Sécurisé par défaut
Maintenance sans intervention
Prêt pour Telegram
Interface visuelle facile à utiliser
Choisissez votre pack Hermes Agent
Géré pour vous
Inclus dans votre pack
Géré pour vous
Inclus dans votre pack
Ce que Hermes Agent peut faire pour vous
Assistant personnel
Gardez vos tâches, vos rappels et vos conversations bien organisés. Votre agent apprend et mémorise toutes ces informations.
Assistant de codage
Écrivez et déboguez plus rapidement grâce à un agent capable d'apprendre à connaître votre base de code.
Assistant de recherche
Résumez des sujets et comparez différentes options tout en conservant le contexte d'une session à l'autre.
Assistant commercial
Capturez des prospects et qualifiez-les sur votre propre infrastructure.
Pourquoi choisir Hermes Agent géré chez Hostinger ?
Configuration en 1 clic
Crédits IA préinstallés
Sécurisé par défaut
Prêt pour Telegram
Interface visuelle facile à utiliser
Accès à la CLI Hermes Agent
Choisissez comment utiliser Hermes Agent
Fonctionnalités clés de Hermes Agent
Apprentissage continu
Mémoire persistante
Messagerie multiplateforme
Plus de 200 modèles LLM
Planificateur de tâches intégré
FAQ Hermes Agent Hostinger
Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer Hermes Agent ?
Pas du tout. Hermes Agent géré est conçu pour les personnes qui n'ont jamais utilisé de serveur. Le déploiement en 1 clic s'occupe de tout, de l'environnement du serveur à la configuration de l'IA. Il vous suffit de cliquer sur Déployer pour que votre assistant soit opérationnel en quelques minutes. Aucun code, aucune ligne de commande et aucun souci technique.
Comment fonctionnent les crédits IA ? Ai-je besoin de comptes externes ?
Vos crédits IA sont déjà intégrés et prêts à l'emploi. Contrairement à une installation classique d'OpenClaw, vous n'avez pas besoin de créer de comptes auprès de fournisseurs d'IA comme OpenAI ou Anthropic, ni de générer des clés API ou de gérer des configurations techniques. Il vous suffit d'acheter des crédits IA depuis votre tableau de bord Hostinger pour activer instantanément votre assistant. Et lorsque vous avez besoin de crédits supplémentaires, rechargez-les directement au même endroit — c'est aussi simple que ça.
Mes données sont-elles privées et sécurisées ?
Absolument. Chaque Hermes Agent fonctionne dans son propre environnement isolé, ce qui garantit que vos données et vos conversations restent totalement privées. Nous sécurisons chaque conteneur afin d'empêcher tout accès non autorisé et fournissons par défaut une passerelle de sécurité personnalisée. Vous bénéficiez d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit.
Quelle est la différence entre Hermes géré et Hermes Agent sur un VPS ?
Avec un VPS, vous disposez d'un accès root complet, mais vous êtes aussi responsable de la configuration, de la sécurité et des mises à jour. Hermes Agent géré supprime toute cette complexité. Nous prenons en charge l'infrastructure, les mises à jour et les sauvegardes pour que vous puissiez vous concentrer sur l'utilisation de votre IA, sans avoir à gérer un serveur. Si vous avez besoin d'une personnalisation complète de votre environnement, un VPS est un meilleur choix ; pour tous les autres, la solution gérée est idéale.
Que puis-je faire avec un Hermes Agent géré ?
Hermes est votre agent IA qui s'améliore en continu et fonctionne 24h/24 et 7j/7, même lorsque votre ordinateur est éteint. Contrairement aux outils classiques, il dispose d'une boucle d'apprentissage automatique et d'une mémoire persistante, ce qui lui permet d'apprendre de son expérience et d'améliorer ses compétences au fil de votre utilisation. Vous pouvez le connecter à des applications comme Telegram pour automatiser des tâches, gérer des prospects et exécuter des automatisations dans le navigateur. Considérez-le comme un membre de votre équipe digitale qui ne dort jamais et devient toujours plus utile avec le temps.