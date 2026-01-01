Avec un VPS, vous disposez d'un accès root complet, mais vous êtes aussi responsable de la configuration, de la sécurité et des mises à jour. Hermes Agent géré supprime toute cette complexité. Nous prenons en charge l'infrastructure, les mises à jour et les sauvegardes pour que vous puissiez vous concentrer sur l'utilisation de votre IA, sans avoir à gérer un serveur. Si vous avez besoin d'une personnalisation complète de votre environnement, un VPS est un meilleur choix ; pour tous les autres, la solution gérée est idéale.