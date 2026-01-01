Hostinger AI router

Access top AI models with one API key

Use Hostinger AI Router to connect your apps and AI agents to leading LLMs, with built-in fallback, credit-based billing, and no separate provider accounts.
CommencerSee AI models
Confiance des constructeurs du monde entier.
10K+
Users worldwide
Fonctionne avec OpenAI, Anthropic, LangChain, et plus encore.
4+
Compatible clients
Access more than 20 leading AI models.
20+
Modèles d'IA
Ignorez la gestion de plusieurs clés API. Utilisez-en une pour chaque modèle.
1
API key for all models

Leading AI models. One Hostinger account.

Anthropic

6 modèles dont Claude Opus 4.8

OpenAI

10 models including GPT 5.6 Terra

DeepSeek

4 models including DeepSeek V4 Pro

xAI

2 modèles dont Grok 4.3

Mistral

2 models including Mistral Large 3

Coup de lune

2 modèles dont Kimi K2.6

MiniMax

MiniMax M2.5

StepFun

Step 3.5 Flash

Z Ai

GLM 5,2

Why agents run better with Hostinger AI Router

Changer de modèle sans se reconnecter

Connect your agent once, then use supported models from providers like Claude, OpenAI, DeepSeek, and xAI without new API keys or separate endpoints.

Use one shared credit balance

Run supported models from one Hostinger credit balance. No separate provider accounts, invoices, or billing setup to manage.

Keep agents running with fallback

If a model is unavailable, Hostinger AI Router can automatically switch to another supported model, helping your agent stay responsive.

Découvrez ce que votre pile peut faire avec Hostinger AI Router

Route every request to the best available mode

Use one API key and one integration to access models from Anthropic, OpenAI, DeepSeek, xAI, Mistral, and more. Choose a model for each request, or automatically switch to another when one is unavailable.
Route every request to the best available mode

Conservez votre SDK. Changez une URL.

Already using OpenAI or Anthropic? Swap in one base URL and keep your existing code, SDK, and setup. Hostinger AI Router supports both API formats, plus LangChain, LlamaIndex, and other compatible clients.
Conservez votre SDK. Changez une URL.

Suivre l'utilisation du modèle dans hPanel

Consultez l'utilisation par modèle, gérez votre solde de crédit partagé et rechargez depuis un seul endroit.
Suivre l'utilisation du modèle dans hPanel

One-click setup for AI apps

Installez OpenClaw ou Hermes Agent en un clic et connectez-vous automatiquement à Hostinger AI Router. Pas de clés API à coller, pas de fichiers de configuration à modifier. Choisissez le modèle que votre agent utilise depuis hPanel.
One-click setup for AI apps

  • Utilisez tous les grands modèles, un seul équilibre

    Accédez à ChatGPT, Claude, Gemini et plus encore sans comptes ni factures distincts.

  • Changer de modèle sans toucher à votre code

    OpenAI SDK compatible, so you can change models without rewriting your app.

  • Pay only for what you use

    Les crédits sont mesurés par demande, de sorte que vous n'êtes jamais bloqué dans un coût mensuel fixe.

Obtenez AI Router

Starting at $5.99 • 5 credits

  • Cut costs with prompt caching

    Repeated content is served from cache automatically, so heavy usage costs less over time.

  • Connect to your AI apps instantly

    Works automatically with OpenClaw and Hermes Agent in Hostinger. No extra keys, no extra setup.

  • Track spend as you go

    See credits used, tokens processed, and cache savings in one place, so nothing is a surprise.

Get started

Hostinger AI Router FAQs

Find answers to the most frequently asked questions about Hostinger AI router.

What is Hostinger AI Router?

Hostinger AI Router est un point de terminaison et un tableau de bord sécurisés pour chaque modèle d'IA. Au lieu d'ouvrir des comptes chez chaque fournisseur, vous obtenez une clé API qui atteint divers modèles leaders — tous gérés ici même dans hPanel.

Which AI models can I use?

Tous les modèles principaux : OpenAI (GPT), Anthropic (Claude), Google (Gemini), Meta (Llama), Mistral, et plus encore, ainsi que des modèles open-source sur le texte, l'image, l'audio et les embeddings. Vous pouvez changer ou comparer les modèles avec un seul changement de paramètre et sans verrouillage du fournisseur. De nouveaux modèles sont disponibles dès leur expédition.

How does billing and pricing work?

You pay with credits on a usage basis, charged per token, with no separate per-provider invoices. Your dashboard shows exactly what you're spending by model, key, and time period. You can also set spend limits and budget alerts, so costs never surprise you.

How do I keep costs, content, and data under control?

Vous pouvez créer vos propres garde-fous — filtres d'entrée et de sortie, limites de dépenses par clé et limites de taux. La mise en cache réduit les coûts et la latence des demandes répétées. Côté données, vos invites et réponses ne sont pas utilisées pour former les modèles.

Puis-je l'utiliser dans mes propres applications et en dehors de Hostinger?

Yes. Your key works anywhere — in your sites, scripts, or production apps, on or off Hostinger. The same gateway already powers Hostinger AI products like OpenClaw and the Hermes agent, and you get your own credits and API to build whatever you need.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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