Live API · SDKs · Serveur MCP

L'API email avec une vraie boîte de réception derrière.

Envoyer, lire, rechercher et répondre: une API, une clé
Branchez votre stack ou votre agent IA
Commencez à envoyer moins d'une minute
à partir deCHF0.39/mois
Obtenez votre clé APILisez les documents
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hostinger Mail API
Connecté
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Accepté, message en file d'attente

Une boîte de réception.

Travaillez directement avec l'API REST, déposez un SDK de première partie, scriptez-le à partir du CLI ou connectez un agent d'IA via le serveur MCP en direct. C'est la même boîte aux lettres en dessous.

Serveur MCP

Donnez à vos agents d'IA des outils pour lire, envoyer, rechercher et exploiter une boîte aux lettres réelle.

SDK Node.js

Ajoutez des flux de travail d'envoi d'emails et de boîte de réception aux applications JavaScript et TypeScript avec une expérience de développeur natif.

PHP SDK

Connectez les sites Web et les services backend aux actions de boîtes aux lettres sans créer de client API à partir de zéro.

Python SDK

Créez des automatismes, des flux de données et des outils d'agent autour d'un compte de messagerie réel.

Interface en ligne de commande

Inspectez et gérez les workflows de boîtes aux lettres depuis votre terminal, vos scripts et vos travaux CI.

API REST et webhooks

Appelez directement la surface programmable, réagissez aux événements de la boîte aux lettres et envoyez des e-mails de produits lorsque votre application en a besoin.

Bibliothèques & CLI

Installez un client de première partie et passez votre premier appel en quelques minutes.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Client entièrement tapé pour l'API Mail.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Client PHP agnostique du framework.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Client Python pour l'API Mail.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Gérez le courrier directement depuis votre terminal.

Donnez à votre agent une vraie boîte de réception

Un point de terminaison d'envoi ne suffit pas. Votre application ou agent reçoit une boîte aux lettres fonctionnelle, avec une adresse, des threads et un historique, qu'il peut exploiter via MCP, SDKs ou REST.

Une identité

Une adresse e-mail réelle et vérifiable que votre agent peut utiliser pour s'inscrire à des services, recevoir des confirmations et agir en votre nom.

Conversations réelles

Réponses, pièces jointes et threads multipartites, avec un humain dans la boucle quand vous le souhaitez.

Mémoire intégrée

Chaque message est un enregistrement persistant et consultable sur lequel votre agent peut se pencher pour comprendre le contexte et assurer le suivi.

Tarif simple, par boîte aux lettres

Chaque forfait comprend un accès complet à l'API, SDK, CLI, MCP et webhook. L'envoi est conçu pour les e-mails produits et transactionnels à un volume modeste.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Annulez à tout instant

Support disponible 24 h/24, 7 j/7

Plan de 48 mois
86% de réduction
Starter
Idéal pour: projets parallèles et prototypes
CHF2.79
CHF0.39/mois
Obtenez votre clé API
Prix par boîte mail pour un abonnement de 48 mois. Renouvellement au prix de CHF 1.49/mois pour 48 mois.
API, SDK, CLI & MCP accès
Webhooks & événements de boîtes aux lettres
1 000 emails par jour et par boîte mail
1 boîte mail incluse
5 Go de stockage par boîte mail
5 règles de transfert
5 alias d'email

Avantages :

Agentic Mail: adresse de l'agent dédié + outils MCP
Le plus populaire
74% de réduction
Standard
Idéal pour: développer des applications et des intégrations
CHF3.79
CHF0.99/mois
Obtenez votre clé API
Prix par boîte mail pour un abonnement de 48 mois. Renouvellement au prix de CHF 2.59/mois pour 48 mois.
API, SDK, CLI & MCP accès
Webhooks & événements de boîtes aux lettres
3 000 emails par jour et par boîte mail
1 boîte mail incluse
20 Go de stockage par boîte mail
20 règles de transfert
10 alias d'email

Avantages :

Rechercher, répondre, résumer et écrire - le tout grâce aux outils d'IA - illimité
Agentic Mail: adresse de l'agent dédié + outils MCP
66% de réduction
Premium
Idéal pour: charges de travail de production
CHF5.59
CHF1.89/mois
Obtenez votre clé API
Prix par boîte mail pour un abonnement de 48 mois. Renouvellement au prix de CHF 3.79/mois pour 48 mois.
API, SDK, CLI & MCP accès
Webhooks & événements de boîtes aux lettres
3 000 emails par jour et par boîte mail
1 boîte mail incluse
50 Go de stockage par boîte mail
50 règles de transfert
30 alias d'email

Avantages :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Rechercher, répondre, résumer et écrire - le tout grâce aux outils d'IA - illimité
Agentic Mail: adresse de l'agent dédié + outils MCP
86% de réduction
Starter
Idéal pour: projets parallèles et prototypes
CHF2.79
CHF0.39/mois
Obtenez votre clé API
Prix par boîte mail pour un abonnement de 48 mois. Renouvellement au prix de CHF 1.49/mois pour 48 mois.
API, SDK, CLI & MCP accès
Webhooks & événements de boîtes aux lettres
1 000 emails par jour et par boîte mail
1 boîte mail incluse
5 Go de stockage par boîte mail
5 règles de transfert
5 alias d'email

Avantages :

