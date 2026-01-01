9router est un proxy d'API IA auto-hébergé qui se situe entre vos outils de codage IA et tout fournisseur de LLM. Il expose un point de terminaison compatible OpenAI afin que des outils comme Claude Code, Cursor, Cline et Copilot puissent se connecter sans reconfiguration. Le RTK Token Saver compresse les grandes sorties d'outils — diffs git, résultats grep, arborescences de répertoires — avant qu'elles n'atteignent le modèle, réduisant les jetons d'entrée de 20 à 40 % par requête. Le routage de secours automatique cascade à travers les fournisseurs par abonnement, budget et niveau gratuit par ordre de priorité lorsque les quotas sont atteints.

L'auto-hébergement de 9router sur votre VPS maintient toutes les informations d'identification du fournisseur et les règles de routage sous votre contrôle. Vous gérez les comptes via un tableau de bord web, définissez des budgets de jetons par modèle et distribuez les requêtes sur plusieurs comptes avec une planification en tourniquet — réduisant les coûts sans modifier les configurations de vos outils IA.