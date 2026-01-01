Avec un VPS, vous disposez d’un accès root complet et d’un contrôle total sur le serveur — mais cela signifie aussi que vous êtes responsable de l’installation, des mises à jour et de la sécurité. OpenClaw en un clic élimine toute cette complexité. Nous gérons l’infrastructure, maintenons votre instance à la dernière version stable et ajoutons des niveaux de sécurité supplémentaires — vous pouvez ainsi vous concentrer entièrement sur l’utilisation de votre assistant IA, sans gérer un serveur. Si vous êtes un développeur souhaitant une personnalisation complète, nos plans VPS OpenClaw sont mieux adaptés.