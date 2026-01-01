Visual Studio Code Server apporte l'environnement de développement VS Code complet à n'importe quel navigateur. Accédez à vos extensions, IntelliSense, terminal intégré, outils Git et débogueur depuis n'importe quel appareil sans installer de logiciel localement — votre environnement de développement réside sur votre VPS et est toujours prêt.

L'auto-hébergement de VS Code Server sur un VPS signifie que les projets et les configurations persistent entre les sessions et sont accessibles depuis n'importe quelle machine. L'environnement de serveur toujours actif est idéal pour la programmation en binôme sur le web, les flux de travail de développement cloud, ou le codage depuis des appareils où l'installation de VS Code n'est pas pratique.