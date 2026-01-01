Courrier agentique

Messagerie conçue pour les agents IA. Ne gérez plus les boîtes de réception — laissez les agents s'en occuper.

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Messagerie conçue pour les agents IA. Ne gérez plus les boîtes de réception — laissez les agents s'en occuper.

Les agents IA fonctionnent instantanément. Le courriel traditionnel, non.

Messagerie autonome
E-mail traditionnel

Déclencheurs

Rappels webhook instantanés
Sondage ou IDLE fragile

Contrôle d'interaction

Listes d'autorisation/de blocage intégrées
Créez vos propres filtres

Automatisation

API REST épurée
SMTP et IMAP de bas niveau

Sécurité de la boîte de réception

Boîte de réception isolée par agent
Boîte de réception partagée, risque réel

Intégrations

Outils agentiques en un clic
Configuration manuelle par outil

Connectivité de la pile

Serveur MCP
Bientôt
Aucun support MCP

Contrôle d'accès

Règles au niveau du domaine & de l'e-mail
Aucune règle native au niveau de l'agent

Transformer l'e-mail en action automatisée

Prospection automatisée

Envoyez des communications personnalisées, qualifiez les réponses et transférez automatiquement les prospects qualifiés à votre CRM.

Gestion du support

Analysez les e-mails de support entrants et envoyez-les instantanément à la bonne personne.

Réservation et planification

Gérer les demandes de réunion, confirmer les réservations et envoyer des rappels automatiquement par e-mail.

Automatisation de la boîte de réception

Trier, répondre à, déléguer et archiver les e-mails automatiquement.

Vérification du compte

Recevez les codes de vérification et les e-mails de confirmation pour assurer la fluidité des processus des agents.

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Annulez à tout instant

Support disponible 24 h/24, 7 j/7

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30 alias d'email
3 000 emails par jour et par boîte mail
Ajoutez du stockage à tout moment
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Kodee, assistant email IA
Recherche d'emails basée sur l'IA
Réponses aux emails créées par l'IA
Résumés instantanés des emails grâce à l'IA
Rédaction d'emails par l'IA
Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

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FAQ d'Agentic Mail

Trouvez les réponses aux questions fréquentes sur l'e-mail de Hostinger pour les agents IA.

Qu'est-ce qu'un e-mail agentique et en quoi est-ce différent d'un e-mail classique ?

Le courriel agentique est une infrastructure de courriel conçue spécifiquement pour les agents IA et les flux de travail d'automatisation. Les services de courriel traditionnels sont conçus pour les humains – des boîtes de réception passives où les messages attendent d'être lus. Agentic Mail traite le courriel comme une couche active et programmable – priorisant les webhooks, pilotée par API, et conçue pour gérer l'envoi et la réception programmatiques sans restrictions de plateforme, limites de débit, ou le risque d'être signalé pour une activité pilotée par l'IA.

À qui s'adresse Hostinger Agentic Mail ?

L'e-mail agentique de Hostinger est conçu pour les développeurs et les créateurs d'automatisations qui ont besoin d'une couche d'e-mail fiable pour leurs agents IA et leurs flux de travail. Si vous développez avec OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier, ou des outils similaires, et que vous vous êtes heurté à des fournisseurs d'e-mail traditionnels bloquant votre automatisation – ce service est fait pour vous.

C'est aussi pour les agents eux-mêmes. Que votre agent ait besoin d'une adresse dédiée pour la prospection à froid, le support client, les flux de réservation ou le traitement de documents, l'e-mail agentique lui offre une véritable boîte de réception programmable pour opérer.

Comment les webhooks fonctionnent-ils avec l'e-mail de l'agent ?

Chaque fois qu'un e-mail arrive, Agentic Mail déclenche instantanément un webhook. Sans polling, sans délai. Votre agent ou outil d'automatisation reçoit le déclencheur et peut agir immédiatement, que ce soit pour analyser le message, déclencher un flux de travail dans n8n, ou le transmettre à un agent LangChain.

Quels outils d'automatisation et frameworks d'agents Agentic Mail prend-il en charge ?

La messagerie d'agent de Hostinger fonctionne avec OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier et d'autres plateformes d'automatisation. Des compétences pré-intégrées sont disponibles pour les piles technologiques les plus courantes afin que vous puissiez vous connecter en quelques minutes. Un accès API complet et un serveur MCP seront également bientôt disponibles pour des intégrations plus poussées et personnalisées.

Puis-je contrôler les expéditeurs avec lesquels mes agents interagissent ?

Oui. Les listes d'autorisation et de blocage vous permettent de définir précisément quels domaines ou adresses e-mail peuvent atteindre la boîte de réception de votre agent, tant au niveau du domaine qu'au niveau de l'e-mail individuel. Cela maintient vos flux de travail ciblés et protégés des nuisances ou des abus indésirables.

Agentic Mail est-il un produit distinct que je dois acheter ?

Non, Agentic Mail est intégré à Hostinger Business Email. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités agentiques dans le cadre de l'e-mail professionnel Premium, aucun abonnement séparé n'est nécessaire.

Existe-t-il une API complète disponible pour le contrôle programmatique des e-mails ?

L'accès complet à l'API est une fonctionnalité à venir. Une fois disponible, il vous donnera un contrôle programmatique complet sur l'envoi, la réception et la gestion de la boîte de réception de votre agent – aucune interface utilisateur n'est requise. En attendant, les webhooks et les compétences prédéfinies couvrent dès maintenant les cas d'utilisation d'automatisation les plus courants.

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