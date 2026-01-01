Déployez Visual Studio Code Server en un clic.
Exécutez VS Code entièrement dans votre navigateur depuis n'importe où, avec des extensions, le débogage, Git et un terminal intégré.
Choisissez un pack VPS pour Visual Studio Code Server
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server apporte l'environnement de développement VS Code complet à n'importe quel navigateur. Accédez à vos extensions, IntelliSense, terminal intégré, outils Git et débogueur depuis n'importe quel appareil sans installer de logiciel localement — votre environnement de développement réside sur votre VPS et est toujours prêt.
L'auto-hébergement de VS Code Server sur un VPS signifie que les projets et les configurations persistent entre les sessions et sont accessibles depuis n'importe quelle machine. L'environnement de serveur toujours actif est idéal pour la programmation en binôme sur le web, les flux de travail de développement cloud, ou le codage depuis des appareils où l'installation de VS Code n'est pas pratique.
Fonctionnalités clés de Visual Studio Code Server
VS Code complet dans le navigateur
Accédez à l'expérience VS Code complète, y compris les extensions, les thèmes, les raccourcis clavier et les paramètres, depuis n'importe quel onglet de navigateur.
Prise en charge des extensions
Installez et exécutez les extensions VS Code côté serveur, y compris les serveurs de langage, les linters, les formateurs et les débogueurs.
Terminal intégré
Exécutez des commandes shell, des outils de build et des scripts directement dans le terminal du navigateur connecté à votre environnement VPS.
Intégration Git
Gérer les dépôts, créer des commits, examiner les différences et gérer les conflits de fusion à l'aide des outils Git intégrés de VS Code.
Espace de travail persistant
Les projets, les paramètres et les extensions persistent entre les sessions sur votre VPS afin que vous repreniez exactement là où vous vous étiez arrêté.
Pourquoi exécuter Visual Studio Code Server avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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