Hostinger E-commerce

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Développez de nouvelles façons de vendre

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Ajoutez de nouvelles façons d'atteindre les clients à mesure que votre entreprise se développe, tout en gardant les produits, les commandes et les opérations connectés.
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Produits numériques
Pour Horizons

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Créez votre boutique en ligne avec Horizons ou Website Builder, ou partagez un lien rapide et commencez à vendre immédiatement.

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Pilotez-le depuis un tableau de bord unique. Gérez plusieurs entreprises de commerce électronique et ajoutez de nouvelles façons de vendre à mesure que vous vous développez.

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Acceptez plus de 100 méthodes de paiement, et gardez ce que vous gagnez. Hostinger ne prend aucune commission sur vos ventes.

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Connectez-vous à TikTok Shops, Meta et d'autres plateformes sociales dès que les intégrations seront disponibles.

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Créez des vitrines personnalisées, connectez vos outils préférés et développez votre activité avec une plateforme e-commerce ouverte.

Peu importe votre point de départ, il existe un plan.

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Support disponible 24 h/24, 7 j/7

24% de réduction
Starter
Pour les vendeurs sur les réseaux sociaux qui ont besoin d'un moyen rapide et peu coûteux pour commencer à prendre des commandes.
CHF 3.29
CHF 2.49 /mois
Sélectionner
Obtenez 12 mois pour CHF 29.88 (prix d'origine : CHF 39.48). Renouvellement au prix de CHF 2.49/mois.
Vendez jusqu’à 5 produits

Fonctionnalités du pack Starter :

Vendez des produits physiques & numériques
Proposez 100+ méthodes de paiement sûres
Payez zéro frais de transaction Hostinger
Générer des descriptions de produits et des prix suggérés à partir d'images avec l'IA
Créer des liens de paiement avec Hostinger.store
Obtenez l'aide d'un chatbot de Kodee
Le plus populaire
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Growth
Pour les vendeurs qui développent une activité de marque sur plusieurs boutiques et sites web.
CHF 12.89
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Obtenez 12 mois pour CHF 77.88 (prix d'origine : CHF 154.68). Renouvellement au prix de CHF 9.69/mois.
Vendez jusqu’à 300 produits
Gérer jusqu'à 3 entreprises
Connectez jusqu'à 3 canaux de vente par entreprise

Toutes les fonctionnalités du pack Starter et :

Vendez des abonnements avec les vitrines Horizons
Vendez des produits personnalisés avec l'impression à la demande
Nom de domaine personnalisé gratuit pendant 1 an
E-mail pro personnalisé
Hébergement Premium
Plus de 300 modèles optimisés pour mobile
Création de vitrine IA
Comptes clients et historique des commandes
Inventaire centralisé dans tous les magasins
Kodee AI — gérez votre boutique par chat
33% de réduction
Scale
Pour les vendeurs gérant plusieurs marques et boutiques, avec des besoins de connexion avancés.
CHF 24.19
CHF 16.09 /mois
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Obtenez 12 mois pour CHF 193.08 (prix d'origine : CHF 290.28). Renouvellement au prix de CHF 20.19/mois.
Vendez des produits illimités
Gérer un nombre illimité d'affaires
Connecter des canaux de vente illimités

Tout dans Growth, plus :

Connexions API
BIENTÔT DISPONIBLE
Hébergement évolutif
Support multilingue prioritaire 24 h/24 et 7 j/7
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Travaillez plus vite avec des outils de commerce électronique propulsés par l'IA

Gagnez du temps grâce aux outils d'IA qui vous aident à rédiger, optimiser, mettre à jour et améliorer votre boutique pendant que vous vendez.

Obtenez de l'aide et agissez en quelques secondes

Kodee est votre assistant IA 24h/24 et 7j/7. Demandez-lui de mettre à jour les prix, de lancer une vente flash, de corriger le référencement (SEO) et d'aider avec les tâches commerciales quotidiennes en quelques secondes, aucune compétence technique n'est requise.

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Soyez trouvé en ligne

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Utilisez les outils SEO intégrés pour aider les acheteurs à trouver vos produits.

Savoir ce qui se vend

Suivez les ventes, les commandes et le panier moyen en un seul endroit.

Faites revenir les clients

Utilisez le marketing par e-mail et le Meta Pixel pour faire revenir les acheteurs, récupérer les paniers abandonnés et créer des audiences pour de futures campagnes.
Commencez

Haralabos Lukatos

Review provider

Cette entreprise propose d'excellentes fonctionnalités conviviales en mode d'édition de site web. De plus, lors de l'ajout d'une boutique en ligne, les étapes sont simples et sans stress.

Mitul

Review provider

Les serveurs sont incroyablement rapides - mon site e-commerce se charge en 1,8 seconde de manière constante. Leur hPanel est intuitif et rend la gestion des sites simple, même pour les débutants.

Andrea King

Review provider

Hostinger est une plateforme de conception web polyvalente. Elle est facile à utiliser et vous pouvez utiliser l'IA pour concevoir des parties individuelles de la mise en page de votre site. Je recommanderais sans hésiter Hostinger pour la conception d'un site e-commerce ou d'un portfolio.

Vendez partout, avec tout connecté.

Commencer à vendre

FAQ Hostinger E-commerce

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur le démarrage ou le développement de votre entreprise de commerce électronique avec Hostinger.

Qu'est-ce que Hostinger Ecommerce ?

Hostinger Ecommerce est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un conçue pour le e-commerce, qui vous donne le contrôle total de votre activité en ligne depuis un tableau de bord unique.

