OpenClaw

Votre propre agent IA. Privé, toujours disponible et opérationnel en 60 secondes.

Déployez-le une fois et il gère vos tâches quotidiennes jour et nuit, même pendant votre sommeil.
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Configuration instantanée

OpenClaw est incroyablement facile à installer et met les agents IA à la portée de tous. Sans jargon ni complexité, créez rapidement votre première automatisation.

Aucune maintenance requise

OpenClaw gère la sécurité, les mises à jour et les sauvegardes. Vos agents IA fonctionnent 24 h/24 et 7 j/7, sans intervention manuelle.

Outils intégrés

OpenClaw offre tout ce dont vous avez besoin pour un démarrage facile : modèles IA, navigation web et messagerie automatisée, le tout intégré.

Choisissez votre pack

Plus de 100'000 agents déjà déployés
71% de réduction
applications d'automatisation IA
CHF17.69
CHF5.09/mois
Commencer
Renouvellement au prix de CHF 10.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.

Géré pour vous

Lancez l'application de votre choix sans installation, maintenance ni gestion d'infrastructure.

Inclus dans votre pack

Prêt à l'emploi
Aucun entretien nécessaire
Interface visuelle incluse
Accès à l'interface de ligne de commande inclus
Appairage Telegram intégré
crédits IA inclus
Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web incluse
Courriel d'agent préconfiguré
La sécurité est gérée pour vous.
71% de réduction
applications d'automatisation IA
CHF17.69
CHF5.09/mois
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Renouvellement au prix de CHF 10.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.

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Prêt à l'emploi
Aucun entretien nécessaire
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Appairage Telegram intégré
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Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web incluse
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La sécurité est gérée pour vous.

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Déployez OpenClaw en 3 étapes simples

La configuration manuelle d’OpenClaw peut prendre des heures. Avec Hostinger, vous le lancez instantanément, sans rien apprendre de nouveau.

Installez OpenClaw en 1 clic

Lancez votre plan, nous nous occupons de l'installation automatiquement. Aucune expérience technique requise.

Choisissez où vous souhaitez discuter

Connectez-vous via Telegram ou WhatsApp et commencez la conversation avec votre assistant IA en quelques secondes.

OpenClaw est prêt à l'emploi

Aucune configuration supplémentaire n'est requise. Votre assistant IA OpenClaw est actif et prêt à l'emploi.
Commencez

Un agent. Des flux de travail illimités.

Assistant personnel de productivité

Une fondatrice a connecté iMessage et Google Agenda. OpenClaw organise désormais ses messages, réorganise ses réunions et lui fournit un résumé chaque matin.

Assistant commercial

Un consultant a connecté l'agent à Telegram. Il qualifie les prospects, enregistre les contacts et rédige automatiquement les relances.

Assistant de codage

Une équipe de développeurs a configuré un agent de revue de code en 5 minutes. Il détecte les bugs, propose des refactorisations et réduit le traitement des PR de plusieurs heures à quelques minutes.

Chercheur

Une cheffe de projet demande à son agent de comparer les outils avant chaque décision fournisseur. Il résume les compromis et signale les tarifs, remplaçant ainsi des analyses de plusieurs heures.

Planificateur de réseaux sociaux

Un créateur a donné à OpenClaw l'accès à son dossier de brouillons. Il transforme ces brouillons en publications prêtes et les met en file d’attente selon votre planning. Fini les matins passés devant une page blanche.

Spécialiste du support

Une équipe e‑commerce a redirigé le support Discord via OpenClaw. L'agent gère désormais 60 % des demandes avant qu’un agent humain n'ait à intervenir.

OpenClaw avec Hostinger comparé à d'autres fournisseurs

Quelle est la différence entre OpenClaw chez Hostinger et chez les concurrents ? Nous privilégions la simplicité pour que vous puissiez profiter de votre agent IA en quelques secondes.
Image
Autre fournisseur
Prêt en quelques secondes
Installation manuelle et configuration de l'environnement
Aucune configuration requise
Nécessite des clés API
Crédits IA préinstallés
Comptes API externes requis
Gestion d'agents visuels
Non
Infrastructure gérée
Autogéré
Assistance d'experts 24h/24 et 7j/7
Non
Intégrations de chaînes en un clic
Oui
Commencez

Pourquoi déployer OpenClaw avec Hostinger ?

