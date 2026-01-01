Déployez OpenClaw en un clic.
Assistant IA personnel fonctionnant sur votre propre VPS avec un contrôle unifié sur WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, et plus encore.
Choisissez un pack VPS pour OpenClaw
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenClaw
OpenClaw est une plateforme d'assistant IA personnel que vous hébergez vous-même et qui se connecte aux canaux de messagerie que vous utilisez déjà — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage et Microsoft Teams — via une passerelle unique fonctionnant sur votre propre infrastructure. Contrairement aux assistants basés sur le cloud, OpenClaw garde toutes les conversations, le contexte et les données sous votre contrôle tout en restant toujours disponible sur toutes les plateformes.
L'architecture de la passerelle prend en charge plusieurs fournisseurs de modèles d'IA, notamment Anthropic Claude et OpenAI, vous permettant de choisir le modèle adapté à chaque tâche. Les capacités vocales, l'automatisation du navigateur et une plateforme de compétences extensible permettent à OpenClaw de gérer tout, des réponses rapides aux messages aux flux de travail automatisés complexes.
Fonctionnalités clés de OpenClaw
Messagerie multi-canal
Un assistant accessible via WhatsApp, Telegram, Slack, Discord et plus de 10 autres plateformes depuis une passerelle unique.
Plusieurs fournisseurs d'IA
Basculez entre Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini et d'autres modèles en fonction de la tâche à accomplir.
Contrôle vocal et du navigateur
Le mode de conversation permanent et l'automatisation dédiée de Chrome permettent les interactions vocales et l'exécution de tâches basées sur le web.
Toile interactive
Les espaces de travail visuels pilotés par l'agent permettent à l'assistant de rendre des interfaces riches et interactives au-delà des réponses en texte brut.
Plateforme de compétences extensible
Ajoutez des compétences groupées, gérées ou personnalisées au niveau de l'espace de travail pour étendre les capacités de votre assistant sans avoir à tout reconstruire à partir de zéro.
Pourquoi exécuter OpenClaw avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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