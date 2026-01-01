Déployez Node.js à votre façon
Concentrez-vous sur votre application, pas sur l'infrastructure
Déploiement axé sur le code
Déployez depuis GitHub ou directement depuis votre IDE.
Protection intégrée
SSL géré, CDN, WAF et protection DDoS inclus.
Tarification prévisible
Un prix mensuel, sans frais cachés ni frais d'utilisation.
Infrastructure gérée
Outil de résolution de bugs par IA, sauvegardes et support inclus.
Choisissez un pack adapté à votre projet
Sans aucun effort
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Propulsant plus d'un million de développeurs dans le monde entier
Déployez l'application Node.js en 2 étapes
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, téléchargez un fichier ZIP ou déployez depuis l'assistant de code IA. Votre framework est auto-détecté, les commandes de build sont prises en charge, et vous êtes prêt à déployer.
2. Déployez instantanément
Déployez votre application web Node.js en quelques secondes. Les serveurs, la sécurité et la mise à l'échelle — tout est pris en charge.
Pourquoi exécuter Node.js sur Hostinger ?
Tarification prévisible
Pas de facturation à l'usage
Conçu pour les flux de travail de codage IA
Un déploiement, d'innombrables façons de construire
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Hébergement Node.js managé ou Node.js sur VPS – c'est vous qui choisissez
FAQ sur l'hébergement Node.js
Quelle est la différence entre l'hébergement Node.js géré et Node.js sur VPS ?
L'hébergement Node.js géré est conçu autour d'un déploiement plus rationalisé et d'une expérience sans maintenance, tandis que Node.js sur VPS vous offre un contrôle plus approfondi au niveau du serveur et une liberté de configuration.
Puis-je déployer depuis GitHub ou directement depuis mon IDE ?
Oui — L'hébergement Node.js géré prend en charge l'intégration GitHub et le déploiement basé sur un IDE.
L'hébergement Node.js géré inclut-il des fonctionnalités de sécurité ?
Oui — SSL géré, CDN, WAF et protection DDoS sont inclus.
Quand devrais-je plutôt choisir un VPS ?
Choisissez un VPS lorsque vous avez besoin d'un accès root complet, d'une configuration de serveur personnalisée, d'un accès au terminal via navigateur ou de workflows Docker Compose.
Le prix est-il différent entre les deux options ?
Oui — L'hébergement Node.js géré débute à partir de CHF 3.79, tandis que le VPS débute à partir de CHF 7.49.