Configuration en 1 clic

Lancez OpenClaw instantanément. Aucune installation manuelle, aucune configuration complexe.

Crédits IA préinstallés

Les assistants IA utilisent des crédits pour générer des réponses et accomplir des tâches. Nous les avons déjà ajoutés pour vous, vous pouvez donc commencer à utiliser OpenClaw immédiatement.

Privé et sécurisé par défaut

OpenClaw fonctionne dans un espace sécurisé, vos données et historiques de conversation restent donc confidentiels.

Configuré et testé pour vous

Vous bénéficiez dès le départ d'une version stable et vérifiée d'OpenClaw. Nous nous occupons des tests et de la compatibilité.

Fonctionne 24 h/24 et 7 j/7

Votre assistant OpenClaw reste en ligne 24 h/24, gérant les tâches et les conversations même lorsque vous êtes hors ligne.

Votre IA dispose de sa propre boîte de réception

Au lieu d'utiliser votre email personnel, vous pouvez choisir une boîte mail OpenClaw séparée pour une meilleure sécurité.

Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur OpenClaw ?

Configurer OpenClaw correctement (ce que personne ne vous dit)

Guide OpenClaw + WordPress : Je l’ai testé et le potentiel est INFINI !

Les 5 principaux cas d'utilisation d'OpenClaw (je les ai tous testés !)

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Hostinger OpenClaw FAQ

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur notre OpenClaw en 1 clic.

Pas du tout. OpenClaw en un clic est conçu pour les personnes qui n'ont jamais touché à un serveur de leur vie. Notre déploiement en un clic prend en charge toute l'installation — de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Il vous suffit de choisir votre plan, de cliquer sur « Déployer » et votre assistant IA personnel est actif en quelques minutes. Aucun codage, aucune ligne de commande, aucun tableau de bord compliqué.

Vos crédits IA sont intégrés et prêts à l'emploi dès le début. Contrairement à une installation classique d'OpenClaw, vous n'avez pas besoin de créer des comptes auprès de fournisseurs d'IA comme OpenAI ou Anthropic, de générer des clés API, ni de gérer une configuration technique. Il vous suffit d'acheter des crédits depuis votre tableau de bord Hostinger, et votre assistant est immédiatement opérationnel. Lorsque vous avez besoin de crédits supplémentaires, rechargez-les directement depuis le même tableau de bord — c'est aussi simple que cela.

Absolument. Chaque instance d'OpenClaw fonctionne dans son propre environnement isolé, ce qui signifie que vos données et conversations sont entièrement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous sécurisons chaque conteneur pour empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe, et chaque instance est livrée avec une passerelle de sécurité personnalisée et complexe, générée par défaut. Vous bénéficiez d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit vous-même.

Avec un VPS, vous disposez d’un accès root complet et d’un contrôle total sur le serveur — mais cela signifie aussi que vous êtes responsable de l’installation, des mises à jour et de la sécurité. OpenClaw en un clic élimine toute cette complexité. Nous gérons l’infrastructure, maintenons votre instance à la dernière version stable et ajoutons des niveaux de sécurité supplémentaires — vous pouvez ainsi vous concentrer entièrement sur l’utilisation de votre assistant IA, sans gérer un serveur. Si vous êtes un développeur souhaitant une personnalisation complète, nos plans VPS OpenClaw sont mieux adaptés.

OpenClaw est votre assistant IA personnel, disponible 24h/24 et 7j/7, même lorsque votre ordinateur est éteint. Vous pouvez le connecter à vos applications de messagerie préférées — y compris WhatsApp, Telegram, Slack et Discord — et l'utiliser pour automatiser vos tâches quotidiennes, gérer vos conversations sur plusieurs plateformes, traiter vos prospects, exécuter des automatisations dans le navigateur, et bien plus encore. Considérez-le comme un membre de votre équipe digitale qui ne dort jamais et est toujours prêt à vous aider.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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