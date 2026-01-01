Hermes Agent

Automatisez vos tâches quotidiennes avec Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Sécurisé par défaut

Votre agent fonctionne dans un environnement sécurisé avec des mises à jour de sécurité et des protections intégrées.

Maintenance sans intervention

Nous gérons les mises à jour, les sauvegardes et les contrôles de compatibilité pour que votre agent reste toujours prêt à l'emploi.

Prêt pour Telegram

Commencez à discuter avec votre agent immédiatement, avec Telegram déjà connecté.

Interface visuelle facile à utiliser

Gérez Hermes Agent via une interface visuelle, sans aucune programmation requise.

Choisissez votre pack Hermes Agent

Plus de 10'000 Hermes Agents déjà lancés
71% de réduction
applications d'automatisation IA
CHF17.69
CHF5.09/mois
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Renouvellement au prix de CHF 10.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.

Géré pour vous

Lancez l'application de votre choix sans installation, maintenance ni gestion d'infrastructure.

Inclus dans votre pack

Prêt à l'emploi
Aucun entretien nécessaire
Interface visuelle incluse
Accès à l'interface de ligne de commande inclus
Appairage Telegram intégré
crédits IA inclus
Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web incluse
Courriel d'agent préconfiguré
La sécurité est gérée pour vous.
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Appairage Telegram intégré
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Utilisez votre ChatGPT
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Courriel d'agent préconfiguré
La sécurité est gérée pour vous.

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que Hermes Agent peut faire pour vous

Assistant personnel

Assistant personnel

Gardez vos tâches, vos rappels et vos conversations bien organisés. Votre agent apprend et mémorise toutes ces informations.

Assistant de codage

Assistant de codage

Écrivez et déboguez plus rapidement grâce à un agent capable d'apprendre à connaître votre base de code.

Assistant de recherche

Assistant de recherche

Résumez des sujets et comparez différentes options tout en conservant le contexte d'une session à l'autre.

Assistant commercial

Assistant commercial

Capturez des prospects et qualifiez-les sur votre propre infrastructure.

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Pourquoi choisir Hermes Agent géré chez Hostinger ?

Pourquoi choisir Hermes Agent géré chez Hostinger ?

Configuration en 1 clic

Lancez votre agent autonome instantanément, sans avoir besoin de coder. Notre configuration prête à l'emploi vous permet de passer de l'inscription à l'automatisation en un clic.
Évitez les contraintes liées aux API. Gérez et rechargez vos crédits IA directement depuis votre tableau de bord, sans inscription auprès de services tiers, sans clés complexes ni association manuelle après l'installation.
Protégez vos données grâce à une isolation en conteneur sécurisé et à une passerelle de sécurité personnalisée qui contribue à réduire les risques externes et à empêcher les modifications non autorisées dès le premier jour.
Commencez à échanger avec votre agent immédiatement grâce à l'intégration de Telegram dès le premier jour, sans avoir à configurer de webhooks ni d'API.
Gérez et interagissez avec Hermes Agent via une interface visuelle, sans avoir besoin de coder.
Gardez un contrôle avancé quand vous en avez besoin. Utilisez la CLI pour exécuter des scripts personnalisés ou aller plus loin avec votre plateforme gérée.
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Choisissez comment utiliser Hermes Agent

Choisissez la version gérée pour une configuration plus simple et zéro maintenance, ou optez pour un VPS pour un contrôle total et davantage de personnalisation.
Hermes Agent géré
Hermes Agent sur VPS

Configuration

Configuration en un clic
Modèle préinstallé, prêt à être lancé

Crédits IA

Intégré et prêt à l'emploi
Intégré et prêt à l'emploi

Plateformes de messagerie

Association Telegram intégrée
Connectez-vous via le terminal

Contrôle

Interface web, accès complet au terminal
Accès root complet, contrôle total du serveur

Sécurité

SSL, mises à jour et pare-feu — gérés par Hostinger
Pare-feu et protection DDoS (gestion autonome)
CommencerCommencer

Fonctionnalités clés de Hermes Agent

Fonctionnalités clés de Hermes Agent

Apprentissage continu

Crée et améliore ses compétences à chaque interaction, en développant une base de capacités qui s'enrichit au fil du temps.
Conservez les compétences, l'historique des sessions et les souvenirs de votre agent après les redémarrages et les mises à niveau, afin que ses connaissances restent disponibles d'un déploiement à l'autre.
Connectez-vous à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et aux emails en même temps, sans avoir à gérer plusieurs bots distincts.
Utilisez OpenRouter ou connectez-vous directement à Anthropic, OpenAI et à des points de terminaison personnalisés pour un accès flexible aux modèles.
Automatisez les tâches récurrentes avec le planificateur cron intégré et exécutez plusieurs flux de travail en parallèle grâce à la prise en charge des sous-agents.

Lancez Hermes Agent dès aujourd'hui

Testez-le sans risque grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

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FAQ Hermes Agent Hostinger

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur notre Hermes Agent géré.

Pas du tout. Hermes Agent géré est conçu pour les personnes qui n'ont jamais utilisé de serveur. Le déploiement en 1 clic s'occupe de tout, de l'environnement du serveur à la configuration de l'IA. Il vous suffit de cliquer sur Déployer pour que votre assistant soit opérationnel en quelques minutes. Aucun code, aucune ligne de commande et aucun souci technique.

Vos crédits IA sont déjà intégrés et prêts à l'emploi. Contrairement à une installation classique d'OpenClaw, vous n'avez pas besoin de créer de comptes auprès de fournisseurs d'IA comme OpenAI ou Anthropic, ni de générer des clés API ou de gérer des configurations techniques. Il vous suffit d'acheter des crédits IA depuis votre tableau de bord Hostinger pour activer instantanément votre assistant. Et lorsque vous avez besoin de crédits supplémentaires, rechargez-les directement au même endroit — c'est aussi simple que ça.

Absolument. Chaque Hermes Agent fonctionne dans son propre environnement isolé, ce qui garantit que vos données et vos conversations restent totalement privées. Nous sécurisons chaque conteneur afin d'empêcher tout accès non autorisé et fournissons par défaut une passerelle de sécurité personnalisée. Vous bénéficiez d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit.

Avec un VPS, vous disposez d'un accès root complet, mais vous êtes aussi responsable de la configuration, de la sécurité et des mises à jour. Hermes Agent géré supprime toute cette complexité. Nous prenons en charge l'infrastructure, les mises à jour et les sauvegardes pour que vous puissiez vous concentrer sur l'utilisation de votre IA, sans avoir à gérer un serveur. Si vous avez besoin d'une personnalisation complète de votre environnement, un VPS est un meilleur choix ; pour tous les autres, la solution gérée est idéale.

Hermes est votre agent IA qui s'améliore en continu et fonctionne 24h/24 et 7j/7, même lorsque votre ordinateur est éteint. Contrairement aux outils classiques, il dispose d'une boucle d'apprentissage automatique et d'une mémoire persistante, ce qui lui permet d'apprendre de son expérience et d'améliorer ses compétences au fil de votre utilisation. Vous pouvez le connecter à des applications comme Telegram pour automatiser des tâches, gérer des prospects et exécuter des automatisations dans le navigateur. Considérez-le comme un membre de votre équipe digitale qui ne dort jamais et devient toujours plus utile avec le temps.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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