Agentic Mail: adresse de l'agent dédié + outils MCP
Le plus populaire
74% de réduction
Standard
Idéal pour: développer des applications et des intégrations
CHF3.79
CHF0.99/mois
Obtenez votre clé API
Prix par boîte mail pour un abonnement de 48 mois. Renouvellement au prix de CHF 2.59/mois pour 48 mois.
API, SDK, CLI & MCP accès
Webhooks & événements de boîtes aux lettres
3 000 emails par jour et par boîte mail
1 boîte mail incluse
20 Go de stockage par boîte mail
20 règles de transfert
10 alias d'email

Avantages :

Rechercher, répondre, résumer et écrire - le tout grâce aux outils d'IA - illimité
Agentic Mail: adresse de l'agent dédié + outils MCP
66% de réduction
Premium
Idéal pour: charges de travail de production
CHF5.59
CHF1.89/mois
Obtenez votre clé API
Prix par boîte mail pour un abonnement de 48 mois. Renouvellement au prix de CHF 3.79/mois pour 48 mois.
API, SDK, CLI & MCP accès
Webhooks & événements de boîtes aux lettres
3 000 emails par jour et par boîte mail
1 boîte mail incluse
50 Go de stockage par boîte mail
50 règles de transfert
30 alias d'email

Avantages :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Rechercher, répondre, résumer et écrire - le tout grâce aux outils d'IA - illimité
Agentic Mail: adresse de l'agent dédié + outils MCP

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Protection contre le spam, les virus et l'hameçonnage
Accès aux emails depuis n'importe quelle application ou appareil
Suivi de l'activité de la boîte mail grâce aux journaux d'audit
Protection des données grâce au chiffrement de bout en bout
Migration facile des emails
Transfert des emails vers une autre adresse email
Protection contre le spam, les virus et l'hameçonnage
Accès aux emails depuis n'importe quelle application ou appareil
Suivi de l'activité de la boîte mail grâce aux journaux d'audit
Protection des données grâce au chiffrement de bout en bout
Migration facile des emails
Transfert des emails vers une autre adresse email

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Conçu pour les flux de travail des développeurs

Utilisez l'interface adaptée à votre pile, puis déplacez-vous entre les SDK, CLI, REST et les webhooks sans modifier la boîte aux lettres sous-jacente.

JSON

Réagissez en temps réel

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Abonnez-vous aux événements de la boîte aux lettres avec des webhooks et déclenchez votre logique au moment où le courrier arrive, sans boucles de sondage à garder.

Node.js

Recherche et tri à partir du code

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Interrogez la boîte aux lettres comme le pense votre flux de travail : par expéditeur, sujet ou statut. Agissez ensuite sur les résultats dans la même chaîne d'appels.

Shell

Scriptez-le depuis votre terminal

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
Le CLI parle la même API, donc tout ce que votre application peut faire, vous pouvez le faire à partir de votre shell, scripts et travaux CI.

Contrôle complet de vos flux de courrier

Gérez les informations d'identification, suivez l'activité de livraison dans les journaux d'e-mail et branchez les intégrations sans quitter votre panneau de contrôle.

Clés API

Créez des clés pour les nouveaux projets et révoquez-les lorsque vous faites pivoter les informations d'identification.

Paramètres Webhook

Gérez les terminaux qui reçoivent les événements de votre boîte aux lettres.

Journaux électroniques

Inspectez l'activité de livraison lorsque vous devez tracer un message.
Hostinger Agentic Mail illustration pour les flux de travail automatisés de messagerie

Hostinger Mail pour les développeurs

Mettez une vraie boîte de réception derrière votre code

Créez une clé API, connectez votre application ou agent, envoyez votre premier e-mail et commencez à créer.

Obtenez votre clé API
Lisez les documents

FAQ sur l'API de messagerie d'hébergeur

Réponses sur l'API Mail, le serveur MCP, les SDK, CLI, l'API REST et les webhooks.

Hostinger Mail API est la surface de messagerie programmable pour les applications, les sites Web et les services backend. Envoyez des e-mails et lisez, recherchez, organisez, répondez et automatisez une boîte de réception réelle via des SDK, CLI, REST API et webhooks.

Le serveur MCP Live Hostinger Mail offre aux agents d'IA compatibles des outils de boîte aux lettres qu'ils peuvent appeler directement. Les agents peuvent utiliser ces outils pour lire les conversations, rechercher des messages, rédiger des réponses, trier les courriers entrants et exécuter des flux de travail de boîte de réception.

Hostinger Mail API combine l'envoi d'e-mails d'application et le contrôle réel de la boîte de réception dans une surface programmable. Il est conçu pour les e-mails de produit et de flux de travail plutôt que pour la livraison en masse de gros volumes.

Des SDKs de première partie sont disponibles pour Node.js, PHP et Python. Vous pouvez également utiliser l'interface en ligne de commande ou appeler l'API REST directement depuis n'importe quel langage prenant en charge HTTP.

Oui. Webhooks permet à votre application de réagir à l'activité de la boîte aux lettres et de lancer des flux de travail sans vérifier à plusieurs reprises les modifications.

Connectez-vous à hPanel, ouvrez la zone API et créez une clé pour votre intégration. Gardez la clé sécurisée et ne la validez pas sur votre code source.

Consultez la Documentation de l'API Hostinger Mail pour obtenir des conseils d'installation, des références API et des détails d'intégration.

Oui. Utilisez l'API REST, les SDK ou la CLI pour envoyer des e-mails et contrôler une boîte de réception réelle à partir de n'importe quelle application, site Web ou backend. Les agents via MCP sont pris en charge mais facultatifs.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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