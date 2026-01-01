Agents Hostinger

Choisissez une tâche, les agents la font.

Experts spécialisés en IA pour le référencement, le marketing, le contenu, les ventes, la communication client et la planification d'entreprise.
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Que peuvent faire les agents Hostinger ?

Business et stratégie

Validez votre idée, peaufinez votre offre et élaborez un plan clair.

Business et stratégie

Identité de marque

Générez des logos et des images qui donnent à votre entreprise une apparence cohérente et professionnelle.

Identité de marque

Marketing et référencement

Trouvez des mots-clés pertinents, examinez vos pages et identifiez les moyens d'améliorer votre classement.

Marketing et référencement

Planification des tâches

Bénéficiez d'une assistance en IA pour les tâches récurrentes, les décisions et les prochaines étapes.

Planification des tâches

IA générique vs Agents d'hébergement

L'IA générique attend les instructions. Les agents d'hébergement vous guident à chaque étape.

Un chatbot générique

  • Attend l'invite parfaite.
  • Il faut savoir quoi demander.
  • Donne des réponses génériques.
  • Des va-et-vient sans fin.

Agents Hostinger

  • Commence avec des compétences prêtes à l'emploi.
  • Vous guide en posant les bonnes questions.
  • Fonctionne avec votre compte Hostinger.
  • Fournit des résultats complets.

Ignorez l'invite. Commencez par une tâche.

Choisissez ce que vous devez accomplir, suivez une méthode éprouvée et obtenez un résultat pratique que vous pourrez utiliser.
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Suivez les étapes guidées
Obtenez un résultat prêt à l'emploi
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Conseiller d'affaires

Je validerai vos idées, découvrirai des opportunités de croissance et vous aiderai à décider de la suite.
Je vais écrire des copies de sites Web, des articles de blog et des descriptions de produits qui se connectent avec votre public.
Je vais découvrir les mots clés qu’ils recherchent, identifier ce qui freine votre site et vous montrer où les concurrents prennent de l’avance.
Je vais tracer la carte de votre lancement, planifier un mois de contenu et vous montrer quelles chaînes valent votre temps.
Je rédigerai les documents juridiques essentiels, vous expliquerai les contrats avant votre signature et vous éviterai des erreurs coûteuses.
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Cas d'utilisation

Que voulez-vous faire ?

Choisissez ce que vous devez accomplir, suivez une méthode éprouvée et obtenez un résultat pratique que vous pourrez utiliser.

Programmer des postes sociaux

Programmer des postes sociaux

Planifiez et publiez automatiquement les messages.
Créer du contenu marketing

Créer du contenu marketing

Générez des annonces et des copies marketing à partir de votre site Web.
Rédiger des articles de blog SEO

Rédiger des articles de blog SEO

Générez des articles de blog avec recherche de mots clés intégrée.
Générer une copie de site Web

Générer une copie de site Web

Créez une copie pour vos pages en quelques minutes.
Trouver des pistes et atteindre

Trouver des pistes et atteindre

Découvrez les clients potentiels et envoyez la communication automatiquement.
Rédiger des emails professionnels

Rédiger des emails professionnels

Décrivez la situation et obtenez une ébauche de courriel policé.
Rédiger une politique de confidentialité

Rédiger une politique de confidentialité

Élaborez une politique de confidentialité claire et adaptée à votre entreprise.
Révisez vos tarifs

Révisez vos tarifs

Obtenez des commentaires sur vos prix, vos coûts, vos marges et votre modèle de prix.
Prêt à vous aider dans vos tâches quotidiennes.
+ 150
Compétences
Connectez les outils que vous utilisez déjà.
1,000
Applications
Confiance des entreprises du monde entier.
50+
Pays desservi

