Jusqu'à 75 % de réduction sur l'hébergement Node.js

Déployez Node.js à votre façon

Mettez votre application Node.js en ligne sans gestion de serveur, ou choisissez un VPS pour un contrôle total. Payez un prix mensuel fixe sans facturation basée sur l'utilisation.
De CHF 17.69  CHF 3.79 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Node.js à votre façon

Concentrez-vous sur votre application, pas sur l'infrastructure

Hébergement Node.js géré Node.js sur VPS

Déploiement axé sur le code

Déployez depuis GitHub ou directement depuis votre IDE.

Protection intégrée

SSL géré, CDN, WAF et protection DDoS inclus.

Tarification prévisible

Un prix mensuel, sans frais cachés ni frais d'utilisation.

Infrastructure gérée

Outil de résolution de bugs par IA, sauvegardes et support inclus.

Choisissez un pack adapté à votre projet

Le plus populaire
79% de réduction
Hébergement Node.js géré
CHF 17.69
CHF 3.79 /mois
Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.

Sans aucun effort

Bénéficiez d'une infrastructure gérée et concentrez-vous sur le code
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Messagerie professionnelle gratuite - 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
CDN interne gratuit
Pousser vers GitHub et déployer automatiquement
Déployer directement depuis votre IDE
Base de données MySQL gérée
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
WAF et protection DDoS
Créez avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, créateur de sites et Horizons

Ressources

2 vCPU
3 Go de RAM
50 Go NVMe
Bande passante illimitée
63% de réduction
Node.js sur VPS
CHF 19.99
CHF 7.49 /mois
Obtenez 24 mois pour CHF 179.76 (prix d'origine : CHF 479.76). Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois.

Pour un contrôle total

Obtenez un contrôle total sur le serveur, le runtime et le déploiement
Accès root complet et support professionnel en français
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Gestionnaire Docker
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
API publique
Assistant IA alimenté par MCP

Ressources

2 vCPU
8 Go de RAM
100 Go NVMe
8 To de bande passante
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Hébergement Node.js géré
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Propulsant plus d'un million de développeurs dans le monde entier

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Déployez l'application Node.js en 2 étapes

Hébergement Node.js géré Node.js sur VPS
1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, téléchargez un fichier ZIP ou déployez depuis l'assistant de code IA. Votre framework est auto-détecté, les commandes de build sont prises en charge, et vous êtes prêt à déployer.

2. Déployez instantanément

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Déployez votre application web Node.js en quelques secondes. Les serveurs, la sécurité et la mise à l'échelle — tout est pris en charge.

Pourquoi exécuter Node.js sur Hostinger ?

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Forfaits mensuels abordables pour l'hébergement Node.js géré et les VPS

Pas de facturation à l'usage

Payez un prix mensuel, pas de frais supplémentaires liés au trafic ou au temps d'exécution

Conçu pour les flux de travail de codage IA

Déployez depuis GitHub ou votre IDE, et exécutez des applications conçues avec React, Next.js, Vite, Vue.js, et d'autres frameworks modernes
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Pourquoi exécuter Node.js sur Hostinger ?

Un déploiement, d'innombrables façons de construire

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Hébergement Node.js managé ou Node.js sur VPS – c'est vous qui choisissez

Les deux exécutent Node.js sur Hostinger. La différence réside dans la quantité d'environnement que vous souhaitez gérer
Hébergement Node.js Géré
Node.js sur VPS

Configuration

Environnement géré pour le déploiement d'applications.
Serveur virtuel autogéré

Contrôle

Déploiement au niveau de l'application sur une infrastructure gérée
Accès root complet et contrôle au niveau du serveur

Déploiement

Intégration GitHub ou déploiements depuis votre environnement de développement
Installation manuelle et flux de travail de déploiement personnalisé

Protection

SSL géré, CDN, WAF et protection DDoS
Gestion des pare-feu et protection DDoS

Sauvegardes

Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Sauvegardes et instantanés hebdomadaires gratuits

Bande passante

Illimité
8 To

FAQ sur l'hébergement Node.js

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur l'hébergement Node.js.

Quelle est la différence entre l'hébergement Node.js géré et Node.js sur VPS ?

L'hébergement Node.js géré est conçu autour d'un déploiement plus rationalisé et d'une expérience sans maintenance, tandis que Node.js sur VPS vous offre un contrôle plus approfondi au niveau du serveur et une liberté de configuration.

Puis-je déployer depuis GitHub ou directement depuis mon IDE ?

Oui — L'hébergement Node.js géré prend en charge l'intégration GitHub et le déploiement basé sur un IDE.

L'hébergement Node.js géré inclut-il des fonctionnalités de sécurité ?

Oui — SSL géré, CDN, WAF et protection DDoS sont inclus.

Quand devrais-je plutôt choisir un VPS ?

Choisissez un VPS lorsque vous avez besoin d'un accès root complet, d'une configuration de serveur personnalisée, d'un accès au terminal via navigateur ou de workflows Docker Compose.

Le prix est-il différent entre les deux options ?

Oui — L'hébergement Node.js géré débute à partir de CHF 3.79, tandis que le VPS débute à partir de CHF 7.49.

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