Contrairement aux plateformes traditionnelles qui commencent par un site web, Hostinger Ecommerce commence par votre entreprise : vous configurez d'abord vos produits, vos paiements et vos opérations, puis vous choisissez où et comment vendre – sur votre propre site web, les réseaux sociaux, les places de marché, ou via un simple lien partageable. Hostinger Ecommerce n'est pas lié à une seule vitrine, afin que votre entreprise puisse se développer partout où se trouvent vos clients.

À qui s'adresse la solution e-commerce Hostinger ?

Hostinger Ecommerce est conçu pour les vendeurs à chaque étape – de votre toute première vente à la gestion d'une entreprise multicanal.

  • Vendeurs débutants. Vous voulez vendre en ligne sans les tracas techniques ou les modules complémentaires coûteux ? Vous serez opérationnel en quelques minutes, sans aucune expérience préalable.
  • Vendeurs sur les réseaux sociaux. Si vous vendez actuellement via les messages directs d'Instagram, WhatsApp ou TikTok, Hostinger Ecommerce vous offre une configuration de boutique adéquate — simple, rapide et sans complexité.
  • Vendeurs multicanal. Vous vendez déjà à plusieurs endroits et en avez marre de jongler avec des outils séparés ? Hostinger Ecommerce regroupe vos produits, votre inventaire et vos commandes dans un seul tableau de bord.

Aucune compétence technique requise. Nommez votre entreprise, ajoutez votre premier produit, configurez les paiements et choisissez comment vous voulez vendre – que ce soit via votre propre site web, une boutique existante ou simplement un lien partageable. Les outils sont là pour prendre en charge le travail lourd, afin que vous puissiez vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.

Ai-je besoin d'un site web pour commencer à vendre ?

Non – et c'est ce qui rend Hostinger Ecommerce différent. Vous pouvez commencer à vendre immédiatement en générant un lien produit rapide – une URL simple et partageable qui dirige les clients directement vers votre produit, sans avoir besoin d'un site web. Partagez-le sur WhatsApp, Instagram ou tout autre canal que vous utilisez déjà. Lorsque vous êtes prêt à ajouter un site web ou à connecter des canaux de vente supplémentaires, cette option est toujours disponible.

Comment puis-je créer un site e-commerce avec Hostinger ?

Trois façons de créer votre boutique s'offrent à vous – choisissez celle qui vous convient le mieux, sans aucune connaissance en codage.

  • Créateur de site e-commerce par glisser-déposer. Décrivez simplement votre activité à l'IA et obtenez un site web prêt à l'emploi en quelques secondes – puis personnalisez-le en glissant-déposant les éléments pour qu'il vous ressemble.
  • Créez votre boutique en ligne avec Horizons. Donnez vie à votre boutique par chat. Décrivez votre vision, affinez-la par la conversation – l'IA construit tout pour vous.
  • Modèles de sites e-commerce. Vous préférez un démarrage rapide ? Choisissez parmi une bibliothèque de modèles e-commerce prêts à l'emploi – sélectionnez celui qui correspond à votre marque et personnalisez-le pour qu'il vous ressemble vraiment.

Puis-je utiliser Hostinger Ecommerce si j'ai déjà un site web ?

Oui. Considérez Hostinger Ecommerce comme la cuisine qui alimente votre restaurant – il gère vos produits, votre inventaire et vos commandes en coulisses, tandis que votre site web n'est qu'une des salles à manger où les clients entrent. Connectez votre site web existant – qu'il soit construit avec Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress ou une autre plateforme – et tout fonctionnera depuis le même endroit. Vous pouvez également ajouter d'autres canaux de vente à côté de votre site existant sans avoir à repartir de zéro.

Puis-je gérer plusieurs canaux de vente ?

Oui. C'est l'un des plus grands avantages de Hostinger Ecommerce. Que vous vendiez sur votre site web, TikTok, Instagram, ou sur une place de marché comme Etsy ou Amazon, il vous offre une gestion centralisée des stocks pour toutes vos boutiques – ce qui signifie que vos produits, stocks et commandes sont tous gérés à partir d'un tableau de bord unique. Fini les changements d'outils ou les inquiétudes concernant la désynchronisation des stocks.

Que puis-je vendre avec Hostinger Ecommerce ?

Pratiquement tout. Produits physiques, téléchargements numériques (comme des eBooks, de la musique ou des modèles), services nécessitant des réservations, marchandises imprimées à la demande et offres basées sur l'abonnement. Quel que soit votre modèle commercial, il existe un plan adapté.

Vous ne savez pas encore quoi vendre ? Nous avons dressé une liste d'idées de produits tendance pour vous aider à trouver votre niche.

Y a-t-il des frais de transaction ?

Aucun. Vous conservez 100 % de ce que vous gagnez. Hostinger Ecommerce ne facture aucun frais de transaction de plateforme, donc que vous traitiez votre première vente ou votre millième, chaque dollar vous revient directement.

Quels modes de paiement mes clients peuvent-ils utiliser ?

Vous pouvez accepter plus de 100 méthodes de paiement dans le monde entier, y compris Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay et Google Pay), PayPal, RazorPay et Alipay – le tout avec une expérience de paiement sécurisée et intégrée.

Comment fonctionne la livraison ?

Pour les produits physiques, vous pouvez connecter Shippo pour automatiser l'ensemble du processus d'exécution – imprimer des étiquettes en quelques secondes, offrir un suivi en temps réel et expédier avec plus de 40 transporteurs, dont DHL, FedEx et UPS. Pour les produits à la demande, Printful gère automatiquement la production et l'expédition dès qu'une commande est passée.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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