Choisissez comment vous commencez avec AI Agents

1'000 crédits par mois
Renouvelés automatiquement.
Plus de 150 compétences prêtes à l'emploi
Rédaction d'articles de blog, audits SEO, création de publicités, etc.
Connectez vos applications préférées
Gmail, Notion, Slack, WhatsApp et plus de 1'000 outils.
Créez des visuels avec l'IA
Images, logos, visuels personnalisés.
Testez la viabilité de vos idées et de vos prix
Validez votre projet avant d'y consacrer du temps et de l'argent.
Importez vos fichiers et suivez les versions
Prévisualisez votre projet et conservez chaque version.
Automatisez votre liste de tâches
Planifiez des tâches récurrentes et laissez votre agent s'en occuper.
Le plus populaire

12 mois

30% de réduction
CHF9.29
CHF6.49/mois

3 mois

CHF7.49/mois

1 mois

CHF9.29/mois

Renouvellement à CHF 8.39/mois. Les prix n'incluent pas les taxes applicables.

Renouvellement à CHF 8.39/mois. Les prix n'incluent pas les taxes applicables.

Ne nous croyez pas sur parole

Découvrez ce que les clients du monde entier disent de leur expérience avec Hostinger.
Charlie Low & Dale Comley
Charlie Low & Dale Comley
Co-fondateurs de Nohma

« Nous prenons Hostinger comme référence pour nos ingénieurs lorsqu'ils fournissent une assistance. »

Owen Phillips
Owen Phillips
Blacksmith

« Je pouvais gérer l’hébergement, le nom de domaine et le certificat SSL au même endroit, ce qui était vraiment agréable. »

Jordi Robert
Jordi Robert
Expert en marketing

« Hostinger est le meilleur hébergeur que j'ai jamais utilisé. Le support est efficace et les prix sont imbattables. »

Anna Franques
Anna Franques
Digital designer et développeuse

« Je recommande à mes clients de migrer vers Hostinger. Tout est facile et de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées. »

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Propriétaire d'entreprise

« Grâce au tableau de bord simple d’Hostinger, nous pouvons gérer nous-mêmes notre site web WordPress. »

Apportez vos outils
Intégrations

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Connectez des services tiers afin que vos agents puissent les utiliser directement dans la conversation.
Commencer gratuitement
Gmail

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Outlook

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HubSpot

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Google Tasks

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Notion

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Perplexity

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Jira

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Discord

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Github

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Questions fréquentes

Hostinger Agents est une application basée sur l'IA qui met à votre disposition une équipe d'agents spécialisés : chacun est conçu pour un domaine précis de votre activité, comme la stratégie, la rédaction, le SEO, le marketing, le juridique, la communication client ou les ventes. Au lieu d'un chatbot générique, vous échangez avec des experts dédiés, disponibles à tout moment, en langage naturel. Aucune compétence technique requise.
C'est conçu pour les solopreneurs, les entrepreneurs indépendants avec une activité secondaire et les petites entreprises qui gèrent tout eux-mêmes. Si vous avez déjà rêvé d'avoir un stratège, un rédacteur, un spécialiste du marketing ou un conseiller juridique à disposition — c'est exactement ce que vous offre Hostinger Agents.
Contrairement aux chatbots IA généralistes, chaque Agent Hostinger est pré-entraîné avec une expertise approfondie dans un domaine d'activité spécifique. Vous n'avez pas besoin de rédiger le prompt parfait — il vous suffit de choisir un agent et une compétence, et il vous guidera vers un résultat concret.
Les compétences sont des modèles de tâches prédéfinis intégrés à chaque agent. Au lieu de devoir déterminer quoi demander, vous sélectionnez une compétence et l'agent vous guide vers un résultat spécifique — comme la rédaction d'un article de blog, la recherche de mots-clés ou la génération d'une politique de confidentialité. Les compétences sont plus rapides, plus structurées et permettent d'obtenir de meilleurs résultats que de partir d'une conversation vierge.
Non. Vous pouvez reprendre une conversation existante ou en démarrer une nouvelle à tout moment. Votre agent se souvient de votre activité, de vos préférences et des décisions déjà prises. Ainsi, démarrer une nouvelle conversation ne signifie pas repartir de zéro.

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