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Déployez OpenClaw en 3 étapes simples
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OpenClaw avec Hostinger comparé à d'autres fournisseurs
Pourquoi déployer OpenClaw avec Hostinger ?
Configuration en 1 clic
Crédits IA préinstallés
Privé et sécurisé par défaut
Configuré et testé pour vous
Fonctionne 24 h/24 et 7 j/7
Votre IA dispose de sa propre boîte de réception
Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur OpenClaw ?
Configurer OpenClaw correctement (ce que personne ne vous dit)
Guide OpenClaw + WordPress : Je l’ai testé et le potentiel est INFINI !
Les 5 principaux cas d'utilisation d'OpenClaw (je les ai tous testés !)
Hostinger OpenClaw FAQ
Avez-vous besoin de connaissances techniques pour configurer OpenClaw ?
Pas du tout. OpenClaw en un clic est conçu pour les personnes qui n'ont jamais touché à un serveur de leur vie. Notre déploiement en un clic prend en charge toute l'installation — de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Il vous suffit de choisir votre plan, de cliquer sur « Déployer » et votre assistant IA personnel est actif en quelques minutes. Aucun codage, aucune ligne de commande, aucun tableau de bord compliqué.
Comment fonctionnent les crédits IA et dois‑je configurer des comptes externes ?
Vos crédits IA sont intégrés et prêts à l'emploi dès le début. Contrairement à une installation classique d'OpenClaw, vous n'avez pas besoin de créer des comptes auprès de fournisseurs d'IA comme OpenAI ou Anthropic, de générer des clés API, ni de gérer une configuration technique. Il vous suffit d'acheter des crédits depuis votre tableau de bord Hostinger, et votre assistant est immédiatement opérationnel. Lorsque vous avez besoin de crédits supplémentaires, rechargez-les directement depuis le même tableau de bord — c'est aussi simple que cela.
Mes données sont-elles privées et sécurisées ?
Absolument. Chaque instance d'OpenClaw fonctionne dans son propre environnement isolé, ce qui signifie que vos données et conversations sont entièrement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous sécurisons chaque conteneur pour empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe, et chaque instance est livrée avec une passerelle de sécurité personnalisée et complexe, générée par défaut. Vous bénéficiez d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit vous-même.
Quelle est la différence entre OpenClaw en un clic et OpenClaw exécuté sur un VPS ?
Avec un VPS, vous disposez d’un accès root complet et d’un contrôle total sur le serveur — mais cela signifie aussi que vous êtes responsable de l’installation, des mises à jour et de la sécurité. OpenClaw en un clic élimine toute cette complexité. Nous gérons l’infrastructure, maintenons votre instance à la dernière version stable et ajoutons des niveaux de sécurité supplémentaires — vous pouvez ainsi vous concentrer entièrement sur l’utilisation de votre assistant IA, sans gérer un serveur. Si vous êtes un développeur souhaitant une personnalisation complète, nos plans VPS OpenClaw sont mieux adaptés.
Que puis-je faire concrètement avec OpenClaw ?
OpenClaw est votre assistant IA personnel, disponible 24h/24 et 7j/7, même lorsque votre ordinateur est éteint. Vous pouvez le connecter à vos applications de messagerie préférées — y compris WhatsApp, Telegram, Slack et Discord — et l'utiliser pour automatiser vos tâches quotidiennes, gérer vos conversations sur plusieurs plateformes, traiter vos prospects, exécuter des automatisations dans le navigateur, et bien plus encore. Considérez-le comme un membre de votre équipe digitale qui ne dort jamais et est toujours prêt à vous aider.