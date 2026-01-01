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Proxy de routage d'API IA qui réduit les coûts des jetons et répartit automatiquement les requêtes entre plus de 40 fournisseurs de LLM.

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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec 9router

9router est un proxy d'API IA auto-hébergé qui se situe entre vos outils de codage IA et tout fournisseur de LLM. Il expose un point de terminaison compatible OpenAI afin que des outils comme Claude Code, Cursor, Cline et Copilot puissent se connecter sans reconfiguration. Le RTK Token Saver compresse les grandes sorties d'outils — diffs git, résultats grep, arborescences de répertoires — avant qu'elles n'atteignent le modèle, réduisant les jetons d'entrée de 20 à 40 % par requête. Le routage de secours automatique cascade à travers les fournisseurs par abonnement, budget et niveau gratuit par ordre de priorité lorsque les quotas sont atteints.

L'auto-hébergement de 9router sur votre VPS maintient toutes les informations d'identification du fournisseur et les règles de routage sous votre contrôle. Vous gérez les comptes via un tableau de bord web, définissez des budgets de jetons par modèle et distribuez les requêtes sur plusieurs comptes avec une planification en tourniquet — réduisant les coûts sans modifier les configurations de vos outils IA.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de 9router

Compression de jetons RTK

Compresse les sorties d'appels d'outils comme les diffs Git et les arborescences de répertoires avant de les envoyer au modèle, économisant 20 à 40 % des jetons d'entrée par requête.

Routage multi-fournisseur

Achemine les requêtes vers plus de 40 fournisseurs de LLM avec un basculement automatique des offres payantes vers les offres gratuites lorsque les quotas d'abonnement sont épuisés.

Ordonnancement tourniquet

Distribue les requêtes sur plusieurs comptes par fournisseur afin de maximiser l'utilisation du quota avant la réinitialisation des limites mensuelles.

API compatible OpenAI

Point de terminaison de remplacement direct à /v1, de sorte que tout outil compatible avec le protocole OpenAI se connecte sans reconfiguration.

Mode homme des cavernes

Injecte des instructions de sortie concises dans les invites sortantes pour réduire la longueur de la réponse du modèle jusqu'à 65 %.

Pourquoi exécuter 9router sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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