Hostinger Agents est une application basée sur l'IA qui met à votre disposition une équipe d'agents spécialisés : chacun est conçu pour un domaine précis de votre activité, comme la stratégie, la rédaction, le SEO, le marketing, le juridique, la communication client ou les ventes. Au lieu d'un chatbot générique, vous échangez avec des experts dédiés, disponibles à tout moment, en langage naturel. Aucune compétence technique requise.