez opérationnel en quelques minutes, sans aucune expérience préalable.
- Vendeurs sur les réseaux sociaux. Si vous vendez actuellement via les messages directs d'Instagram, WhatsApp ou TikTok, Hostinger Ecommerce vous offre une configuration de boutique adéquate — simple, rapide et sans complexité.
- Vendeurs multicanal. Vous vendez déjà à plusieurs endroits et en avez marre de jongler avec des outils séparés ? Hostinger Ecommerce regroupe vos produits, votre inventaire et vos commandes dans un seul tableau de bord.
Aucune compétence technique requise. Nommez votre entreprise, ajoutez votre premier produit, configurez les paiements et choisissez comment vous voulez vendre – que ce soit via votre propre site web, une boutique existante ou simplement un lien partageable. Les outils sont là pour prendre en charge le travail lourd, afin que vous puissiez vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.
Ai-je besoin d'un site web pour commencer à vendre ?
Non – et c'est ce qui rend Hostinger Ecommerce différent. Vous pouvez commencer à vendre immédiatement en générant un lien produit rapide – une URL simple et partageable qui dirige les clients directement vers votre produit, sans avoir besoin d'un site web. Partagez-le sur WhatsApp, Instagram ou tout autre canal que vous utilisez déjà. Lorsque vous êtes prêt à ajouter un site web ou à connecter des canaux de vente supplémentaires, cette option est toujours disponible.
Comment puis-je créer un site e-commerce avec Hostinger ?
Trois façons de créer votre boutique s'offrent à vous – choisissez celle qui vous convient le mieux, sans aucune connaissance en codage.
- Créateur de site e-commerce par glisser-déposer. Décrivez simplement votre activité à l'IA et obtenez un site web prêt à l'emploi en quelques secondes – puis personnalisez-le en glissant-déposant les éléments pour qu'il vous ressemble.
- Créez votre boutique en ligne avec Horizons. Donnez vie à votre boutique par chat. Décrivez votre vision, affinez-la par la conversation – l'IA construit tout pour vous.
- Modèles de sites e-commerce. Vous préférez un démarrage rapide ? Choisissez parmi une bibliothèque de modèles e-commerce prêts à l'emploi – sélectionnez celui qui correspond à votre marque et personnalisez-le pour qu'il vous ressemble vraiment.
Puis-je utiliser Hostinger Ecommerce si j'ai déjà un site web ?
Oui. Considérez Hostinger Ecommerce comme la cuisine qui alimente votre restaurant – il gère vos produits, votre inventaire et vos commandes en coulisses, tandis que votre site web n'est qu'une des salles à manger où les clients entrent. Connectez votre site web existant – qu'il soit construit avec Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress ou une autre plateforme – et tout fonctionnera depuis le même endroit. Vous pouvez également ajouter d'autres canaux de vente à côté de votre site existant sans avoir à repartir de zéro.
Puis-je gérer plusieurs canaux de vente ?
Oui. C'est l'un des plus grands avantages de Hostinger Ecommerce. Que vous vendiez sur votre site web, TikTok, Instagram, ou sur une place de marché comme Etsy ou Amazon, il vous offre une gestion centralisée des stocks pour toutes vos boutiques – ce qui signifie que vos produits, stocks et commandes sont tous gérés à partir d'un tableau de bord unique. Fini les changements d'outils ou les inquiétudes concernant la désynchronisation des stocks.
Que puis-je vendre avec Hostinger Ecommerce ?
Pratiquement tout. Produits physiques, téléchargements numériques (comme des eBooks, de la musique ou des modèles), services nécessitant des réservations, marchandises imprimées à la demande et offres basées sur l'abonnement. Quel que soit votre modèle commercial, il existe un plan adapté.
Vous ne savez pas encore quoi vendre ? Nous avons dressé une liste d'idées de produits tendance pour vous aider à trouver votre niche.
Y a-t-il des frais de transaction ?
Aucun. Vous conservez 100 % de ce que vous gagnez. Hostinger Ecommerce ne facture aucun frais de transaction de plateforme, donc que vous traitiez votre première vente ou votre millième, chaque dollar vous revient directement.
Quels modes de paiement mes clients peuvent-ils utiliser ?
Vous pouvez accepter plus de 100 méthodes de paiement dans le monde entier, y compris Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay et Google Pay), PayPal, RazorPay et Alipay – le tout avec une expérience de paiement sécurisée et intégrée.
Comment fonctionne la livraison ?
Pour les produits physiques, vous pouvez connecter Shippo pour automatiser l'ensemble du processus d'exécution – imprimer des étiquettes en quelques secondes, offrir un suivi en temps réel et expédier avec plus de 40 transporteurs, dont DHL, FedEx et UPS. Pour les produits à la demande, Printful gère automatiquement la production et l'expédition dès qu'une commande est passée.