Les agents IA fonctionnent instantanément. Le courriel traditionnel, non.
Transformer l'e-mail en action automatisée
Prospection automatisée
Envoyez des communications personnalisées, qualifiez les réponses et transférez automatiquement les prospects qualifiés à votre CRM.
Gestion du support
Analysez les e-mails de support entrants et envoyez-les instantanément à la bonne personne.
Réservation et planification
Gérer les demandes de réunion, confirmer les réservations et envoyer des rappels automatiquement par e-mail.
Automatisation de la boîte de réception
Trier, répondre à, déléguer et archiver les e-mails automatiquement.
Vérification du compte
Recevez les codes de vérification et les e-mails de confirmation pour assurer la fluidité des processus des agents.
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Hostinger est de loin le service le plus complet et le plus abordable pour les noms de domaine, l'hébergement WordPress et les services de messagerie.
Lorsque j'utilise un fournisseur de messagerie, je veux que l'expérience soit totalement fluide, sans interruption, facile à renouveler, etc. Et c'est l'expérience que j'ai avec Hostinger.
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FAQ d'Agentic Mail
Qu'est-ce qu'un e-mail agentique et en quoi est-ce différent d'un e-mail classique ?
À qui s'adresse Hostinger Agentic Mail ?
C'est aussi pour les agents eux-mêmes. Que votre agent ait besoin d'une adresse dédiée pour la prospection à froid, le support client, les flux de réservation ou le traitement de documents, l'e-mail agentique lui offre une véritable boîte de réception programmable pour opérer.